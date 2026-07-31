Il mop in microfibra abrasiva ha fibre corte e fini, nonché strisce abrasive in fibre di poliammide e robuste setole di polipropilene. È perfetto per rimuovere lo sporco ostinato durante la pulizia profonda di pavimenti lisci e leggermente strutturati e resistenti all'acqua. Grazie a una linguetta intelligente, si evita qualsiasi contatto della pelle del personale addetto alle pulizie con il panno durante o dopo la pulizia. Inoltre, il panno ha un totale di 4 passanti nei colori blu, rosso, giallo e verde. Con questo sistema di codice colore il panno può essere chiaramente assegnato a una certa parte da pulire e la contaminazione incrociata è efficacemente prevenuta - i passanti che non sono necessari vengono semplicemente tagliati. Il mop in microfibra è perfetto per l'uso nel sistema di mop piano con carrello a doppio secchio o carrello a singolo secchio e pressa di Kärcher.