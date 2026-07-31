Spazzatrice stradale MC 250 Zero Emission

Caratteristiche e vantaggi
Spaziosa cabina comfort per due persone con visuale ottimale dell'ambiente di lavoro
  • Funzionamento intuitivo, semplice e facile da usare.
  • Sospensioni idropneumatiche per un maggiore comfort di guida.
  • Display multifunzione nella corona del volante per controllare rapidamente lo stato di funzionamento e le impostazioni senza dover distogliere lo sguardo dall'ambiente di lavoro.
Il contenitore per rifiuti più grande della sua categoria
  • Contenitore per rifiuti in acciaio inox a flusso ottimizzato con un volume di oltre 2 m³.
  • Consente lunghi periodi di utilizzo e aumenta l'efficienza e la produttività.
  • Sistema standard di recupero dell'acqua con serbatoio separato
Facile accesso al servizio
  • Buona accessibilità e riparabilità
Sterzo integrale disinseribile
  • Copre grandi aree
Buona accessibilità e riparabilità
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Elettrico
Guida di trazione Due ruote motrici
Potenza motore (kW) max. 90
Velocità di guida (km/h) max. 60
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm) 2625
Larghezza di lavoro con 3 spazzole laterali (mm) 2710
Contenitore per rifiuti (l) 2500
serbatoio acqua (l) 80 - 400
Serbatoio dell'acqua dolce (l) 265
Passo (mm) 1980
Peso totale consentito (kg) 6000
Dimensioni (L × P × A) (mm) 4491 x 1300 x 1995
Spazzatrice stradale MC 250 Zero Emission
Spazzatrice stradale MC 250 Zero Emission
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Aree di applicazione
  • Spazzatrice
  • Rimozione di foglie, polvere e piccoli rifiuti da pavimenti, strade e aree pubbliche