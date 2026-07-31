Spazzatrice stradale MCM 600
La nostra MCM 600 offre un sistema per tutte le esigenze di spazzamento, comprese le situazioni che richiedono elevate capacità di spazzamento e zero dispersione di polvere.
Che si tratti di applicazioni comunali in aree urbane ed extraurbane o in strutture industriali con elevate esigenze di pulizia, come fonderie, cementifici, miniere: la nostra MCM 600 si adatta perfettamente. Il sistema combinato con aspirazione meccanica per particelle di sporco di grandi dimensioni, dispositivo di aspirazione per materiali più leggeri e un sistema di filtraggio composto da più filtri in poliestere, che filtrano efficacemente polveri sottili fino a PM1 in qualsiasi condizione, garantisce un'elevata prestazione di pulizia senza dispersione di polvere. Un altro fattore determinante è lo sterzo sincronizzato su entrambi gli assi, che garantisce facile manovrabilità e massima precisione di spazzamento anche in curva. Contribuisce alla precisione di spazzamento anche il sistema idraulico brevettato (CDS – Clever Detective System) per la regolazione automatica della pressione al suolo della spazzola centrale. Grazie al pannello di controllo con display a colori e tasti funzione accanto al volante, la macchina è molto facile da usare, inoltre la cabina, progettata per 3 persone, offre agli utenti i più elevati standard di sicurezza ed ergonomia.
Caratteristiche e vantaggi
Sterzo integrale sincronizzato
- Elevata precisione di spazzamento anche in curva grazie alla manovrabilità ottimale.
Cabina ergonomica e confortevole
- Controllo completo in tutte le fasi di lavoro e ottime condizioni di guida.
- Con 3 posti autorizzati senza tunnel centrale per un facile accesso.
- Soddisfa gli standard più elevati in termini di ergonomia, sicurezza e comfort.
Sistema idraulico brevettato
- Per la regolazione automatica della pressione al suolo della spazzola centrale.
- Garantisce un carico costante della spazzola a terra su tutte le superfici.
- Per la massima precisione di spazzata e la minima usura della spazzola.
Tutte le funzioni di guida e operative sono facili da usare
- Comodo pannello di controllo con display a colori e tasti funzione accanto al volante.
- Grafica intuitiva e controllo user-friendly per brevi fasi di apprendimento.
Trasmissione idrostatica a controllo elettronico con rilevamento del carico
- Ottimizza il rapporto prestazioni/consumi in ogni condizione.
- La modalità Eco consente un ulteriore risparmio di carburante fino al 25%.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Diesel
|Guida di trazione
|Due ruote motrici
|Produttore motore
|VM
|Capacità vano raccolta (cm³)
|4500
|vano raccolta
|6
|Volume del serbatoio del carburante (l)
|220
|Emissioni standard
|Euro 6c
|Velocità di guida (km/h)
|40
|Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)
|2400
|Larghezza di lavoro con 3 spazzole laterali ( )
|3550
|Contenitore per rifiuti (l)
|6000
|Serbatoio dell'acqua dolce (l)
|500
|Passo ( )
|3230
|Peso totale consentito (kg)
|13000
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|5450 x 2155 x 2920
Dotazione
- Filtro antiparticolato
- Servosterzo
- Sedile comfort
- Climatizzatore
- Riscaldatore
- Velocità spazzola laterale regolabile