Trolley Hotel Classic III
Carrello per hotel con vano porta rifiuti pieghevole da 120 litri. Il carrello è adatto per pulire tra le 10 e le 12 stanze ed è dotato di 3 scaffali in legno e cinque rotelle da 125 mm.
Il Trolley Hotel Classic III è la scelta economica perfetta per pulire e rifornire da 10 a 12 camere d'albergo. Molto facile da usare quando si sta in piedi e delicato sulla schiena, i suoi tre ripiani in legno per gli utensili e i materiali per la pulizia e il suo porta rifiuti a scomparsa della capacità di 120 litri soddisfano ogni esigenza. Realizzato con materiali di alta qualità e senza ruggine, il carrello per hotel molto robusto convince anche per la sua lunga durata. Le superfici lisce rendono il carrello stesso più facile da pulire. L'Hotel Classic III è inoltre molto facile da maneggiare anche negli spazi più stretti, come negli ascensori o nei corridoi, grazie alle sue quattro grandi ruote girevoli da 125 mm.
Caratteristiche e vantaggi
Migliore ergonomiaMolto facile da usare e consente un lavoro in piedi senza sforzo per la schiena. Comodo accesso ai contenitori e agli utensili.
Alta qualitàMateriali di alta qualità, senza ruggine e design molto robusto.
Pulizia igienica del carrelloLe superfici lisce rendono il carrello più facile da pulire
Facile manovrabilità
- Le uattro ruote girevoli permettono una facile manovrabilità in spazi ristretti.
Ben equipaggiato
- Include un grande contenitore per rifiuti da 120 litri e tre ripiani in legno.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|STANDARD / CLASSIC
|Capacità di smaltimento dei rifiuti (l)
|120
|Materiale
|Acciaio verniciato / PP
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso senza accessori (kg)
|28,9
|Peso compreso l'imballo (kg)
|31,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1070 x 530 x 1280
|Dimensioni, imballato (mm)
|1070 x 530 x 1280