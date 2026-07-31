Idropulitrice alta pressione HDS 13/20-4 S Classic
Affidabile e robusta: l'idropulitrice ad acqua calda di classe super con telaio in acciaio tubolare e pompa ad albero a camme convince nell'uso quotidiano nelle condizioni più difficili.
Sviluppata per l'uso in condizioni difficili, come cantieri, agricoltura o industria automobilistica e dei trasporti, l'idropulitrice ad acqua calda HDS 13/20-4 S Classic si distingue per le sue prestazioni di alto livello, il funzionamento semplice e l'ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Grazie al design aperto con un robusto telaio in acciaio, tutti i componenti rilevanti sono sempre accessibili e la manutenzione è molto semplice. Il cuore di questa macchina di classe superiore è la potente pompa ad albero a camme con testata in ottone e pistone con manicotti in ceramica, mentre il motore elettrico a 4 poli a bassa velocità garantisce un funzionamento sicuro e duraturo. La pressione di lavoro e il flusso d'acqua desiderati possono essere comodamente regolati direttamente sulla pompa, che è protetta da una comprovata tecnologia di sicurezza. Grazie al serbatoio da 30 litri è possibile eseguire agevolmente anche pulizie molto lunghe, mentre la pistola ad alta pressione Classic di serie garantisce i migliori risultati di pulizia. La modalità eco!efficiency consente inoltre di lavorare nell'intervallo di temperatura molto economico di 60°C con un flusso d'acqua pieno.
Caratteristiche e vantaggi
Telaio tubolare in acciaio robusto e durevoleUn robusto telaio tubolare in acciaio protegge in modo affidabile la macchina dai danni. Accessibile, per facilitare l'assistenza e la manutenzione.
Alta affidabilitàElevato standard di sicurezza con valvola termica, valvola di sicurezza e filtro dell'acqua.
Efficiente ingegneria del bruciatoreAlto grado di efficienza con basse emissioni e lunga durata. Lunghe applicazioni di lavoro grazie al serbatoio del carburante da 30 l. In modalità eco!efficiency la macchina funziona a 60 °C – mantenendo il livello di portata maggiore.
Mobilità eccezionale
- Grandi ruote antiforatura per manovre sicure su superfici irregolari.
- Con gancio per gru per un trasporto semplice.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|600 - 1300
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatura (alimentazione 12°C) (°C)
|max. 80
|Consumo di olio combustibile, a pieno carico (kg/h)
|8,9
|Consumo gasolio in modalità eco!efficiency (kg/h)
|7,2
|Potenza allacciata (kW)
|9,5
|Cavo elettrico (m)
|5
|Serbatoio combustible (l)
|30
|Peso (con accessori) (kg)
|157
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|167
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|1075 x 722 x 915
Scope of supply
- Pistola: standard
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
- Lancia a spruzzo: 1050 mm
- Ugello Power
Dotazione
- Pressostato
- Spina per inversione di polarità ( trifase )
Videos
Aree di applicazione
- Lavaggio veicoli
- Lavaggio attrezzi e macchinari
- Officina
- Aree esterne
- Stazioni di servizio
- Pulizia di facciate
- Pulizia delle piscine
- Palestre e centri sportivi
- Industrie di produzione
- Sistemi di produzione