L'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 C compatta, leggera e versatile offre un'eccezionale mobilità ed è adatta sia per il funzionamento verticale che orizzontale. La macchina è dotata di un sofisticato vano accessori, mentre la testata in ottone e lo scarico automatico della pressione garantiscono una lunga durata. Allo stesso tempo, convince con nuovi sviluppi innovativi che aumentano a lungo termine il comfort di lavoro per l'operatore, garantendo un funzionamento senza sforzo e un montaggio e smontaggio che fa risparmiare tempo. La pistola ad alta pressione EASY!Force sfrutta la forza di contraccolpo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta, mentre le chiusure rapide EASY!Lock rendono la manipolazione cinque volte più veloce rispetto ai tradizionali collegamenti a vite, senza compromettere la robustezza e la longevità. Nel complesso, un pacchetto di dotazioni completo per risultati di pulizia eccellenti, con un elevato livello di comfort e una lunga durata.