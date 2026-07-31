Classic Mop in cotone a tasche 40 cm
Cotone 100%. Con alette. Per supporto 6.999-098.0
Utilizzo semplice e senza contatto grazie al flap e perfetto per volumi di sporco molto elevati, anche su pavimenti irregolari: Il mop in cotone di Kärcher. Le spire e le frange esterne del panno mop hanno un'alta percentuale di cotone, la distribuzione uniforme delle spire garantisce una raccolta ottimale dello sporco e l'assorbimento dell'umidità e, in relazione alle frange esterne ravvicinate, un'ottima raccolta dello sporco grossolano con un buon comportamento di scorrimento allo stesso tempo. Inoltre, il panno ha un totale di 4 passanti nei colori blu, rosso, giallo e verde. Con questo sistema di codifica dei colori il mop può essere chiaramente assegnato a una determinata parte da pulire e si evita efficacemente la contaminazione incrociata - i passanti che non sono necessari vengono semplicemente tagliati. Il mop in cotone è perfetto per l'uso nel sistema mop piano con carrello a doppio secchio o carrello a singolo secchio e pressa.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|CLASSIC
|Tipo di pavimento
|Pavimenti duri / Pavimenti resilienti
|Struttura del pavimento
|Liscio e leggermente strutturato
|Livello di sporco
|Da basso a medio
|Uso del tessuto
|Tessuti durevoli
|Larghezza di lavoro (cm)
|40
|Attacco del tessuto
|Lembi
|Materiale
|70% cotone / 30% PET
|Materiale tessile
|Misto cotone
|Tipo di produzione
|Tessuto portante in PET con passanti cuciti
|Struttura tessile
|Pile a cappio
|Temperatura di lavaggio (°C)
|max. 90
|Raccomandazione di lavaggio (°C)
|60
|Cicli di lavaggio¹⁾
|circa. 250
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso per prodotto / Peso per m² (kg)
|0,2
|Dimensioni (Lu x La) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a umido
- Lavanderia a pavimento - pulizia a umido