L'idropulitrice ProHD 400, piacevolmente leggera, combina potenza e compattezza e convince per l'eccellente mobilità. È versatile e progettata per essere utilizzata in posizione verticale o orizzontale. La macchina è dotata di una pratica maniglia aggiuntiva che la rende comoda e facile da caricare e trasportare. Il sistema di scarico automatico della pressione del ProHD 400 protegge i componenti e prolunga la durata della macchina. Ha inoltre un effetto positivo sui costi di riparazione e manutenzione e garantisce una pistola a grilletto HP notevolmente più facile da usare e un funzionamento più confortevole. La pompa assiale a 3 pistoni è dotata di una robusta testata in ottone e funziona in modo estremamente affidabile. L'ingegnoso vano porta-accessori comprende uno scomparto per gli ugelli, attacchi a vite per i detergenti per superfici e una cinghia di gomma per il fissaggio del tubo flessibile ad alta pressione. È inoltre presente una pratica maniglia telescopica che facilita lo stoccaggio e il trasporto e consente di risparmiare spazio.