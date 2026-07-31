Idropulitrice alta pressione PRO HD 400
ProHD 400 compatta e adatta al funzionamento orizzontale e verticale e molto mobile. Con testata in ottone, maniglia di trasporto e scarico automatico della pressione.
L'idropulitrice ProHD 400, piacevolmente leggera, combina potenza e compattezza e convince per l'eccellente mobilità. È versatile e progettata per essere utilizzata in posizione verticale o orizzontale. La macchina è dotata di una pratica maniglia aggiuntiva che la rende comoda e facile da caricare e trasportare. Il sistema di scarico automatico della pressione del ProHD 400 protegge i componenti e prolunga la durata della macchina. Ha inoltre un effetto positivo sui costi di riparazione e manutenzione e garantisce una pistola a grilletto HP notevolmente più facile da usare e un funzionamento più confortevole. La pompa assiale a 3 pistoni è dotata di una robusta testata in ottone e funziona in modo estremamente affidabile. L'ingegnoso vano porta-accessori comprende uno scomparto per gli ugelli, attacchi a vite per i detergenti per superfici e una cinghia di gomma per il fissaggio del tubo flessibile ad alta pressione. È inoltre presente una pratica maniglia telescopica che facilita lo stoccaggio e il trasporto e consente di risparmiare spazio.
Caratteristiche e vantaggi
Risparmia tempo ed energia: pistola Alta Pressione EASY!Force e raccordi rapidi EASY!LockLa pistola EASY!Force sfrutta la contropressione dell'acqua per ridurre a zero lo sforzo dell'operatore per tenere aperta la pistola. Raccordi rapidi EASY!Lock: durevoli e resistenti. Cinque volte più rapidi dei convenzionali raccordi a vite.
Manovrabilità elevatissimaLa maniglia di trasporto integrata nella parte anteriore della macchina consente un facile caricamento e un comodo trasporto. Stile di costruzione molto compatto e peso minimo.
FlessibilitàUtilizzabile sia in verticale che in orizzontale. La lancia ha due alloggiamenti separati, uno per il trasporto ed uno durante il normale impiego Massima stabilità nel funzionamento orizzontale.
Robusto
- Lo scarico automatico della pressione protegge i componenti e prolunga la durata della macchina.
- Testata in ottone di alta qualità.
Pratico spazio per riporre gli accessori
- Raccordo a vite (M 18 × 1.5) per alloggiare il lava superfici.
- Fascetta elastica per fissare il tubo alta pressione
- Pratico avvolgimento del cavo di alimentazione sulla maniglia di trasporto.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|500
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 60
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|130 / 13
|Pressione max. (bar/MPa)
|170 / 17
|Potenza allacciata (kW)
|2,3
|Cavo elettrico (m)
|5
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|21,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|23,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|351 x 312 x 904
Scope of supply
- Pistola: EASY!Force
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 10 m
- Lancia a spruzzo: 840 mm
Dotazione
- Pressostato
Accessori
Detergenti
RICAMBI PRO HD 400
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.