Per l'aspirazione universale di piccole e medie quantità di solidi fini e grossolani in ambienti industriali - nella zona ATEX 22: l'aspiratore industriale di classe media IVM 40/12-1 H Z22 a motore singolo, protetto contro le esplosioni, con turbina EC. La macchina potente e affidabile funziona in funzionamento monofase, è particolarmente compatta, robusta e durevole nel design, molto mobile e manovrabile e ideale per applicazioni in cui devono essere rispettate determinate misure di sicurezza. Grazie all'innovativo sistema di pulizia del filtro Pull and Clean, il grande filtro a stella della classe di polvere M può essere pulito facilmente e comodamente durante il funzionamento. Inoltre l'aspirapolvere è dotato di un filtro a cartuccia H certificato a valle con riconoscimento del filtro e quindi certificato anche per la classe di polvere H. Il serbatoio di raccolta e il serbatoio del filtro della macchina sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità resistente agli acidi, mentre il telaio è in acciaio durevole.