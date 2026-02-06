Aspiratore industriale IVS 100/75 M
IVS 100/75 M: il nostro aspiratore industriale più potente della calesse super. Con certificazione di classe di polvere M e con canale di aspirazione laterale da 7,5 kW, ideale per grandi quantità di polveri pericolose per la salute.
L'IVS 100/75 M è il modello più potente della nostra gamma di aspiratori industriali di classe super - con certificazione per la classe di polveri M. Dotato di componenti estremamente performanti, come il canale di aspirazione laterale da 7,5 kW, aspira in modo sicuro grandi quantità di polveri fini pericolose per la salute. Il più grande motore trifase di questa classe lavora ad alta efficienza (IE2) e dispone di una funzione soft start-up che previene efficacemente i picchi di potenza durante l'avvio. La macchina è progettata per un uso continuo mobile e stazionario ed è dotata di un contenitore in acciaio inossidabile anticorrosione, con un volume di 100 litri e un meccanismo di abbassamento. La pulizia del sistema di filtraggio avviene per mezzo di uno scuotifiltro manuale orizzontale. Il riduttore comfort per una trasmissione mirata della potenza assicura che i risultati di pulizia rimangono ottimali, indipendentemente dalla poca forza applicata dall'utente. Gli accessori possono essere riposti sulla macchina per un trasporto sicuro. Un telecomando opzionale permette di accendere e spegnere la macchina anche a distanza (fino a 30 m).
Caratteristiche e vantaggi
Classe di polvere MDispositivo completo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere M.
Soffiatore laterale resistente all'usuraCon 7,5 kW di potenza e avviamento graduale per grandi quantità di polvere e solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Adatto al funzionamento su più turni e/o con più punti di aspirazione.
Pulizia manuale del filtro IVSUtilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario. Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione. Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di un grande filtro a stella
- Grazie al rivestimento speciale, adatto anche per polveri oleose e adesive.
- Adatto anche per grandi quantità di polvere.
- Le rotelle grandi assicurano che l'aspiratore industrial si muova agilmente su tutte le superfici anche difficili e a pieno carico
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata aria (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Aspirazione (mbar/kPa)
|290 / 29
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|7,5
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 70 ID 50
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|2,2
|Peso senza accessori (kg)
|165
|Peso con imballo (kg)
|165,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Dotazione
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no