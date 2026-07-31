Trolley Hotel Premium II
Carrello per hotle per 10 / 12 camere. Con vano porta rifiuti pieghevole da 120 litri e rotelle da 125 mm con paraurti: facile da manovrare anche a pieno carico.
Progettato per la pulizia e il rifornimento di 10-12 camere, il Trolley Hotel Premium II convince per l'eccezionale qualità e funzionalità. Materiali di alta qualità e senza ruggine con superfici lisce per una facile pulizia del carrello stesso costituiscono la base di questo robusto carrello per hotel. Il concetto generale coerente è completato dalla migliore ergonomia e da quattro ruote girevoli che rendono facile per gli addetti alle pulizie manovrare il carrello negli spazi più stretti, anche con un carico pesante. Inoltre, le ruote sono dotate di paracolpi, aiutando l'Hotel Premium II a sopravvivere indenne a colpi e urti.
Caratteristiche e vantaggi
Migliore ergonomiaMolto facile da usare e consente un lavoro in piedi senza sforzo per la schiena. Comodo accesso ai contenitori e agli utensili.
Alta qualitàMateriali di alta qualità, senza ruggine e design molto robusto e resistente agli urti.
Pulizia igienica del carrelloLe superfici lisce rendono il carrello più facile da pulire
Facile manovrabilità
- Le uattro ruote girevoli permettono una facile manovrabilità in spazi ristretti.
Ben equipaggiato
- Include un grande vano raccolta per rifiuti da 120 litri.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|PREMIUM
|Capacità di smaltimento dei rifiuti (l)
|120
|Materiale
|PP
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso senza accessori (kg)
|46,8
|Peso compreso l'imballo (kg)
|51,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1540 x 640 x 1425
|Dimensioni, imballato (mm)
|930 x 540 x 291