Premium MF Panno Shine blu 38 x 38 cm 5 x
Ideale su superfici lisce e lucide.
Specifiche
Dati tecnici
|Programma
|ADVANCED / STANDARD
|Uso del tessuto
|Tessuti durevoli
|Materiale tessile
|85% PET/15% PA
|Tipo di produzione
|Tessuto a maglia circolare
|Temperatura di lavaggio (°C)
|max. 60
|Raccomandazione di lavaggio (°C)
|60
|Cicli di lavaggio¹⁾
|circa. 500
|Quantità (Pezzo(i))
|5
|Peso per prodotto / Peso per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 215
|Dimensioni (Lu x La) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.
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Aree di applicazione
- Superficie - pulizia dei vetri
- Superficie - pulizia a umido