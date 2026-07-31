Idropulitrice alta pressione HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus eco!Power
HD 8/18-4 MXA eB Foam eco!Power idropulitrice ad acqua fredda, realizzata con il 30% di plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi: eco!Booster.
L'idropulitrice ad alta pressione HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus eco!Power, realizzata al 30% in plastica riciclata¹⁾ e dotata di accessori esclusivi, è un'idropulitrice compatta e potente con un motore trifase a 4 poli a bassa velocità. Il design sostenibile, che utilizza il 30% di materiali riciclati, soddisfa i più elevati standard ecologici e preserva risorse preziose. L'imballaggio ecologico offre un'imbottitura robusta e protegge dai graffi. L'avvolgitubo automatico a molla semplifica la movimentazione, riduce i tempi di installazione e aumenta la sicurezza operativa. L'impugnatura di spinta e le possibilità di stoccaggio integrate garantiscono un'elevata portabilità e uno stoccaggio compatto. La potente pompa assiale a 3 pistoni con testata in ottone e scarico automatico della pressione garantisce una lunga durata. Gli accessori includono 1 litro di RM 82N con lancia schiumogena, una luce ugello a LED e l'eco! booster. Il supporto integrato EASY!Lock TR20 offre spazio per gli accessori. L'accesso diretto alla pompa e alla scatola elettrica semplifica la manutenzione e l'assistenza.
Caratteristiche e vantaggi
Avvolgitubo automatico a mollaMassimo comfort durante la gestione del tubo ad alta pressione. Brevi tempi di allestimento grazie ad avvolgimento e svolgimento rapidi. Evita i rischi di inciampo, aumentando così la sicurezza per l'operatore.
Accessori di alta qualità1 litro di detergente RM 82N e lancia schiuma. eco!Booster per una pulizia rapida e delicata. Luce dell'ugello per condizioni di scarsa illuminazione.
SostenibilitàRealizzato con il 30% di plastica riciclata¹⁾. Imballaggio senza EPS: offre una protezione ammortizzante robusta ed ecologica grazie al cartone ondulato con struttura a nido d'ape e protegge le superfici delicate grazie al rivestimento antigraffio in amido di piselli. eco!Booster aumenta le prestazioni di pulizia risparmiando acqua ed energia.
Manutenzione semplice e molto facile
- Accesso diretto e intuitivo alla pompa.
- E' sufficiente smontare la parte inferiore per raggiungere la testata cilindro.
- Per raggiungere la scatola elettrica è sufficiente rimuovere la copertura.
Mobilità eccezionale
- Macchina compatta con ingombro ridotto grazie alla maniglia di spinta che può essere retratta premendo un pulsante.
- Stoccaggio senza sforzo nei veicoli di servizio.
- I vani porta accessori integrati riducono le tempistiche di montaggio.
Vani porta accessori pratici e comodi
- Supporto per la lancia schiuma.
- Il raccordo EASY!Lock TR 20 permette di riporre direttamente sulla macchina l'ugello power o un lava superfici.
- Vano porta ugello rotante.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|400
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|380 - 760
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|60
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Potenza allacciata (kW)
|4,6
|Cavo elettrico (m)
|5
|Alimentazione idrica
|3/4″
|Colore
|nero
|Peso (con accessori) (kg)
|49,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|53,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|400 x 455 x 966
¹⁾ Solo dispositivo, tutte le parti in plastica senza accessori.
Scope of supply
- Pistola: EASY!Force
- Lancia a spruzzo: 840 mm
- Ugello Power
- Ugello rotante
- eco!Booster
- Servo Control
- Accoppiamento rapido
- Ugello schiuma
Dotazione
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 15 m
- Tipo di tubo ad alta pressione: Flex
- Avvolgitubo integrato
- ANTI!Twist (anti attorcigliamento)
- Pressostato
Aree di applicazione
- Pensata per edilizia, artigiani, imprese di pulizia ed autorità locali.