Classic Mop in cotone a tasche 40 cm

Cotone 100%. Con alette. Per supporto 6.999-098.0

Utilizzo semplice e senza contatto grazie al flap e perfetto per volumi di sporco molto elevati, anche su pavimenti irregolari: Il mop in cotone di Kärcher. Le spire e le frange esterne del panno mop hanno un'alta percentuale di cotone, la distribuzione uniforme delle spire garantisce una raccolta ottimale dello sporco e l'assorbimento dell'umidità e, in relazione alle frange esterne ravvicinate, un'ottima raccolta dello sporco grossolano con un buon comportamento di scorrimento allo stesso tempo. Inoltre, il panno ha un totale di 4 passanti nei colori blu, rosso, giallo e verde. Con questo sistema di codifica dei colori il mop può essere chiaramente assegnato a una determinata parte da pulire e si evita efficacemente la contaminazione incrociata - i passanti che non sono necessari vengono semplicemente tagliati. Il mop in cotone è perfetto per l'uso nel sistema mop piano con carrello a doppio secchio o carrello a singolo secchio e pressa.

Specifiche

Dati tecnici

Programma CLASSIC
Tipo di pavimento Pavimenti duri / Pavimenti resilienti
Struttura del pavimento Liscio e leggermente strutturato
Livello di sporco Da basso a medio
Uso del tessuto Tessuti durevoli
Larghezza di lavoro (cm) 40
Attacco del tessuto Lembi
Materiale 70% cotone / 30% PET
Materiale tessile Misto cotone
Tipo di produzione Tessuto portante in PET con passanti cuciti
Struttura tessile Pile a cappio
Temperatura di lavaggio (°C) max. 90
Raccomandazione di lavaggio (°C) 60
Cicli di lavaggio¹⁾ circa. 250
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso per prodotto / Peso per m² (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La) (mm) 400 / 140

¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.

Classic Mop in cotone a tasche 40 cm
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
  • Lavanderia a pavimento - pulizia a umido
Detergenti