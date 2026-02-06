Aspiratore industriale IVS 100/75 M Z22
L'aspiratore industrial IVS 100/75 M Z22 è un modello resistente e progettato per la polvere delle classi esplosive St 1, St 2 ed St 3 nella Zona 22.
L'aspiratore industrual IVS 100/75 M Z22 è un modello motlo resistente che è stato progettato specificamente per aspirare la polvere delle classi esplosive St 1, St 2 ed St 3 nella zona 22. E' carrellato e si può spostare abbastanza agilmente in vari settori. Su superfici piane, l'operatore può spostarlo senza troppa fatica, perciò l'alta potenza d'aspirazione di questo modello raggiunge diverse sezioni dell'ambiente. E' utiliIzzabile in molti target group. La struttura e la vasta gamma di accessori che l'IVS 100/75 M Z22 può usare ne aumentano la gamma di applicazione: il canale di aspirazione laterale assicura un'ottima potenza d'aspirazione; la valvola di sicurezza evita che la turbina del canale laterale di aspirazione si surriscaldi. Questo modello viene spesso usato in continuo, proprio perché monta questo tipo di motore che è molto durevole. Il vano raccolta con rotelle pivottanti si svuota in modo facile e pratico. Il preseparatore ciclonico integrato filtra tutta la polvere che entra nell'aspiratore, aumentando significativamente la durata del filtro che ha una superficie filtrante molto ampia ed è certificato per polvere di classe M e che permette di lavorare in continuo senza interruzioni. Il filtro è pulibile manualmente dall'esterno, questa procedura ne aumenta la durabilità. Il vano porta accessori è comodo e capiente. Nel caso si volesse spostare l'aspiratore in un'altra area si può posizionare nel vano accessori anche il cavo di rete.
Caratteristiche e vantaggi
Adatto per zona 22Gli aspiratori IVS Ex garantiscono il livello massimo di sicurezza grazie alla tecnologi avanzata che li contraddistingue Aspirazione sicura di polvere dannosa alla salute come la polvere esplosiva
Avviamento dolceL'avvio dolce evita il sovraccarico Il basso assorbimento energetico riduce le spese per la corrente Serve solo la protezione fusibile a basso voltaggio (fino a 5.5A, è sufficiente una protezione fusibile da 16A)
Meccanismo di posa semplificatoIl vano raccolta si può svuotare direttamente dall'impugnatura: facile e rapido. L'impugnatura sul vano raccolta serve anche come archetto di spinta per guidare l'aspiratore fino al punto di smaltimento del contenuto Le rotelle grandi assicurano che l'aspiratore industrial si muova agilmente su tutte le superfici anche difficili e a pieno carico
Funzionamento orizzontale del sistema di pulizia del filtro
- L'impugnatura per la pulizia manuale del filtro si trova a una comoda altezza operativa e rende il lavoro confortevole.
- Indipendentemente dalla quantità di forza applicata dall'utente, un cambio garantisce risultati di pulizia costanti.
- Tempi di inattività del filtro più lunghi a causa della pulizia del filtro più frequente e della trasmissione misurata della potenza al filtro.
Macchina semplice da usare
- Il gancio porta cavo e il vano accessori assicurano che attrezzi e accessori siano a porta di mano in ordine e pronti all'uso
- Gancio porta cavo per assicurare il cavo di rete
Comando a distanza optional
- Telecomando radio opzionale per il funzionamento della macchina da una distanza massima di 100 m.
- L'aspiratore funziona in marcia avanti: singolo movimento comodo e veloce
- L'aspiratore si può riporre in un vano inutilizzato
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata aria (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Aspirazione (mbar/kPa)
|290 / 29
|Capacità del contenitore (l)
|100
|Materiale vano di raccolta
|Acciaio inox
|Potenza nominale di ingresso (kW)
|7,5
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 70 ID 50
|Rumorosità (dB(A))
|73
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|2,2
|Peso senza accessori (kg)
|180
|Peso con imballo (kg)
|180,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Dotazione
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no