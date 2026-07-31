Che si tratti di applicazioni comunali in aree urbane ed extraurbane o in strutture industriali con elevate esigenze di pulizia, come fonderie, cementifici, miniere: la nostra MCM 600 si adatta perfettamente. Il sistema combinato con aspirazione meccanica per particelle di sporco di grandi dimensioni, dispositivo di aspirazione per materiali più leggeri e un sistema di filtraggio composto da più filtri in poliestere, che filtrano efficacemente polveri sottili fino a PM1 in qualsiasi condizione, garantisce un'elevata prestazione di pulizia senza dispersione di polvere. Un altro fattore determinante è lo sterzo sincronizzato su entrambi gli assi, che garantisce facile manovrabilità e massima precisione di spazzamento anche in curva. Contribuisce alla precisione di spazzamento anche il sistema idraulico brevettato (CDS – Clever Detective System) per la regolazione automatica della pressione al suolo della spazzola centrale. Grazie al pannello di controllo con display a colori e tasti funzione accanto al volante, la macchina è molto facile da usare, inoltre la cabina, progettata per 3 persone, offre agli utenti i più elevati standard di sicurezza ed ergonomia.