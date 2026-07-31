Idropulitrice alta pressione HD 5/13 E Classic
Idropulitrice HD 5/13 E Classic compatta, robusta e semplice. Con testata in ottone e accessori di alta qualità.
Questa idropulitrice è una macchina compatta con una lancia in acciaio inossidabile lunga 840 millimetri, che convince per la sua maneggevolezza e l'elevata robustezza. Viene utilizzato per la pulizia semplice e profonda di veicoli, macchine e attrezzi, nonché di cortili e giardini. Incorpora una testata in ottone e un tubo in rete di acciaio di alta qualità, con conseguente bassa usura e lunga durata. Il sistema di scarico automatico della pressione protegge i componenti, prolunga la durata e riduce i costi di riparazione e manutenzione. La Home Base integrata serve per riporre comodamente gli ugelli. Questo pacchetto complessivo completo è completato dalle chiusure rapide EASY!Lock, che consentono una manipolazione notevolmente più rapida rispetto ai tradizionali tappi a vite.
Caratteristiche e vantaggi
Lunga durata e lenta usuraTestata in ottone di alta qualità. Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica Riduzione automatica della pressione.
Accessori di alta qualitàLancia in acciaio inossidabile lunga 840 mm. Robusto tubo in gomma con rinforzo in rete d'acciaio Pistola professionale ad alta pressione con valvola in acciaio inox.
Numerosi alloggiamenti per gli accessoriSupporto per riporre l'ugello. Ganci per cavi integrati. Supporto per la lancia.
L'EASY!Lock permette di sbloccare velocemente il filo della corrente
- Rapido tempo d'avviamento (per assemblare e disassemblare la macchina).
- Sostituzione rapida egli accessori.
- Intuitivo
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|500
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|60
|Pressione di lavoro (bar)
|130
|Pressione max. (bar)
|170
|Potenza allacciata (kW)
|2,7
|Cavo elettrico (m)
|5
|Dimensione ugello
|034
|Alimentazione idrica
|3/4″
|Mobilità
|carrello
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|18,8
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|27,5
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- Ugello Power
- Lancia a spruzzo: 840 mm
- Pistola: standard
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 6, 200 bar
Dotazione
- Pompa assiale a tre pistoni: Con pistoni in acciaio inox
- Pressostato
Aree di applicazione
- Per la pulizia dei veicoli
- Per la pulizia di macchine e utensili (in cantiere)
- Per la pulizia di cortili e giardini (muri, vialetti, terrazze)
- Per pulire le aree esterne