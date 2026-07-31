Trolley Hotel Classic III

Carrello per hotel con vano porta rifiuti pieghevole da 120 litri. Il carrello è adatto per pulire tra le 10 e le 12 stanze ed è dotato di 3 scaffali in legno e cinque rotelle da 125 mm.

Il Trolley Hotel Classic III è la scelta economica perfetta per pulire e rifornire da 10 a 12 camere d'albergo. Molto facile da usare quando si sta in piedi e delicato sulla schiena, i suoi tre ripiani in legno per gli utensili e i materiali per la pulizia e il suo porta rifiuti a scomparsa della capacità di 120 litri soddisfano ogni esigenza. Realizzato con materiali di alta qualità e senza ruggine, il carrello per hotel molto robusto convince anche per la sua lunga durata. Le superfici lisce rendono il carrello stesso più facile da pulire. L'Hotel Classic III è inoltre molto facile da maneggiare anche negli spazi più stretti, come negli ascensori o nei corridoi, grazie alle sue quattro grandi ruote girevoli da 125 mm.

Caratteristiche e vantaggi
Trolley Hotel Classic III: Migliore ergonomia
Migliore ergonomia
Molto facile da usare e consente un lavoro in piedi senza sforzo per la schiena. Comodo accesso ai contenitori e agli utensili.
Trolley Hotel Classic III: Alta qualità
Alta qualità
Materiali di alta qualità, senza ruggine e design molto robusto.
Trolley Hotel Classic III: Pulizia igienica del carrello
Pulizia igienica del carrello
Le superfici lisce rendono il carrello più facile da pulire
Facile manovrabilità
  • Le uattro ruote girevoli permettono una facile manovrabilità in spazi ristretti.
Ben equipaggiato
  • Include un grande contenitore per rifiuti da 120 litri e tre ripiani in legno.
Specifiche

Dati tecnici

Programma STANDARD / CLASSIC
Capacità di smaltimento dei rifiuti (l) 120
Materiale Acciaio verniciato / PP
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso senza accessori (kg) 28,9
Peso compreso l'imballo (kg) 31,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1070 x 530 x 1280
Dimensioni, imballato (mm) 1070 x 530 x 1280
Accessori