Premium MF Panno Shine blu 38 x 38 cm 5 x

Ideale su superfici lisce e lucide.

Specifiche

Dati tecnici

Programma ADVANCED / STANDARD
Uso del tessuto Tessuti durevoli
Materiale tessile 85% PET/15% PA
Tipo di produzione Tessuto a maglia circolare
Temperatura di lavaggio (°C) max. 60
Raccomandazione di lavaggio (°C) 60
Cicli di lavaggio¹⁾ circa. 500
Quantità (Pezzo(i)) 5
Peso per prodotto / Peso per m² (kg/g/m²) 0,1 / 215
Dimensioni (Lu x La) (mm) 400 x 400

¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.

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Aree di applicazione
  • Superficie - pulizia dei vetri
  • Superficie - pulizia a umido
Detergenti