Sviluppato appositamente per la rimozione di polveri fini, pericolose e anche esplosive: il nostro aspiratore industriale di classe media IVM 60/30 M Z22 è dotato di canale di aspirazione laterale e funzionamento trifase per l'uso continuo nell'industria (su richiesta, anche h24). Struttura in acciaio resistente: il corpo e il contenitore sono in acciaio inossidabile resistente agli acidi. Il grande filtro a stella è omologato per la classe di polveri M e, grazie alla certificazione secondo la normativa 2014/34/UE, l'aspiratore soddisfa anche i requisiti per il lavoro nella zona ATEX 22. Le grandi ruote garantiscono la massima mobilità, mentre l'affidabile pulizia manuale del filtro prolunga la sua durata, riducendo così il lavoro di manutenzione.