Aspiratore industriale IVM 40/12-1 H Z22
Aspiratore industriale mobile di classe media con turbina EC. Adatto per l'aspirazione sicura di solidi fini e grossolani nella classe di polvere H e per l'uso nella zona ATEX 22.
Per l'aspirazione universale di piccole e medie quantità di solidi fini e grossolani in ambienti industriali - nella zona ATEX 22: l'aspiratore industriale di classe media IVM 40/12-1 H Z22 a motore singolo, protetto contro le esplosioni, con turbina EC. La macchina potente e affidabile funziona in funzionamento monofase, è particolarmente compatta, robusta e durevole nel design, molto mobile e manovrabile e ideale per applicazioni in cui devono essere rispettate determinate misure di sicurezza. Grazie all'innovativo sistema di pulizia del filtro Pull and Clean, il grande filtro a stella della classe di polvere M può essere pulito facilmente e comodamente durante il funzionamento. Inoltre l'aspirapolvere è dotato di un filtro a cartuccia H certificato a valle con riconoscimento del filtro e quindi certificato anche per la classe di polvere H. Il serbatoio di raccolta e il serbatoio del filtro della macchina sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità resistente agli acidi, mentre il telaio è in acciaio durevole.
Caratteristiche e vantaggi
Certificato per ATEX Zona 22Aspiratore industriale antideflagrante per un'aspirazione sicura nella zona ATEX 22.
Classe di polvere HDispositivo complessivo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere H. Per aspirare in modo sicuro solidi e polveri fino alla classe di polvere H.
Turbina EC a bassa usuraDesign senza spazzole per un funzionamento a bassa usura. Adatto al funzionamento su tre turni grazie alla durata minima di 5000 ore.
Pulizia manuale del filtro pull-and-clean
- La pulizia del filtro avviene in un'unica fase durante il funzionamento.
- Depolverazione a bassa usura mediante inversione dell'aria.
Dispone di filtro a stella extra-large e filtro a cartuccia aggiuntivo
- Per aspirare in modo sicuro solidi e polveri fino alla classe di polvere H.
- Massima sicurezza grazie al sistema di filtraggio a 2 stadi con grado di separazione ottimale.
Specifiche
Dati tecnici
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|Portata aria (l/s/m³/h)
|43,8 / 158
|Aspirazione (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Capacità del contenitore (l)
|40
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|1 x 1,2
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 40
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1,6
|Classe di polvere del filtro secondario
|H
|Area filtro per il filtro secondario (m²)
|1,6
|Peso senza accessori (kg)
|51
|Peso con imballo (kg)
|51,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|645 x 655 x 1140
Dotazione
- Filtro principale: Filtro a stella
- Filtro secondario: Cartuccia filtro
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
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Aree di applicazione
- Adatto all'uso in zona ATEX 22
- Per piccole e medie quantità di solidi e polveri in classe H
- Per le applicazioni più difficili, adatto anche per aspirare materiali adesivi