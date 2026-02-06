L'idropulitrice ad acqua fredda HD 10/25-4 S Classic è stata sviluppata per garantire il massimo delle prestazioni nelle applicazioni quotidiane legate ai compiti più gravosi. Grazie alle eccezionali doti di potenza estrema, alla massima cura costruttiva che garantisce la massima robustezza, è ideale per i contesti più impegnativi. E' una macchina molto semplice, intuitiva e facile da usare per qualsiasi operatore, tutti i componenti sono facilmente accessibili e la pratica pistola Classic dotata di sistema EASY!Lock con connettori a rapido fissaggio consente una maggiore velocità di installazione dei vari accessori. L'affidabile filtro dell'acqua protegge la pompa ad alta pressione da particelle di sporco e agenti contaminanti che assicurano una maggiore durata della macchina. Prevede una robusta pompa ad alberto a gomito con pistoni in ceramica, la pressione può essere facilmente regolata sulla pompa ed il motore a 4 poli a bassa velocità con sistema di raffreddamento ad aria e acqua assicurano la massima durata e affidabilità.