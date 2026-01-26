Idropulitrice alta pressione HD 8/18-4 M
Idropulitrice carrellata con motore trifase a 4 poli a basso regime di giri, stop totale, ottime prestazioni e grande efficienza energetica.
Potente idropulitrice a freddo con motore trifase a 4 poli, a basso regime di giri. Dotata di Stop Totale, sistema anti-attorcigliamento, lancia girevole tubo A.P. alloggiato in modo girevole. Grazie al sistema Servo-Control la portata e la pressione possono essere regolati con precisione direttamente sulla pistola. Lunghi intervalli di lavoro grazie a robusta pompa assiale a tre pistoni con testata cilindro in ottone e allacciamento acqua anch'esso in ottone. La nuova pistola Easy-Press garantisce un'ottima presa e minore affaticamento durante il lavoro. Archetto di spinta in alluminio che in posizione estratta funge da supporto per alloggiare gli accessori e per garantire alla macchina massima manovrabilità, in posizione rientrata la macchina assume dimensioni compatte che la rendono facilmente trasportabile anche in una Station Wagon.
Caratteristiche e vantaggi
Apparecchiatura di alta qualitàLo stop totale al rilascio della pistola protegge tutti i componenti interni e ne aumenta la durata Motore trifase 4 poli a basso numero di giri robusto Testata cilindri in ottone di alta qualità
Mobilità eccezionaleL'archetto di spinta è allungabile e accorciabile premendo l'apposito pulsante: l'idropulitrice è comoda da tirare e compatta e salva spazio da riporre. Ci sta anche nel bagagliaio di una station wagon. I vani porta accessori integrati riducono le tempistiche di montaggio.
Facile da manutereE' sufficiente smontare la parte inferiore per raggiungere la testata cilindro. Per raggiungere la scatola elettrica è sufficiente rimuovere la copertura. Grande filtro per l'acqua a maglie strette, facile da pulire, per proteggere la pompa da particelle di sporco presenti nell'acqua.
Soluzioni efficienti e rapide
- Pistola EASY!Force.
- Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.
Migliore efficienza energetica
- Nuovissima pompa assiale a tre pistoni che risude considerevolmente perdite di pressione e portata
- Miglioramento del 20% di efficienza energetica e prestazioni di pulizia
Uso flessibile
- Si può utilizzare in verticale e in orizzontale
- Quando lavora in orizzontale, le ruote non toccano per terra, percià risulta stabilissima e sicura.
Vani porta accessori pratici e comodi
- Supporto per la lancia schiuma.
- Il raccordo EASY!Lock TR 20 permette di riporre direttamente sulla macchina l'ugello power o un lava superfici.
- Vano porta ugello rotante.
Specifiche
Dati tecnici
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|380 - 760
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|60
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Pressione max. (bar/MPa)
|270 / 27
|Potenza allacciata (kW)
|4,6
|Cavo elettrico (m)
|5
|Alimentazione idrica
|3/4″
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|39,3
|Peso con imballo (kg)
|42,7
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pistola: EASY!Force
- Lancia a spruzzo: 840 mm
- Ugello Power
- Servo Control
Dotazione
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Tipo di tubo ad alta pressione: Qualità premium
- Pressostato
Videos
Aree di applicazione
- Pensata per edilizia, artigiani, imprese di pulizia ed autorità locali.