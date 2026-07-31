Idropulitrice alta pressione HD 10/21-4 M Classic
Idropulitrice robusta e versatile con telaio in acciaio, motore a 4 poli a bassa velocità, pompa a biella-manovella con testata in ottone riduce al minimo gli interventi di manutenzione.
L'idropulitrice HD 10/21-4 M Classic, facile da usare, prevede un design costruttivo robusto, componenti durevoli e di alta qualità e una grande versatilità. La macchina di classe media è adatta per un'ampia gamma di compiti di pulizia, quali veicoli, impianti di produzione, macchine e attrezzature agricole, nonché la pulizia di facciate e nel settore comunale. La resistente pompa ad albero motore con testata in ottone e funzione di aspirazione consente di lavorare con temperature dell'acqua fino a 60 °C e offre inoltre possibilità di regolazione della quantità d'acqua e della pressione di esercizio. La velocità ridotta del motore a 4 poli a bassa velocità garantisce anche una minore usura della pompa, che è inoltre protetta da un filtro dell'acqua integrato. Tutti i componenti importanti sono facilmente accessibili in pochi passaggi grazie alla semplice manutenzione. Il concetto intelligente dell'HD 10/21-4 M Classic è completato da un vano accessori attentamente progettato con raccordi EASY!Lock per una sostituzione rapida e intuitiva degli accessori.
Caratteristiche e vantaggi
Motore elettrico a 4 poli a bassa velocitàVelocità del motore ridotta per una minore usura della pompa. Lunga durata del motore. Solo vibrazioni del motore molto basse.
Robusta pompa ad albero motore con testata in ottoneAffidabile, richiede una manutenzione ridotta La pressione e la portata possono essere regolati sulla pompa. Temperatura acqua fino a 60°
Manutenzione facilitataTutti i componenti importanti sono accessibili in pochi semplici passaggi. Il livello di riempimento e la qualità dell'olio sono facilmente leggibili grazie al vetro di ispezione. Il filtro dell'acqua integrato può essere rimosso e pulito senza utensili
Vani porta accessori pratici e comodi
- Con pratico spazio per riporre ugelli e minuteria.
- Consente lo stoccaggio sicuro del tubo ad alta pressione.
- Con gancio accessorio integrato per il cavo di alimentazione.
Accessori linea Classic con raccordo rapido EASY!Lock
- Accessori robusti e affidabili
- Si avvia velocemente e permette il montaggio degli accessori facilitato
- Facile e intuitiva
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|376 - 424
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|500 - 1000
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|60
|Pressione di lavoro (bar)
|70 - 210
|Potenza allacciata (kW)
|7,5
|Cavo elettrico (m)
|5
|Dimensione ugello
|052
|Alimentazione idrica
|1″
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|60,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|73,6
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|740 x 528 x 952
Scope of supply
- Pistola: standard
- Lancia a spruzzo: 840 mm
- Ugello Power
Dotazione
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 8, 315 bar
- Pressostato
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Aree di applicazione
- Pulizia ad alta pressione dei veicoli
- Può essere utilizzato per la pulizia delle facciate
- Per la pulizia di macchinari nell'industria, trattamento di cibi o settore manifatturiero
- Per la pulizia in alta pressione di macchinari e apparecchiature nei settori edile, agricoltura e municipale
- Per la pulizia di spazi pubblici, come piazze, spartitraffico, fontane o parcheggi