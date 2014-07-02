L'IIVC 60/30 Ap M Z22: aspiratore industriale compatto con canale di aspirazione laterale, ideale per il funzionamento continuo e con un'interfaccia per tutti i sistemi di controllo standard delle macchine. L'affidabile aspiratore industriale è progettato per l'uso in aree di produzione e per la pulizia di macchinari di produzione nella zona ATEX 22. La macchina è adatta anche per aree in cui sono presenti polveri di classe M, dannose per la salute, o per aree con norme igieniche molto severe.