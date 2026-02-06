Aspiratore industriale IVR-L 120/24-2 Tc

Aspiratore industriale monofase a 2 motori IVR-L 120/24-2 Tc Me per l'aspirazione e la separazione di liquidi e solidi (trucioli). Con funzione ribaltamento per facilitarne lo svuotamento.

L'aspiratore tipo Ringler IVR-L 120/24-2 Tc è un modello compatto con chassis ribaltabile. Il vano raccolta in acciaio inox ha una capienza di 120 litri dove vengono raccolti liquidi e solidi come trucioli. Grazie all'apposito filtro a cestello i solidi rimangono separati dai liquidi. L'IVR-L 120/24-2 Tc è molto versatile grazie anche alla struttura in acciaio inox: si possono aspirare anche sostanze corrosive senza accessori particolari. L'aggancio tubo sulla testata è girevole a 360° quindi il tubo arriva aovunque senza attorcigliarsi. Il livello di liquidi aspirati si tiene sotto controllo grazie tramite il tubo di scarico. Ruote, rotelle e cavi sono resistenti all'olio perciò sono molto durevoli ed assicurano che il prodotto lavori anche nelle condizioni più dure. Questo aspiratore è sollevabile anche con un muletto.

Caratteristiche e vantaggi
Nuova testa motrice per maggiore sicurezza, praticità e potenza
  • Il peso ridotto della testa motrice garantisce una maggiore maneggevolezza durante il trasporto, lo svuotamento e la manutenzione.
  • Maggiore sicurezza sul lavoro durante il trasporto grazie all'alloggiamento del cavo sulla testa della macchina.
  • La copertura integrata dell'aria di scarico impedisce l'ingresso di sporcizia nel vano motore.
Raggio d'azione a 360°
  • Lo snodo di aggancio del tubo di aspirazione è girevole a 360°, in questo modo il tubo non si attorciglia e si può pulire in comodità ovunque.
Vano raccolta ribaltabile
  • E' sufficiente ribaltare il vano raccolta all'inetro per svuotarlo: facile e pratico.
Resistente all'olio
  • Cavo e rotelle sono resistenti all'olio: non si deteriorano e lavorano più a lugo garantendo mobilità e alte prestazioni anche nelle condizioni più intense.
Robusto ed affidabile
  • Pensato per le industrie metallurgiche
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 / 240
Frequenza (Hz) 50 / 60
Portata aria (l/s/m³/h) 148 / 532
Aspirazione (mbar/kPa) 235 / 23
Capacità del contenitore (l) 120
Materiale vano di raccolta Metallo
Potenza nominale di ingresso (kW) 2,4
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 50
Accessorio in dotazione ID ID 50 ID 40
Filtro principale classe polvere L
Area filtro per il filtro principale (m²) 0,45
Peso senza accessori (kg) 66
Peso (con accessori) (kg) 68
Peso con imballo (kg) 68,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 740 x 620 x 1180

Dotazione

  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
