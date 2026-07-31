Idropulitrice alta pressione HD 5/13 EX Plus+FR Classic
dropulitrice ad alta pressione, una macchina con un design robusto e compatto. Dotata di una testata in ottone, un ugello rotante e un avvolgitubo.
L'idropulitrice HD 5/13 EX Plus+FR Classic è robusta e compatta con lancia in acciaio inox da 840 millimetri. Consente una pulizia facile e accurata di veicoli, macchine e attrezzi, nonché di cortili e giardini. La macchina è dotata di una testata in ottone e di un tubo flessibile in maglia d'acciaio di alta qualità, che garantiscono una ridotta usura e un'elevata robustezza. Il sistema di scarico automatico della pressione protegge i componenti e ne prolunga la durata. Ulteriori pratici vantaggi includono l'avvolgitubo per riporre facilmente il tubo e la base integrata per riporre l'ugello. Anche lo sporco più ostinato può essere rimosso con l'aiuto dell'ugello rotante. Rispetto ai tradizionali raccordi a vite, i raccordi EASY!Lock sono rapidi e facili da usare, pur mantenendo stabilità e durata.
Caratteristiche e vantaggi
Lunga durata e lenta usuraTestata in ottone di alta qualità. Pistoni in acciaio inossidabile ricoperti in ceramica Riduzione automatica della pressione.
Accessori di alta qualitàUgello rotante professionale Robusto tubo in gomma con rinforzo in rete d'acciaio Pistola professionale ad alta pressione con valvola in acciaio inox.
Numerosi alloggiamenti per gli accessoriSupporto per riporre l'ugello. Avvolgitubo manuale. Ganci per cavi integrati.
L'EASY!Lock permette di sbloccare velocemente il filo della corrente
- Rapido tempo d'avviamento (per assemblare e disassemblare la macchina).
- Sostituzione rapida egli accessori.
- Intuitivo
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Portata (l/h)
|500
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|60
|Pressione di lavoro (bar)
|130
|Pressione max. (bar)
|170
|Potenza allacciata (kW)
|2,7
|Cavo elettrico (m)
|5
|Dimensione ugello
|034
|Alimentazione idrica
|3/4″
|Mobilità
|carrello
|Peso senza accessori (kg)
|21
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|30,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|334 x 366 x 954
Scope of supply
- Ugello Power
- Ugello rotante
- Lancia a spruzzo: 840 mm
- Pistola: standard
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 8 m
- Specifiche del tubo ad alta pressione: DN 6, 200 bar
Dotazione
- Pompa assiale a tre pistoni: Con pistoni in acciaio inox
- Avvolgitubo integrato
- Pressostato
Aree di applicazione
- Per la pulizia dei veicoli
- Per la pulizia di macchine e utensili (in cantiere)
- Per la pulizia di cortili e giardini (muri, vialetti, terrazze)
- Per pulire le aree esterne