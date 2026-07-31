Trolley Hotel Classic I
Carrello per hotel con vano porta rifiuti pieghevole da 120 litri. Il carrello è adatto per pulire tra le 12 e le 15 stanze ed è dotato di 3 scaffali in legno e cinque rotelle da 125 mm.
Gli spazi stretti negli ascensori o nei corridoi degli hotel non sono un problema per il Trolley Hotel Classic I. Le cinque grandi ruote girevoli da 125 mm garantiscono l'accesso nelle aree più difficili da raggiungere. Il robusto carrello per hotel è adatto per pulire e rifornire fino a 15 camere ed è molto ergonomico e delicato. Il vano porta rifiuti ribaltabile da 120 litri offre una capacità sufficiente per lo smaltimento dei rifiuti e tre ripiani in legno facilitano il trasporto e l'accesso agli utensili e ai materiali di pulizia. I materiali antiruggine assicurano una lunga durata, mentre le superfici lisce rendono il carrello stesso più facile da pulire, quando necessario.
Caratteristiche e vantaggi
Migliore ergonomiaMolto facile da usare e consente un lavoro in piedi senza sforzo per la schiena. Comodo accesso ai contenitori e agli utensili.
Alta qualitàMateriali di alta qualità, senza ruggine e design molto robusto.
Pulizia igienica del carrelloLe superfici lisce rendono il carrello più facile da pulire
Facile manovrabilità
- Le cinque ruote girevoli permettono una facile manovrabilità in spazi ristretti.
Ben equipaggiato
- Include un grande contenitore per rifiuti da 120 litri e tre ripiani in legno.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|STANDARD / CLASSIC
|Capacità di smaltimento dei rifiuti (l)
|120
|Materiale
|Acciaio verniciato / PP
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso senza accessori (kg)
|34
|Peso compreso l'imballo (kg)
|36,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1170 x 530 x 1280
|Dimensioni, imballato (mm)
|1170 x 530 x 1280