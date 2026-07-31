Design di alta qualità e manovrabilità senza sforzo negli spazi più stretti, anche con un carico pesante. Il Trolley Hotel Premium I colpisce per la migliore ergonomia, i materiali antiruggine, il design robusto e la lunga durata. Resistente agli urti grazie alle sue quattro grandi ruote girevoli da 125 mm con paracolpi e molto ben equipaggiato - questo rende il carrello per hotel perfetto per la pulizia e il rifornimento di 6/8 camere. Ma anche la pulizia del carrello stesso è particolarmente facile grazie alle superfici lisce continue. Con porta rifiuti da 120 litri è incluso come standard.