L'idropulitrice HD 5/11 E EB + Foam Classoc è una macchina compatta con una lancia in acciaio inox lunga 840 millimetri, che colpisce per la sua maneggevolezza e l'elevata robustezza. Viene utilizzata per la pulizia accurata di veicoli, macchine e attrezzature, nonché di cortili e giardini. Incorpora una testata in ottone e un tubo flessibile in maglia d'acciaio di alta qualità, che si traduce in una ridotta usura e un'elevata durata. Il sistema automatico di scarico della pressione protegge i componenti, ne prolunga la durata e riduce i costi di riparazione e manutenzione. La Home Base integrata consente di riporre comodamente gli ugelli. L'idropulitrice è dotata di raccordi rapidi EASY!Lock, che consentono una gestione notevolmente più rapida rispetto ai tradizionali tappi a vite, dello schiumogeno e del rivoluzionario ugello eco!Booster.