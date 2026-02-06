Aspiratore industriale IVR-L 120/24-2 Tc
Aspiratore industriale monofase a 2 motori IVR-L 120/24-2 Tc Me per l'aspirazione e la separazione di liquidi e solidi (trucioli). Con funzione ribaltamento per facilitarne lo svuotamento.
L'aspiratore tipo Ringler IVR-L 120/24-2 Tc è un modello compatto con chassis ribaltabile. Il vano raccolta in acciaio inox ha una capienza di 120 litri dove vengono raccolti liquidi e solidi come trucioli. Grazie all'apposito filtro a cestello i solidi rimangono separati dai liquidi. L'IVR-L 120/24-2 Tc è molto versatile grazie anche alla struttura in acciaio inox: si possono aspirare anche sostanze corrosive senza accessori particolari. L'aggancio tubo sulla testata è girevole a 360° quindi il tubo arriva aovunque senza attorcigliarsi. Il livello di liquidi aspirati si tiene sotto controllo grazie tramite il tubo di scarico. Ruote, rotelle e cavi sono resistenti all'olio perciò sono molto durevoli ed assicurano che il prodotto lavori anche nelle condizioni più dure. Questo aspiratore è sollevabile anche con un muletto.
Caratteristiche e vantaggi
Nuova testa motrice per maggiore sicurezza, praticità e potenza
- Il peso ridotto della testa motrice garantisce una maggiore maneggevolezza durante il trasporto, lo svuotamento e la manutenzione.
- Maggiore sicurezza sul lavoro durante il trasporto grazie all'alloggiamento del cavo sulla testa della macchina.
- La copertura integrata dell'aria di scarico impedisce l'ingresso di sporcizia nel vano motore.
Raggio d'azione a 360°
- Lo snodo di aggancio del tubo di aspirazione è girevole a 360°, in questo modo il tubo non si attorciglia e si può pulire in comodità ovunque.
Vano raccolta ribaltabile
- E' sufficiente ribaltare il vano raccolta all'inetro per svuotarlo: facile e pratico.
Resistente all'olio
- Cavo e rotelle sono resistenti all'olio: non si deteriorano e lavorano più a lugo garantendo mobilità e alte prestazioni anche nelle condizioni più intense.
Robusto ed affidabile
- Pensato per le industrie metallurgiche
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Portata aria (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Aspirazione (mbar/kPa)
|235 / 23
|Capacità del contenitore (l)
|120
|Materiale vano di raccolta
|Metallo
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|2,4
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 50
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50 ID 40
|Filtro principale classe polvere
|L
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|0,45
|Peso senza accessori (kg)
|66
|Peso (con accessori) (kg)
|68
|Peso con imballo (kg)
|68,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|740 x 620 x 1180
Dotazione
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no