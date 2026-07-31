L'idropulitrice ad alta pressione HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus eco!Power, realizzata al 30% in plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi, è un'idropulitrice compatta e potente con un motore trifase a 4 poli a bassa velocità. Il design sostenibile, che utilizza il 30% di materiali riciclati, soddisfa i più elevati standard ecologici e preserva risorse preziose. L'imballaggio ecologico offre un'imbottitura robusta e protegge dai graffi. L'avvolgitubo automatico a molla semplifica la movimentazione, riduce i tempi di installazione e aumenta la sicurezza operativa. L'impugnatura di spinta e le possibilità di stoccaggio integrate garantiscono un'elevata portabilità e uno stoccaggio compatto. La potente pompa assiale a 3 pistoni con testata in ottone e scarico automatico della pressione garantisce una lunga durata. Gli accessori includono 1 litro di RM 82N con lancia schiumogena, una luce ugello a LED e l'eco! booster. Il supporto integrato EASY!Lock TR20 offre spazio per gli accessori. L'accesso diretto alla pompa e alla scatola elettrica semplifica la manutenzione e l'assistenza.