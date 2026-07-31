Idropulitrice alta pressione HD 5/15 C Edition Power Control
Pratica, mobile, versatile: l'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 C per funzionamento verticale e orizzontale. Con vano accessori, testata in ottone e scarico automatico della pressione.
L'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 C compatta, leggera e versatile offre un'eccezionale mobilità ed è adatta sia per il funzionamento verticale che orizzontale. La macchina è dotata di un sofisticato vano accessori, mentre la testata in ottone e lo scarico automatico della pressione garantiscono una lunga durata. Allo stesso tempo, convince con nuovi sviluppi innovativi che aumentano a lungo termine il comfort di lavoro per l'operatore, garantendo un funzionamento senza sforzo e un montaggio e smontaggio che fa risparmiare tempo. La pistola ad alta pressione EASY!Force sfrutta la forza di contraccolpo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta, mentre le chiusure rapide EASY!Lock rendono la manipolazione cinque volte più veloce rispetto ai tradizionali collegamenti a vite, senza compromettere la robustezza e la longevità. Nel complesso, un pacchetto di dotazioni completo per risultati di pulizia eccellenti, con un elevato livello di comfort e una lunga durata.
Caratteristiche e vantaggi
Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock
- La pistola EASY!Force sfrutta la contropressione dell'acqua per ridurre a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola.
- Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.
Mobilità
- Con impugnatura alla base della macchina per migliorare trasportabilità e deposito della stessa
- La maniglia di trasporto può essere retratta, con la semplice pressione di un pulsante per ridurre l'ingombro
- Design compatto e peso ridotto
Flessibilità
- Utilizzabile sia in verticale che in orizzontale.
- Durante l'impiego in orizzontale, le ruote sono sollevate da terra garantendo un'elevat stabilità
- La lancia ha due alloggiamenti separati, uno per il trasporto ed uno durante il normale impiego
Qualità
- Lo scarico automatico della pressione protegge i componenti e prolunga la durata della macchina.
- Testata in ottone di alta qualità.
- Grande filtro per l'acqua a maglie strette, facile da pulire, per proteggere la pompa da particelle di sporco presenti nell'acqua.
Vano porta accessori a bordo
- Raccordo a vite (M18 x 1.5) per riporre il lavasuperfici sulla macchina.
- Pratico vano per ugello triplo e ugello rotante a bordo macchina
- Fascetta elastica per fissare il tubo alta pressione
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|500
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|60
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|150 / 15
|Pressione max. (bar/MPa)
|200 / 20
|Potenza allacciata (kW)
|2,8
|Cavo elettrico (m)
|5
|Alimentazione idrica
|3/4″
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|25,6
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|28
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|380 x 360 x 930
Scope of supply
- Pistola: EASY!Force
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 6, 250 bar
Dotazione
- Funzione detergente: Aspirazione
- Pressostato