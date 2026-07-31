Idropulitrice ad altissima pressione HD 18/50-4 Cage Classic
HD 18/50-4 Cage Classic: idropulitrice ad altissima pressione classe compatta con design "cage", consuma 30 kW, produce una pressione di 500 bar rd una portata di 30 l/min.
Pensata per un'ampia varietà di applicazioni, agilissima e compatta, garantisce ottimi risultati di puliza: l'HD 18/50-4 Cage Classic amplia la classe compatta della categoria UHP (altissima pressione). Consuma 30 kW e per questo è l'idropulitrice più potente della sezione "Cage" della categoria UHP (altissima pressione). La pressione di lavoro è di 500 bar e la portata di 30 l/min, grazie a queste caratteristiche anche lo sporco più ostinato viene eliminato velocemente. L'HD 18/50-4 Cage è pensata per essere utlizzata nel settore industriale, nell'edilizia e nei trasporti. E' un modello moltro facile ed intuitivo da usare dato che ha un selettore girevole e pochissima elettronica. E' molto leggera, ha quattro ruote, un gancio per gru e altri dettagli ergonomici che ne agevolano il trasporto e lo spostamento anche su terreni accidentati. Quando e dove è necessario questo modello si può trasportare anche con il muletto. Agilità e flessibilità di uso e applicazione sono le sue caratteristiche fondamentali.
Caratteristiche e vantaggi
Grande filtro per l'acqua integrato
- Costi di assistenza e manutenzione ridotti.
- Garantisce una lunga durata di tutti i componenti ad alta pressione.
Mobilità eccezionale
- Le ruote grandi e il baricentro basso rendono la macchina molto agile nonostante le misure.
- Il gancio per gru agevola il trasporto della macchina anche sui terreni accidentati
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|Portata (l/h)
|1800
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|max. 60
|Combustibile
|Elettrico
|Potenza motore (kW)
|30
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|380 - 415
|Frequenza (Hz)
|50
|Tipo di pompa
|Albero a gomiti
|Peso senza accessori (kg)
|307
|Peso (con accessori) (kg)
|321
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|331,5
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Scope of supply
- Pistola: Pistola industriale
- Lancia in acciaio INOX: 700 mm
- Ugello a getto piatto
Dotazione
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 20 m
- Tipo di tubo ad alta pressione: Lavori pesanti
- Valvola di sicurezza
- Contaore
Videos
Aree di applicazione
- Elimina vernice e ruggine dal metallo
- Elimina alghe, molluschi, incrostazioni, depositi di calcare dalle navi
- Lava i ponti delle navi e le rampe di carico e i container
- Toglie i depositi di pneumatici dalle piste degli aeroporti
- Pulisce condutture, serbatoi e cisterne negli impianti di trivellazione
- Lava le cisterne e le condutture degli scambiatori di calore
- Lava le cisterne dei camion e i cassoni e i veicoli e i macchinari
- Lava le cabine di verniciatura, le grate, e i componenti delle macchine
- Lava i macchinari da costruzione ed i loro componenti interni come catene, alberi rotanti e serbatoi
- Lava materiali edili come impalcature e strutture e anche i macchinari