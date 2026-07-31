Aspiratore industriale IVR 100/30 Sc H ACD

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVR 100/30 Sc H ACD: ACD – Applicato per polveri combustibili
ACD – Applicato per polveri combustibili
Per l'aspirazione sicura ed economica di polveri infiammabili. Conforme allo standard IEC 60335-2-69.
Aspiratore industriale IVR 100/30 Sc H ACD: Particolarmente robusto, particolarmente flessibile
Particolarmente robusto, particolarmente flessibile
Con pratico attacco per tubo di aspirazione/curva mobile. Con numerose possibilità di stoccaggio degli accessori. Macchina e telaio molto robusti e dotati di spessori delle pareti elevati.
Aspiratore industriale IVR 100/30 Sc H ACD: Soffiatore laterale resistente all'usura
Soffiatore laterale resistente all'usura
Con 3 kW di potenza e avviamento graduale per aspirare grandi quantità di polvere e solidi. Per una potenza di aspirazione elevata e una durata di almeno 20.000 ore. Ideale per l'impiego mobile in operazioni su più turni.
Comoda pulizia manuale del filtro
  • Utilizzo senza sforzo tramite leva ergonomica, se necessario.
  • Prolunga la durata del filtro e quindi riduce gli interventi di manutenzione.
  • Risultati di pulizia identici, indipendentemente dalla forza utilizzata.
Dotato di ampio filtro tascabile
  • Per aspirare in modo sicuro solidi e polveri fino alla classe di polvere H.
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere.
  • La speciale geometria del filtro impedisce che i solidi aspirati rimangano intrappolati.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s/m³/h) 88 / 315
Vuoto (mbar/kPa) 260 / 26
Capacità del contenitore (l) 100
Materiale del contenitore Acciaio
Potenza nominale in ingresso (kW) 3
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 50
livello di pressione sonora (dB(A)) 62
lunghezza del cavo (m) 7,5
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,75
Classe di polvere del filtro secondario H
Area filtro per il filtro secondario (m²) 3
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 180
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 180,9
Dimensioni (L × P × A) (mm) 855 x 760 x 2655

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro tasca
  • Filtro secondario: Filtro a cartuccia
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
Aspiratore industriale IVR 100/30 Sc H ACD
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Aree di applicazione
  • Per grandi quantità di polveri fini e pericolose (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Per grandi quantità di solidi, come trucioli fini e grossolani, sabbia, abrasivi di sabbiatura
Accessori