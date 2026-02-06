L'aspiratore tipo Ringler IVR-L 120/24-2 Tc è un modello compatto con chassis ribaltabile. Il vano raccolta in acciaio inox ha una capienza di 120 litri dove vengono raccolti liquidi e solidi come trucioli. Grazie all'apposito filtro a cestello i solidi rimangono separati dai liquidi. L'IVR-L 120/24-2 Tc è molto versatile grazie anche alla struttura in acciaio inox: si possono aspirare anche sostanze corrosive senza accessori particolari. L'aggancio tubo sulla testata è girevole a 360° quindi il tubo arriva aovunque senza attorcigliarsi. Il livello di liquidi aspirati si tiene sotto controllo grazie tramite il tubo di scarico. Ruote, rotelle e cavi sono resistenti all'olio perciò sono molto durevoli ed assicurano che il prodotto lavori anche nelle condizioni più dure. Questo aspiratore è sollevabile anche con un muletto.