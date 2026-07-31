Il Trolley Hotel Classic III è la scelta economica perfetta per pulire e rifornire da 10 a 12 camere d'albergo. Molto facile da usare quando si sta in piedi e delicato sulla schiena, i suoi tre ripiani in legno per gli utensili e i materiali per la pulizia e il suo porta rifiuti a scomparsa della capacità di 120 litri soddisfano ogni esigenza. Realizzato con materiali di alta qualità e senza ruggine, il carrello per hotel molto robusto convince anche per la sua lunga durata. Le superfici lisce rendono il carrello stesso più facile da pulire. L'Hotel Classic III è inoltre molto facile da maneggiare anche negli spazi più stretti, come negli ascensori o nei corridoi, grazie alle sue quattro grandi ruote girevoli da 125 mm.