Spaziosa cabina comfort per due persone con visuale ottimale dell'ambiente di lavoro
- Funzionamento intuitivo, semplice e facile da usare.
- Sospensioni idropneumatiche per un maggiore comfort di guida.
- Display multifunzione nella corona del volante per controllare rapidamente lo stato di funzionamento e le impostazioni senza dover distogliere lo sguardo dall'ambiente di lavoro.
Il contenitore per rifiuti più grande della sua categoria
- Contenitore per rifiuti in acciaio inox a flusso ottimizzato con un volume di oltre 2 m³.
- Consente lunghi periodi di utilizzo e aumenta l'efficienza e la produttività.
- Sistema standard di recupero dell'acqua con serbatoio separato
Facile accesso al servizio
- Buona accessibilità e riparabilità
Sterzo integrale disinseribile
Buona accessibilità e riparabilità