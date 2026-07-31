Idropulitrice alta pressione HD 5/11 E EB+ Foam Classic
Idropulitrice ad alta pressione HD 5/11 E EB+ Foam Classic compatta, robusta e performante. Con testata in ottone e accessori di alta qualità come l'innovativo ugello eco!Booster.
L'idropulitrice HD 5/11 E EB + Foam Classoc è una macchina compatta con una lancia in acciaio inox lunga 840 millimetri, che colpisce per la sua maneggevolezza e l'elevata robustezza. Viene utilizzata per la pulizia accurata di veicoli, macchine e attrezzature, nonché di cortili e giardini. Incorpora una testata in ottone e un tubo flessibile in maglia d'acciaio di alta qualità, che si traduce in una ridotta usura e un'elevata durata. Il sistema automatico di scarico della pressione protegge i componenti, ne prolunga la durata e riduce i costi di riparazione e manutenzione. La Home Base integrata consente di riporre comodamente gli ugelli. L'idropulitrice è dotata di raccordi rapidi EASY!Lock, che consentono una gestione notevolmente più rapida rispetto ai tradizionali tappi a vite, dello schiumogeno e del rivoluzionario ugello eco!Booster.
Caratteristiche e vantaggi
Accessori di alta qualitàeco!Booster Lancia schiuma classica Lancia in acciaio inox da 600 mm
Lunga durata e lenta usuraTestata in ottone di alta qualità. Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica Riduzione automatica della pressione.
Numerosi alloggiamenti per gli accessoriSupporto per riporre l'ugello. Ganci per cavi integrati. Supporto per la lancia.
L'EASY!Lock permette di sbloccare velocemente il filo della corrente
- Rapido tempo d'avviamento (per assemblare e disassemblare la macchina).
- Sostituzione rapida egli accessori.
- Intuitivo
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|200 - 240
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|500
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|60
|Pressione di lavoro (bar)
|110
|Pressione max. (bar)
|160
|Potenza allacciata (kW)
|2,2
|Cavo elettrico (m)
|5
|Dimensione ugello
|036
|Alimentazione idrica
|3/4″
|Mobilità
|carrello
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|18
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|25,7
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- eco!Booster
- Lancia a spruzzo: 600 mm
- Ugello schiuma
Dotazione
- Pompa assiale a tre pistoni: Con pistoni in acciaio inox
- Pressostato
Aree di applicazione
- Per la pulizia dei veicoli
- Per la pulizia di macchine e utensili (in cantiere)
- Per la pulizia di cortili e giardini (muri, vialetti, terrazze)
- Per pulire le aree esterne