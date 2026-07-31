Trolley Hotel Premium I
Carrello per hotle per 6 / 8 camere. Con vano porta rifiuti pieghevole da 120 litri e rotelle da 125 mm con paraurti: facile da manovrare anche a pieno carico.
Design di alta qualità e manovrabilità senza sforzo negli spazi più stretti, anche con un carico pesante. Il Trolley Hotel Premium I colpisce per la migliore ergonomia, i materiali antiruggine, il design robusto e la lunga durata. Resistente agli urti grazie alle sue quattro grandi ruote girevoli da 125 mm con paracolpi e molto ben equipaggiato - questo rende il carrello per hotel perfetto per la pulizia e il rifornimento di 6/8 camere. Ma anche la pulizia del carrello stesso è particolarmente facile grazie alle superfici lisce continue. Con porta rifiuti da 120 litri è incluso come standard.
Caratteristiche e vantaggi
Migliore ergonomiaMolto facile da usare e consente un lavoro in piedi senza sforzo per la schiena. Comodo accesso ai contenitori e agli utensili.
Alta qualitàMateriali di alta qualità, senza ruggine e design molto robusto e resistente agli urti.
Pulizia igienica del carrelloLe superfici lisce rendono il carrello più facile da pulire
Facile manovrabilità
- Le uattro ruote girevoli permettono una facile manovrabilità in spazi ristretti.
Ben equipaggiato
- Include un grande vano raccolta per rifiuti da 120 litri.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|ADVANCED
|Capacità di smaltimento dei rifiuti (l)
|120
|Materiale
|PP
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso senza accessori (kg)
|27,4
|Peso compreso l'imballo (kg)
|30,4
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1130 x 640 x 1425
|Dimensioni, imballato (mm)
|1130 x 640 x 1425