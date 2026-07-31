Spazzatrice stradale MCM 600

La nostra MCM 600 offre un sistema per tutte le esigenze di spazzamento, comprese le situazioni che richiedono elevate capacità di spazzamento e zero dispersione di polvere.

Che si tratti di applicazioni comunali in aree urbane ed extraurbane o in strutture industriali con elevate esigenze di pulizia, come fonderie, cementifici, miniere: la nostra MCM 600 si adatta perfettamente. Il sistema combinato con aspirazione meccanica per particelle di sporco di grandi dimensioni, dispositivo di aspirazione per materiali più leggeri e un sistema di filtraggio composto da più filtri in poliestere, che filtrano efficacemente polveri sottili fino a PM1 in qualsiasi condizione, garantisce un'elevata prestazione di pulizia senza dispersione di polvere. Un altro fattore determinante è lo sterzo sincronizzato su entrambi gli assi, che garantisce facile manovrabilità e massima precisione di spazzamento anche in curva. Contribuisce alla precisione di spazzamento anche il sistema idraulico brevettato (CDS – Clever Detective System) per la regolazione automatica della pressione al suolo della spazzola centrale. Grazie al pannello di controllo con display a colori e tasti funzione accanto al volante, la macchina è molto facile da usare, inoltre la cabina, progettata per 3 persone, offre agli utenti i più elevati standard di sicurezza ed ergonomia.

Caratteristiche e vantaggi
Sterzo integrale sincronizzato
  • Elevata precisione di spazzamento anche in curva grazie alla manovrabilità ottimale.
Cabina ergonomica e confortevole
  • Controllo completo in tutte le fasi di lavoro e ottime condizioni di guida.
  • Con 3 posti autorizzati senza tunnel centrale per un facile accesso.
  • Soddisfa gli standard più elevati in termini di ergonomia, sicurezza e comfort.
Sistema idraulico brevettato
  • Per la regolazione automatica della pressione al suolo della spazzola centrale.
  • Garantisce un carico costante della spazzola a terra su tutte le superfici.  
  • Per la massima precisione di spazzata e la minima usura della spazzola.
Tutte le funzioni di guida e operative sono facili da usare
  • Comodo pannello di controllo con display a colori e tasti funzione accanto al volante.
  • Grafica intuitiva e controllo user-friendly per brevi fasi di apprendimento.
Trasmissione idrostatica a controllo elettronico con rilevamento del carico
  • Ottimizza il rapporto prestazioni/consumi in ogni condizione. 
  • La modalità Eco consente un ulteriore risparmio di carburante fino al 25%.
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Diesel
Guida di trazione Due ruote motrici
Produttore motore VM
Capacità vano raccolta (cm³) 4500
vano raccolta 6
Volume del serbatoio del carburante (l) 220
Emissioni standard Euro 6c
Velocità di guida (km/h) 40
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm) 2400
Larghezza di lavoro con 3 spazzole laterali ( ) 3550
Contenitore per rifiuti (l) 6000
Serbatoio dell'acqua dolce (l) 500
Passo ( ) 3230
Peso totale consentito (kg) 13000
Dimensioni (L × P × A) (mm) 5450 x 2155 x 2920

Dotazione

  • Filtro antiparticolato
  • Servosterzo
  • Sedile comfort
  • Climatizzatore
  • Riscaldatore
  • Velocità spazzola laterale regolabile
Spazzatrice stradale MCM 600
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