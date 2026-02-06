L'aspiratore IVR-L 100/24-2 Me è un modello compatto. Il vano raccolta in acciaio inox ha una capienza di 100 litri dove vengono raccolti liquidi e solidi come trucioli. Grazie all'apposito filtro a cestello i solidi rimangono separati dai liquidi. L'IVR-L 100/24-2 Me è molto versatile grazie anche alla struttura in acciaio inox: si possono aspirare anche sostanze corrosive senza accessori particolari. L'aggancio tubo sulla testata è girevole a 360° quindi il tubo arriva aovunque senza attorcigliarsi. Il livello di liquidi aspirati si tiene sotto controllo grazie tramite il tubo di scarico. Ruote e rotelle sono in ABS e garantiscono ottima mobilità.