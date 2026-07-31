Progettato per la pulizia e il rifornimento di 10-12 camere, il Trolley Hotel Premium II convince per l'eccezionale qualità e funzionalità. Materiali di alta qualità e senza ruggine con superfici lisce per una facile pulizia del carrello stesso costituiscono la base di questo robusto carrello per hotel. Il concetto generale coerente è completato dalla migliore ergonomia e da quattro ruote girevoli che rendono facile per gli addetti alle pulizie manovrare il carrello negli spazi più stretti, anche con un carico pesante. Inoltre, le ruote sono dotate di paracolpi, aiutando l'Hotel Premium II a sopravvivere indenne a colpi e urti.