Aspiratore industriale IVM 60/30 M Z22
IVM 60/30 M Z22: aspiratore industriale mobile di classe media, adatto alla zona ATEX 22. Con canale di aspirazione laterale per applicazioni universali nell'industria.
Sviluppato appositamente per la rimozione di polveri fini, pericolose e anche esplosive: il nostro aspiratore industriale di classe media IVM 60/30 M Z22 è dotato di canale di aspirazione laterale e funzionamento trifase per l'uso continuo nell'industria (su richiesta, anche h24). Struttura in acciaio resistente: il corpo e il contenitore sono in acciaio inossidabile resistente agli acidi. Il grande filtro a stella è omologato per la classe di polveri M e, grazie alla certificazione secondo la normativa 2014/34/UE, l'aspiratore soddisfa anche i requisiti per il lavoro nella zona ATEX 22. Le grandi ruote garantiscono la massima mobilità, mentre l'affidabile pulizia manuale del filtro prolunga la sua durata, riducendo così il lavoro di manutenzione.
Caratteristiche e vantaggi
Certificato per ATEX Zona 22Aspiratore industriale antideflagrante per un'aspirazione sicura nella zona ATEX 22.
Classe di polvere MDispositivo completo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere M.
Soffiatore laterale resistente all'usuraCon 3 kW di potenza e avviamento graduale per aspirare grandi quantità di polvere e solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Adatto al funzionamento su più turni e/o con più punti di aspirazione.
Pulizia manuale del filtro IVM
- Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario.
- Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione.
- Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di filtro a stella extra-large
- Per aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M.
- Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata aria (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Aspirazione (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Capacità del contenitore (l)
|60
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|3
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 50
|Rumorosità (dB(A))
|79
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|2
|Peso senza accessori (kg)
|102
|Peso con imballo (kg)
|102,8
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1040 x 680 x 1840
Dotazione
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no