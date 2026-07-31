I passanti di questo panno per mop sono realizzati interamente in microfibra di alta qualità. In combinazione con la loro distribuzione uniforme su tutta l'area interna del panno, ciò garantisce un'ottima capacità di sciogliere lo sporco e di assorbire l'umidità del mop. Questo lo rende perfetto per la pulizia in tutte le aree con un alto volume di sporco, così come su pavimenti irregolari - anche nell'industria. L'aletta intelligente impedisce qualsiasi contatto con la pelle da parte del personale di pulizia durante o dopo la pulizia. Inoltre, il mop in microfibra ha un totale di 4 passanti nei colori blu, rosso, giallo e verde. Con questo sistema di codifica dei colori il mop può essere chiaramente assegnato a una certa parte da pulire e la contaminazione incrociata è efficacemente evitata - i loop che non sono necessari vengono semplicemente tagliati. Il mop in microfibra è perfetto per l'uso nel sistema mop piano con carrello a doppio secchio o carrello a singolo secchio e pressa.