Aspiratore industriale IVM 40/12-1 H Z22

Aspiratore industriale mobile di classe media con turbina EC. Adatto per l'aspirazione sicura di solidi fini e grossolani nella classe di polvere H e per l'uso nella zona ATEX 22.

Per l'aspirazione universale di piccole e medie quantità di solidi fini e grossolani in ambienti industriali - nella zona ATEX 22: l'aspiratore industriale di classe media IVM 40/12-1 H Z22 a motore singolo, protetto contro le esplosioni, con turbina EC. La macchina potente e affidabile funziona in funzionamento monofase, è particolarmente compatta, robusta e durevole nel design, molto mobile e manovrabile e ideale per applicazioni in cui devono essere rispettate determinate misure di sicurezza. Grazie all'innovativo sistema di pulizia del filtro Pull and Clean, il grande filtro a stella della classe di polvere M può essere pulito facilmente e comodamente durante il funzionamento. Inoltre l'aspirapolvere è dotato di un filtro a cartuccia H certificato a valle con riconoscimento del filtro e quindi certificato anche per la classe di polvere H. Il serbatoio di raccolta e il serbatoio del filtro della macchina sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità resistente agli acidi, mentre il telaio è in acciaio durevole.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVM 40/12-1 H Z22: Certificato per ATEX Zona 22
Certificato per ATEX Zona 22
Aspiratore industriale antideflagrante per un'aspirazione sicura nella zona ATEX 22.
Aspiratore industriale IVM 40/12-1 H Z22: Classe di polvere H
Classe di polvere H
Dispositivo complessivo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere H. Per aspirare in modo sicuro solidi e polveri fino alla classe di polvere H.
Aspiratore industriale IVM 40/12-1 H Z22: Turbina EC a bassa usura
Turbina EC a bassa usura
Design senza spazzole per un funzionamento a bassa usura. Adatto al funzionamento su tre turni grazie alla durata minima di 5000 ore.
Pulizia manuale del filtro pull-and-clean
  • La pulizia del filtro avviene in un'unica fase durante il funzionamento.
  • Depolverazione a bassa usura mediante inversione dell'aria.
Dispone di filtro a stella extra-large e filtro a cartuccia aggiuntivo
  • Per aspirare in modo sicuro solidi e polveri fino alla classe di polvere H.
  • Massima sicurezza grazie al sistema di filtraggio a 2 stadi con grado di separazione ottimale.
Specifiche

Dati tecnici

Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
Portata aria (l/s/m³/h) 43,8 / 158
Aspirazione (mbar/kPa) 249 / 24,9
Capacità del contenitore (l) 40
Materiale vano di raccolta Acciaio inox
Potenza nominale di ingresso (kW) 1 x 1,2
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 40
Rumorosità (dB(A)) 73
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,6
Classe di polvere del filtro secondario H
Area filtro per il filtro secondario (m²) 1,6
Peso senza accessori (kg) 51
Peso con imballo (kg) 51,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 645 x 655 x 1140

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro a stella
  • Filtro secondario: Cartuccia filtro
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
Aspiratore industriale IVM 40/12-1 H Z22
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Aree di applicazione
  • Adatto all'uso in zona ATEX 22
  • Per piccole e medie quantità di solidi e polveri in classe H
  • Per le applicazioni più difficili, adatto anche per aspirare materiali adesivi
Accessori