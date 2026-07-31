Idropulitrice alta pressione HD 5/15 C Edition Power Control

Pratica, mobile, versatile: l'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 C per funzionamento verticale e orizzontale. Con vano accessori, testata in ottone e scarico automatico della pressione.

L'idropulitrice ad acqua fredda HD 5/15 C compatta, leggera e versatile offre un'eccezionale mobilità ed è adatta sia per il funzionamento verticale che orizzontale. La macchina è dotata di un sofisticato vano accessori, mentre la testata in ottone e lo scarico automatico della pressione garantiscono una lunga durata. Allo stesso tempo, convince con nuovi sviluppi innovativi che aumentano a lungo termine il comfort di lavoro per l'operatore, garantendo un funzionamento senza sforzo e un montaggio e smontaggio che fa risparmiare tempo. La pistola ad alta pressione EASY!Force sfrutta la forza di contraccolpo del getto ad alta pressione per ridurre a zero la forza di tenuta, mentre le chiusure rapide EASY!Lock rendono la manipolazione cinque volte più veloce rispetto ai tradizionali collegamenti a vite, senza compromettere la robustezza e la longevità. Nel complesso, un pacchetto di dotazioni completo per risultati di pulizia eccellenti, con un elevato livello di comfort e una lunga durata.

Caratteristiche e vantaggi
Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!Lock
  • La pistola EASY!Force sfrutta la contropressione dell'acqua per ridurre a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola.
  • Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.
Mobilità
  • Con impugnatura alla base della macchina per migliorare trasportabilità e deposito della stessa
  • La maniglia di trasporto può essere retratta, con la semplice pressione di un pulsante per ridurre l'ingombro
  • Design compatto e peso ridotto
Flessibilità
  • Utilizzabile sia in verticale che in orizzontale.
  • Durante l'impiego in orizzontale, le ruote sono sollevate da terra garantendo un'elevat stabilità
  • La lancia ha due alloggiamenti separati, uno per il trasporto ed uno durante il normale impiego
Qualità
  • Lo scarico automatico della pressione protegge i componenti e prolunga la durata della macchina.
  • Testata in ottone di alta qualità.
  • Grande filtro per l'acqua a maglie strette, facile da pulire, per proteggere la pompa da particelle di sporco presenti nell'acqua.
Vano porta accessori a bordo
  • Raccordo a vite (M18 x 1.5) per riporre il lavasuperfici sulla macchina.
  • Pratico vano per ugello triplo e ugello rotante a bordo macchina
  • Fascetta elastica per fissare il tubo alta pressione
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 230
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 500
Temperatura ingresso acqua (°C) 60
Pressione di lavoro (bar/MPa) 150 / 15
Pressione max. (bar/MPa) 200 / 20
Potenza allacciata (kW) 2,8
Cavo elettrico (m) 5
Alimentazione idrica 3/4″
Colore antracite
Peso (con accessori) (kg) 25,6
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 28
Dimensioni (L × P × A) (mm) 380 x 360 x 930

Scope of supply

  • Pistola: EASY!Force
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
  • Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 6, 250 bar

Dotazione

  • Funzione detergente: Aspirazione
  • Pressostato
Idropulitrice alta pressione HD 5/15 C Edition Power Control
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