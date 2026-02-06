L'aspiratore industrual IVS 100/75 M Z22 è un modello motlo resistente che è stato progettato specificamente per aspirare la polvere delle classi esplosive St 1, St 2 ed St 3 nella zona 22. E' carrellato e si può spostare abbastanza agilmente in vari settori. Su superfici piane, l'operatore può spostarlo senza troppa fatica, perciò l'alta potenza d'aspirazione di questo modello raggiunge diverse sezioni dell'ambiente. E' utiliIzzabile in molti target group. La struttura e la vasta gamma di accessori che l'IVS 100/75 M Z22 può usare ne aumentano la gamma di applicazione: il canale di aspirazione laterale assicura un'ottima potenza d'aspirazione; la valvola di sicurezza evita che la turbina del canale laterale di aspirazione si surriscaldi. Questo modello viene spesso usato in continuo, proprio perché monta questo tipo di motore che è molto durevole. Il vano raccolta con rotelle pivottanti si svuota in modo facile e pratico. Il preseparatore ciclonico integrato filtra tutta la polvere che entra nell'aspiratore, aumentando significativamente la durata del filtro che ha una superficie filtrante molto ampia ed è certificato per polvere di classe M e che permette di lavorare in continuo senza interruzioni. Il filtro è pulibile manualmente dall'esterno, questa procedura ne aumenta la durabilità. Il vano porta accessori è comodo e capiente. Nel caso si volesse spostare l'aspiratore in un'altra area si può posizionare nel vano accessori anche il cavo di rete.