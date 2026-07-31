Idropulitrice alta pressione HDS 13/20-4 S Classic

Affidabile e robusta: l'idropulitrice ad acqua calda di classe super con telaio in acciaio tubolare e pompa ad albero a camme convince nell'uso quotidiano nelle condizioni più difficili.

Sviluppata per l'uso in condizioni difficili, come cantieri, agricoltura o industria automobilistica e dei trasporti, l'idropulitrice ad acqua calda HDS 13/20-4 S Classic si distingue per le sue prestazioni di alto livello, il funzionamento semplice e l'ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Grazie al design aperto con un robusto telaio in acciaio, tutti i componenti rilevanti sono sempre accessibili e la manutenzione è molto semplice. Il cuore di questa macchina di classe superiore è la potente pompa ad albero a camme con testata in ottone e pistone con manicotti in ceramica, mentre il motore elettrico a 4 poli a bassa velocità garantisce un funzionamento sicuro e duraturo. La pressione di lavoro e il flusso d'acqua desiderati possono essere comodamente regolati direttamente sulla pompa, che è protetta da una comprovata tecnologia di sicurezza. Grazie al serbatoio da 30 litri è possibile eseguire agevolmente anche pulizie molto lunghe, mentre la pistola ad alta pressione Classic di serie garantisce i migliori risultati di pulizia. La modalità eco!efficiency consente inoltre di lavorare nell'intervallo di temperatura molto economico di 60°C con un flusso d'acqua pieno.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice alta pressione HDS 13/20-4 S Classic: Telaio tubolare in acciaio robusto e durevole
Telaio tubolare in acciaio robusto e durevole
Un robusto telaio tubolare in acciaio protegge in modo affidabile la macchina dai danni. Accessibile, per facilitare l'assistenza e la manutenzione.
Idropulitrice alta pressione HDS 13/20-4 S Classic: Alta affidabilità
Alta affidabilità
Elevato standard di sicurezza con valvola termica, valvola di sicurezza e filtro dell'acqua.
Idropulitrice alta pressione HDS 13/20-4 S Classic: Efficiente ingegneria del bruciatore
Efficiente ingegneria del bruciatore
Alto grado di efficienza con basse emissioni e lunga durata. Lunghe applicazioni di lavoro grazie al serbatoio del carburante da 30 l. In modalità eco!efficiency la macchina funziona a 60 °C – mantenendo il livello di portata maggiore.
Mobilità eccezionale
  • Grandi ruote antiforatura per manovre sicure su superfici irregolari.
  • Con gancio per gru per un trasporto semplice.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 600 - 1300
Pressione di lavoro (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatura (alimentazione 12°C) (°C) max. 80
Consumo di olio combustibile, a pieno carico (kg/h) 8,9
Consumo gasolio in modalità eco!efficiency (kg/h) 7,2
Potenza allacciata (kW) 9,5
Cavo elettrico (m) 5
Serbatoio combustible (l) 30
Peso (con accessori) (kg) 157
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 167
Dimensioni (L × P × A) (mm) 1075 x 722 x 915

Scope of supply

  • Pistola: standard
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
  • Lancia a spruzzo: 1050 mm
  • Ugello Power

Dotazione

  • Pressostato
  • Spina per inversione di polarità ( trifase )
Idropulitrice alta pressione HDS 13/20-4 S Classic
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