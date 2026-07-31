Premium Mop MF Safe blu a tasche EU Ecolabel 40 cm

Mop in microfibra e polipropilene per un maggiore potere abrasivo. Con alette. Per pavimenti anti-scivolo. Per supporto 6.999-098.0.

Il mop in microfibra abrasiva ha fibre corte e fini, nonché strisce abrasive in fibre di poliammide e robuste setole di polipropilene. È perfetto per rimuovere lo sporco ostinato durante la pulizia profonda di pavimenti lisci e leggermente strutturati e resistenti all'acqua. Grazie a una linguetta intelligente, si evita qualsiasi contatto della pelle del personale addetto alle pulizie con il panno durante o dopo la pulizia. Inoltre, il panno ha un totale di 4 passanti nei colori blu, rosso, giallo e verde. Con questo sistema di codice colore il panno può essere chiaramente assegnato a una certa parte da pulire e la contaminazione incrociata è efficacemente prevenuta - i passanti che non sono necessari vengono semplicemente tagliati. Il mop in microfibra è perfetto per l'uso nel sistema di mop piano con carrello a doppio secchio o carrello a singolo secchio e pressa di Kärcher.

Specifiche

Dati tecnici

Programma CLASSIC
Tipo di pavimento Pavimenti duri / Pavimenti resilienti
Struttura del pavimento Liscio e leggermente strutturato
Livello di sporco Alto
Uso del tessuto Tessuti durevoli
Larghezza di lavoro (cm) 40
Attacco del tessuto Lembi
Materiale 50% PET/20% PA/30% PP
Materiale tessile 50% PET/20% PA/30% PP
Tipo di produzione Tessuto portante in PET con passanti cuciti
Struttura tessile Pile a cappio
Temperatura di lavaggio (°C) 90
Raccomandazione di lavaggio (°C) 60
Temperatura di asciugatura (°C) 60
Cicli di lavaggio¹⁾ circa. 300
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso per prodotto / Peso per m² (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La) (mm) 400 / 140

¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.

Premium Mop MF Safe blu a tasche EU Ecolabel 40 cm
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
  • Lavanderia a pavimento - pulizia a umido
Detergenti