Gli spazi stretti negli ascensori o nei corridoi degli hotel non sono un problema per il Trolley Hotel Classic I. Le cinque grandi ruote girevoli da 125 mm garantiscono l'accesso nelle aree più difficili da raggiungere. Il robusto carrello per hotel è adatto per pulire e rifornire fino a 15 camere ed è molto ergonomico e delicato. Il vano porta rifiuti ribaltabile da 120 litri offre una capacità sufficiente per lo smaltimento dei rifiuti e tre ripiani in legno facilitano il trasporto e l'accesso agli utensili e ai materiali di pulizia. I materiali antiruggine assicurano una lunga durata, mentre le superfici lisce rendono il carrello stesso più facile da pulire, quando necessario.