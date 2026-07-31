Sviluppata per l'uso in condizioni difficili, come cantieri, agricoltura o industria automobilistica e dei trasporti, l'idropulitrice ad acqua calda HDS 13/20-4 S Classic si distingue per le sue prestazioni di alto livello, il funzionamento semplice e l'ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Grazie al design aperto con un robusto telaio in acciaio, tutti i componenti rilevanti sono sempre accessibili e la manutenzione è molto semplice. Il cuore di questa macchina di classe superiore è la potente pompa ad albero a camme con testata in ottone e pistone con manicotti in ceramica, mentre il motore elettrico a 4 poli a bassa velocità garantisce un funzionamento sicuro e duraturo. La pressione di lavoro e il flusso d'acqua desiderati possono essere comodamente regolati direttamente sulla pompa, che è protetta da una comprovata tecnologia di sicurezza. Grazie al serbatoio da 30 litri è possibile eseguire agevolmente anche pulizie molto lunghe, mentre la pistola ad alta pressione Classic di serie garantisce i migliori risultati di pulizia. La modalità eco!efficiency consente inoltre di lavorare nell'intervallo di temperatura molto economico di 60°C con un flusso d'acqua pieno.