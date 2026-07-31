Premium Mop MF a passanti e tasche 40 cm

Mop in microfibra ad anello. Con alette. Per supporto 6.999-098.0

I passanti di questo panno per mop sono realizzati interamente in microfibra di alta qualità. In combinazione con la loro distribuzione uniforme su tutta l'area interna del panno, ciò garantisce un'ottima capacità di sciogliere lo sporco e di assorbire l'umidità del mop. Questo lo rende perfetto per la pulizia in tutte le aree con un alto volume di sporco, così come su pavimenti irregolari - anche nell'industria. L'aletta intelligente impedisce qualsiasi contatto con la pelle da parte del personale di pulizia durante o dopo la pulizia. Inoltre, il mop in microfibra ha un totale di 4 passanti nei colori blu, rosso, giallo e verde. Con questo sistema di codifica dei colori il mop può essere chiaramente assegnato a una certa parte da pulire e la contaminazione incrociata è efficacemente evitata - i loop che non sono necessari vengono semplicemente tagliati. Il mop in microfibra è perfetto per l'uso nel sistema mop piano con carrello a doppio secchio o carrello a singolo secchio e pressa.

Specifiche

Dati tecnici

Programma CLASSIC
Tipo di pavimento Pavimenti duri / Pavimenti resilienti
Struttura del pavimento Liscio e altamente strutturato
Livello di sporco Da basso a medio
Uso del tessuto Tessuti durevoli
Larghezza di lavoro (cm) 40
Attacco del tessuto Lembi
Materiale 80% PET/20% PA
Materiale tessile microfibra
Tipo di produzione Tessuto portante in PET con passanti cuciti
Struttura tessile Pile a cappio
Temperatura di lavaggio (°C) max. 90
Raccomandazione di lavaggio (°C) 60
Temperatura di asciugatura (°C) 60
Cicli di lavaggio¹⁾ circa. 300
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso per prodotto / Peso per m² (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La) (mm) 400 / 140

¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.

Premium Mop MF a passanti e tasche 40 cm
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
  • Lavanderia a pavimento - pulizia a umido
Detergenti