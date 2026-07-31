L'idropulitrice HD 5/13 EX Plus+FR Classic è robusta e compatta con lancia in acciaio inox da 840 millimetri. Consente una pulizia facile e accurata di veicoli, macchine e attrezzi, nonché di cortili e giardini. La macchina è dotata di una testata in ottone e di un tubo flessibile in maglia d'acciaio di alta qualità, che garantiscono una ridotta usura e un'elevata robustezza. Il sistema di scarico automatico della pressione protegge i componenti e ne prolunga la durata. Ulteriori pratici vantaggi includono l'avvolgitubo per riporre facilmente il tubo e la base integrata per riporre l'ugello. Anche lo sporco più ostinato può essere rimosso con l'aiuto dell'ugello rotante. Rispetto ai tradizionali raccordi a vite, i raccordi EASY!Lock sono rapidi e facili da usare, pur mantenendo stabilità e durata.