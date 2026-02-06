L'IVS 100/75 M è il modello più potente della nostra gamma di aspiratori industriali di classe super - con certificazione per la classe di polveri M. Dotato di componenti estremamente performanti, come il canale di aspirazione laterale da 7,5 kW, aspira in modo sicuro grandi quantità di polveri fini pericolose per la salute. Il più grande motore trifase di questa classe lavora ad alta efficienza (IE2) e dispone di una funzione soft start-up che previene efficacemente i picchi di potenza durante l'avvio. La macchina è progettata per un uso continuo mobile e stazionario ed è dotata di un contenitore in acciaio inossidabile anticorrosione, con un volume di 100 litri e un meccanismo di abbassamento. La pulizia del sistema di filtraggio avviene per mezzo di uno scuotifiltro manuale orizzontale. Il riduttore comfort per una trasmissione mirata della potenza assicura che i risultati di pulizia rimangono ottimali, indipendentemente dalla poca forza applicata dall'utente. Gli accessori possono essere riposti sulla macchina per un trasporto sicuro. Un telecomando opzionale permette di accendere e spegnere la macchina anche a distanza (fino a 30 m).