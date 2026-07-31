Utilizzo semplice e senza contatto grazie al flap e perfetto per volumi di sporco molto elevati, anche su pavimenti irregolari: Il mop in cotone di Kärcher. Le spire e le frange esterne del panno mop hanno un'alta percentuale di cotone, la distribuzione uniforme delle spire garantisce una raccolta ottimale dello sporco e l'assorbimento dell'umidità e, in relazione alle frange esterne ravvicinate, un'ottima raccolta dello sporco grossolano con un buon comportamento di scorrimento allo stesso tempo. Inoltre, il panno ha un totale di 4 passanti nei colori blu, rosso, giallo e verde. Con questo sistema di codifica dei colori il mop può essere chiaramente assegnato a una determinata parte da pulire e si evita efficacemente la contaminazione incrociata - i passanti che non sono necessari vengono semplicemente tagliati. Il mop in cotone è perfetto per l'uso nel sistema mop piano con carrello a doppio secchio o carrello a singolo secchio e pressa.