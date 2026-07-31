Trolley Hotel Premium II

Carrello per hotle per 10 / 12 camere. Con vano porta rifiuti pieghevole da 120 litri e rotelle da 125 mm con paraurti: facile da manovrare anche a pieno carico.

Progettato per la pulizia e il rifornimento di 10-12 camere, il Trolley Hotel Premium II convince per l'eccezionale qualità e funzionalità. Materiali di alta qualità e senza ruggine con superfici lisce per una facile pulizia del carrello stesso costituiscono la base di questo robusto carrello per hotel. Il concetto generale coerente è completato dalla migliore ergonomia e da quattro ruote girevoli che rendono facile per gli addetti alle pulizie manovrare il carrello negli spazi più stretti, anche con un carico pesante. Inoltre, le ruote sono dotate di paracolpi, aiutando l'Hotel Premium II a sopravvivere indenne a colpi e urti.

Caratteristiche e vantaggi
Trolley Hotel Premium II: Migliore ergonomia
Migliore ergonomia
Molto facile da usare e consente un lavoro in piedi senza sforzo per la schiena. Comodo accesso ai contenitori e agli utensili.
Trolley Hotel Premium II: Alta qualità
Alta qualità
Materiali di alta qualità, senza ruggine e design molto robusto e resistente agli urti.
Trolley Hotel Premium II: Pulizia igienica del carrello
Pulizia igienica del carrello
Le superfici lisce rendono il carrello più facile da pulire
Facile manovrabilità
  • Le uattro ruote girevoli permettono una facile manovrabilità in spazi ristretti.
Ben equipaggiato
  • Include un grande vano raccolta per rifiuti da 120 litri.
Specifiche

Dati tecnici

Programma PREMIUM
Capacità di smaltimento dei rifiuti (l) 120
Materiale PP
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso senza accessori (kg) 46,8
Peso compreso l'imballo (kg) 51,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1540 x 640 x 1425
Dimensioni, imballato (mm) 930 x 540 x 291
Accessori