Idropulitrice alta pressione HD 5/13 E Classic

Idropulitrice HD 5/13 E Classic compatta, robusta e semplice. Con testata in ottone e accessori di alta qualità.

Questa idropulitrice è una macchina compatta con una lancia in acciaio inossidabile lunga 840 millimetri, che convince per la sua maneggevolezza e l'elevata robustezza. Viene utilizzato per la pulizia semplice e profonda di veicoli, macchine e attrezzi, nonché di cortili e giardini. Incorpora una testata in ottone e un tubo in rete di acciaio di alta qualità, con conseguente bassa usura e lunga durata. Il sistema di scarico automatico della pressione protegge i componenti, prolunga la durata e riduce i costi di riparazione e manutenzione. La Home Base integrata serve per riporre comodamente gli ugelli. Questo pacchetto complessivo completo è completato dalle chiusure rapide EASY!Lock, che consentono una manipolazione notevolmente più rapida rispetto ai tradizionali tappi a vite.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice alta pressione HD 5/13 E Classic: Lunga durata e lenta usura
Lunga durata e lenta usura
Testata in ottone di alta qualità. Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica Riduzione automatica della pressione.
Idropulitrice alta pressione HD 5/13 E Classic: Accessori di alta qualità
Accessori di alta qualità
Lancia in acciaio inossidabile lunga 840 mm. Robusto tubo in gomma con rinforzo in rete d'acciaio Pistola professionale ad alta pressione con valvola in acciaio inox.
Idropulitrice alta pressione HD 5/13 E Classic: Numerosi alloggiamenti per gli accessori
Numerosi alloggiamenti per gli accessori
Supporto per riporre l'ugello. Ganci per cavi integrati. Supporto per la lancia.
L'EASY!Lock permette di sbloccare velocemente il filo della corrente
  • Rapido tempo d'avviamento (per assemblare e disassemblare la macchina).
  • Sostituzione rapida egli accessori.
  • Intuitivo
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 230
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 500
Temperatura ingresso acqua (°C) 60
Pressione di lavoro (bar) 130
Pressione max. (bar) 170
Potenza allacciata (kW) 2,7
Cavo elettrico (m) 5
Dimensione ugello 034
Alimentazione idrica 3/4″
Mobilità carrello
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 18,8
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 27,5
Dimensioni (L × P × A) (mm) 334 x 366 x 954

Scope of supply

  • Ugello Power
  • Lancia a spruzzo: 840 mm
  • Pistola: standard
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 6, 200 bar

Dotazione

  • Pompa assiale a tre pistoni: Con pistoni in acciaio inox
  • Pressostato
Idropulitrice alta pressione HD 5/13 E Classic
Idropulitrice alta pressione HD 5/13 E Classic
Idropulitrice alta pressione HD 5/13 E Classic
Aree di applicazione
  • Per la pulizia dei veicoli
  • Per la pulizia di macchine e utensili (in cantiere)
  • Per la pulizia di cortili e giardini (muri, vialetti, terrazze)
  • Per pulire le aree esterne
Accessori
Detergenti