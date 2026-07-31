Trolley Hotel Premium I

Carrello per hotle per 6 / 8 camere. Con vano porta rifiuti pieghevole da 120 litri e rotelle da 125 mm con paraurti: facile da manovrare anche a pieno carico.

Design di alta qualità e manovrabilità senza sforzo negli spazi più stretti, anche con un carico pesante. Il Trolley Hotel Premium I colpisce per la migliore ergonomia, i materiali antiruggine, il design robusto e la lunga durata. Resistente agli urti grazie alle sue quattro grandi ruote girevoli da 125 mm con paracolpi e molto ben equipaggiato - questo rende il carrello per hotel perfetto per la pulizia e il rifornimento di 6/8 camere. Ma anche la pulizia del carrello stesso è particolarmente facile grazie alle superfici lisce continue. Con porta rifiuti da 120 litri è incluso come standard.

Caratteristiche e vantaggi
Trolley Hotel Premium I: Migliore ergonomia
Migliore ergonomia
Molto facile da usare e consente un lavoro in piedi senza sforzo per la schiena. Comodo accesso ai contenitori e agli utensili.
Trolley Hotel Premium I: Alta qualità
Alta qualità
Materiali di alta qualità, senza ruggine e design molto robusto e resistente agli urti.
Trolley Hotel Premium I: Pulizia igienica del carrello
Pulizia igienica del carrello
Le superfici lisce rendono il carrello più facile da pulire
Facile manovrabilità
  • Le uattro ruote girevoli permettono una facile manovrabilità in spazi ristretti.
Ben equipaggiato
  • Include un grande vano raccolta per rifiuti da 120 litri.
Specifiche

Dati tecnici

Programma ADVANCED
Capacità di smaltimento dei rifiuti (l) 120
Materiale PP
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso senza accessori (kg) 27,4
Peso compreso l'imballo (kg) 30,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1130 x 640 x 1425
Dimensioni, imballato (mm) 1130 x 640 x 1425
Accessori