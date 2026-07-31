Idropulitrice alta pressione HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power

HD 8/18-4 MXA eB Foam eco!Power idropulitrice ad acqua fredda, realizzata con il 30% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi: eco!Booster.

L'idropulitrice ad alta pressione HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus eco!Power, realizzata al 30% in plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi, è un'idropulitrice compatta e potente con un motore trifase a 4 poli a bassa velocità. Il design sostenibile, che utilizza il 30% di materiali riciclati, soddisfa i più elevati standard ecologici e preserva risorse preziose. L'imballaggio ecologico offre un'imbottitura robusta e protegge dai graffi. L'avvolgitubo automatico a molla semplifica la movimentazione, riduce i tempi di installazione e aumenta la sicurezza operativa. L'impugnatura di spinta e le possibilità di stoccaggio integrate garantiscono un'elevata portabilità e uno stoccaggio compatto. La potente pompa assiale a 3 pistoni con testata in ottone e scarico automatico della pressione garantisce una lunga durata. Gli accessori includono 1 litro di RM 82N con lancia schiumogena, una luce ugello a LED e l'eco! booster. Il supporto integrato EASY!Lock TR20 offre spazio per gli accessori. L'accesso diretto alla pompa e alla scatola elettrica semplifica la manutenzione e l'assistenza.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice alta pressione HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power: Avvolgitubo automatico a molla
Avvolgitubo automatico a molla
Massimo comfort durante la gestione del tubo ad alta pressione. Brevi tempi di allestimento grazie ad avvolgimento e svolgimento rapidi. Evita i rischi di inciampo, aumentando così la sicurezza per l'operatore.
Idropulitrice alta pressione HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power: Accessori di alta qualità
Accessori di alta qualità
1 litro di detergente RM 82N e lancia schiuma. eco!Booster per una pulizia rapida e delicata. Luce dell'ugello per condizioni di scarsa illuminazione.
Idropulitrice alta pressione HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power: Sostenibilità
Sostenibilità
Realizzato con il 30% di plastica riciclata¹⁾. Imballaggio senza EPS: offre una protezione ammortizzante robusta ed ecologica grazie al cartone ondulato con struttura a nido d'ape e protegge le superfici delicate grazie al rivestimento antigraffio in amido di piselli. eco!Booster aumenta le prestazioni di pulizia risparmiando acqua ed energia.
Manutenzione semplice e molto facile
  • Accesso diretto e intuitivo alla pompa.
  • E' sufficiente smontare la parte inferiore per raggiungere la testata cilindro.
  • Per raggiungere la scatola elettrica è sufficiente rimuovere la copertura.
Mobilità eccezionale
  • Macchina compatta con ingombro ridotto grazie alla maniglia di spinta che può essere retratta premendo un pulsante.
  • Stoccaggio senza sforzo nei veicoli di servizio.
  • I vani porta accessori integrati riducono le tempistiche di montaggio.
Vani porta accessori pratici e comodi
  • Supporto per la lancia schiuma.
  • Il raccordo EASY!Lock TR 20 permette di riporre direttamente sulla macchina l'ugello power o un lava superfici.
  • Vano porta ugello rotante.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 380 - 760
Temperatura ingresso acqua (°C) 60
Pressione di lavoro (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Potenza allacciata (kW) 4,6
Cavo elettrico (m) 5
Alimentazione idrica 3/4″
Colore nero
Peso (con accessori) (kg) 49,3
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 53,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 400 x 455 x 966

¹⁾ Solo dispositivo, tutte le parti in plastica senza accessori.

Scope of supply

  • Pistola: EASY!Force
  • Lancia a spruzzo: 840 mm
  • Ugello Power
  • Ugello rotante
  • eco!Booster
  • Servo Control
  • Accoppiamento rapido
  • Ugello schiuma

Dotazione

  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 15 m
  • Tipo di tubo ad alta pressione: Flex
  • Avvolgitubo integrato
  • ANTI!Twist (anti attorcigliamento)
  • Pressostato
Idropulitrice alta pressione HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power
Idropulitrice alta pressione HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power
Idropulitrice alta pressione HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power
Idropulitrice alta pressione HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power
Idropulitrice alta pressione HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power
Idropulitrice alta pressione HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power
Idropulitrice alta pressione HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power
Idropulitrice alta pressione HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power
Aree di applicazione
  • Pensata per edilizia, artigiani, imprese di pulizia ed autorità locali.
Accessori
Detergenti