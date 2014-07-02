Aspiratore industriale IVC 60/30 Ap M Z22

Aspiratore industriale compatto con turbina coassiale resistente all'usura per l'uso continuato (es. in produzione). Per polveri sottili di classe M, Zona ATEX 22 e nelle aree ad alta igienizzazione.

L'IIVC 60/30 Ap M Z22: aspiratore industriale compatto con canale di aspirazione laterale, ideale per il funzionamento continuo e con un'interfaccia per tutti i sistemi di controllo standard delle macchine. L'affidabile aspiratore industriale è progettato per l'uso in aree di produzione e per la pulizia di macchinari di produzione nella zona ATEX 22. La macchina è adatta anche per aree in cui sono presenti polveri di classe M, dannose per la salute, o per aree con norme igieniche molto severe.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVC 60/30 Ap M Z22: Certificato per ATEX Zona 22
Certificato per ATEX Zona 22
Aspiratore industriale antideflagrante per un'aspirazione sicura nella zona ATEX 22.
Aspiratore industriale IVC 60/30 Ap M Z22: Classe di polvere M
Classe di polvere M
Dispositivo completo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere M.
Aspiratore industriale IVC 60/30 Ap M Z22: Soffiatore laterale resistente all'usura
Soffiatore laterale resistente all'usura
Una soffiante a canale laterale offre un'elevata potenza di aspirazione con una durata molto lunga di almeno 20.000 ore. Queste macchine sono quindi ideali per operazioni a turni multipli.
Pulizia manuale del filtro IVC (Ap)
  • Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario.
  • Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione.
Dotato di filtro plissettato piatto compatto
  • Design chiaro e compatto del filtro.
  • Adatto per l'aspirazione di polveri secche e fluide fino alla classe di polvere M.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata aria (l/s/m³/h) 53,3 / 192
Aspirazione (mbar/kPa) 250 / 25
Capacità del contenitore (l) 60
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza nominale di ingresso (kW) 3
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 40
Rumorosità (dB(A)) 77
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,9
Peso senza accessori (kg) 95
Peso con imballo (kg) 95,6
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 970 x 690 x 1240

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro plissettato piatto
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
