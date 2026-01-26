Idropulitrice alta pressione HD 8/18-4 M

Idropulitrice carrellata con motore trifase a 4 poli a basso regime di giri, stop totale, ottime prestazioni e grande efficienza energetica.

Potente idropulitrice a freddo con motore trifase a 4 poli, a basso regime di giri. Dotata di Stop Totale, sistema anti-attorcigliamento, lancia girevole tubo A.P. alloggiato in modo girevole. Grazie al sistema Servo-Control la portata e la pressione possono essere regolati con precisione direttamente sulla pistola. Lunghi intervalli di lavoro grazie a robusta pompa assiale a tre pistoni con testata cilindro in ottone e allacciamento acqua anch'esso in ottone. La nuova pistola Easy-Press garantisce un'ottima presa e minore affaticamento durante il lavoro. Archetto di spinta in alluminio che in posizione estratta funge da supporto per alloggiare gli accessori e per garantire alla macchina massima manovrabilità, in posizione rientrata la macchina assume dimensioni compatte che la rendono facilmente trasportabile anche in una Station Wagon.

Caratteristiche e vantaggi
Apparecchiatura di alta qualità
Lo stop totale al rilascio della pistola protegge tutti i componenti interni e ne aumenta la durata Motore trifase 4 poli a basso numero di giri robusto Testata cilindri in ottone di alta qualità
Mobilità eccezionale
L'archetto di spinta è allungabile e accorciabile premendo l'apposito pulsante: l'idropulitrice è comoda da tirare e compatta e salva spazio da riporre. Ci sta anche nel bagagliaio di una station wagon. I vani porta accessori integrati riducono le tempistiche di montaggio.
Facile da manutere
E' sufficiente smontare la parte inferiore per raggiungere la testata cilindro. Per raggiungere la scatola elettrica è sufficiente rimuovere la copertura. Grande filtro per l'acqua a maglie strette, facile da pulire, per proteggere la pompa da particelle di sporco presenti nell'acqua.
Soluzioni efficienti e rapide
  • Pistola EASY!Force.
  • Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.
Migliore efficienza energetica
  • Nuovissima pompa assiale a tre pistoni che risude considerevolmente perdite di pressione e portata
  • Miglioramento del 20% di efficienza energetica e prestazioni di pulizia
Uso flessibile
  • Si può utilizzare in verticale e in orizzontale
  • Quando lavora in orizzontale, le ruote non toccano per terra, percià risulta stabilissima e sicura.
Vani porta accessori pratici e comodi
  • Supporto per la lancia schiuma.
  • Il raccordo EASY!Lock TR 20 permette di riporre direttamente sulla macchina l'ugello power o un lava superfici.
  • Vano porta ugello rotante.
Specifiche

Dati tecnici

Nr. fasi della corrente (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 380 - 760
Temperatura ingresso acqua (°C) 60
Pressione di lavoro (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Pressione max. (bar/MPa) 270 / 27
Potenza allacciata (kW) 4,6
Cavo elettrico (m) 5
Alimentazione idrica 3/4″
Colore antracite
Peso (con accessori) (kg) 39,3
Peso con imballo (kg) 42,7
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 400 x 455 x 700

Scope of supply

  • Pistola: EASY!Force
  • Lancia a spruzzo: 840 mm
  • Ugello Power
  • Servo Control

Dotazione

  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Tipo di tubo ad alta pressione: Qualità premium
  • Pressostato
Aree di applicazione
  • Pensata per edilizia, artigiani, imprese di pulizia ed autorità locali.
