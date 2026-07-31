Premium Mop MF Safe blu a tasche EU Ecolabel 40 cm
Mop in microfibra e polipropilene per un maggiore potere abrasivo. Con alette. Per pavimenti anti-scivolo. Per supporto 6.999-098.0.
Il mop in microfibra abrasiva ha fibre corte e fini, nonché strisce abrasive in fibre di poliammide e robuste setole di polipropilene. È perfetto per rimuovere lo sporco ostinato durante la pulizia profonda di pavimenti lisci e leggermente strutturati e resistenti all'acqua. Grazie a una linguetta intelligente, si evita qualsiasi contatto della pelle del personale addetto alle pulizie con il panno durante o dopo la pulizia. Inoltre, il panno ha un totale di 4 passanti nei colori blu, rosso, giallo e verde. Con questo sistema di codice colore il panno può essere chiaramente assegnato a una certa parte da pulire e la contaminazione incrociata è efficacemente prevenuta - i passanti che non sono necessari vengono semplicemente tagliati. Il mop in microfibra è perfetto per l'uso nel sistema di mop piano con carrello a doppio secchio o carrello a singolo secchio e pressa di Kärcher.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|CLASSIC
|Tipo di pavimento
|Pavimenti duri / Pavimenti resilienti
|Struttura del pavimento
|Liscio e leggermente strutturato
|Livello di sporco
|Alto
|Uso del tessuto
|Tessuti durevoli
|Larghezza di lavoro (cm)
|40
|Attacco del tessuto
|Lembi
|Materiale
|50% PET/20% PA/30% PP
|Materiale tessile
|50% PET/20% PA/30% PP
|Tipo di produzione
|Tessuto portante in PET con passanti cuciti
|Struttura tessile
|Pile a cappio
|Temperatura di lavaggio (°C)
|90
|Raccomandazione di lavaggio (°C)
|60
|Temperatura di asciugatura (°C)
|60
|Cicli di lavaggio¹⁾
|circa. 300
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Peso per prodotto / Peso per m² (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.
Aree di applicazione
- Pavimento - pulizia a umido
- Lavanderia a pavimento - pulizia a umido