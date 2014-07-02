Aspiratore industriale IVC 60/30 Ap M Z22
Aspiratore industriale compatto con turbina coassiale resistente all'usura per l'uso continuato (es. in produzione). Per polveri sottili di classe M, Zona ATEX 22 e nelle aree ad alta igienizzazione.
L'IIVC 60/30 Ap M Z22: aspiratore industriale compatto con canale di aspirazione laterale, ideale per il funzionamento continuo e con un'interfaccia per tutti i sistemi di controllo standard delle macchine. L'affidabile aspiratore industriale è progettato per l'uso in aree di produzione e per la pulizia di macchinari di produzione nella zona ATEX 22. La macchina è adatta anche per aree in cui sono presenti polveri di classe M, dannose per la salute, o per aree con norme igieniche molto severe.
Caratteristiche e vantaggi
Certificato per ATEX Zona 22Aspiratore industriale antideflagrante per un'aspirazione sicura nella zona ATEX 22.
Classe di polvere MDispositivo completo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere M.
Soffiatore laterale resistente all'usuraUna soffiante a canale laterale offre un'elevata potenza di aspirazione con una durata molto lunga di almeno 20.000 ore. Queste macchine sono quindi ideali per operazioni a turni multipli.
Pulizia manuale del filtro IVC (Ap)
- Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario.
- Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione.
Dotato di filtro plissettato piatto compatto
- Design chiaro e compatto del filtro.
- Adatto per l'aspirazione di polveri secche e fluide fino alla classe di polvere M.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata aria (l/s/m³/h)
|53,3 / 192
|Aspirazione (mbar/kPa)
|250 / 25
|Capacità del contenitore (l)
|60
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|3
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 40
|Rumorosità (dB(A))
|77
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1,9
|Peso senza accessori (kg)
|95
|Peso con imballo (kg)
|95,6
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|970 x 690 x 1240
Dotazione
- Filtro principale: Filtro plissettato piatto
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no