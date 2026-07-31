Idropulitrice ad altissima pressione HD 18/50-4 Cage Classic

HD 18/50-4 Cage Classic: idropulitrice ad altissima pressione classe compatta con design "cage", consuma 30 kW, produce una pressione di 500 bar rd una portata di 30 l/min.

Pensata per un'ampia varietà di applicazioni, agilissima e compatta, garantisce ottimi risultati di puliza: l'HD 18/50-4 Cage Classic amplia la classe compatta della categoria UHP (altissima pressione). Consuma 30 kW e per questo è l'idropulitrice più potente della sezione "Cage" della categoria UHP (altissima pressione). La pressione di lavoro è di 500 bar e la portata di 30 l/min, grazie a queste caratteristiche anche lo sporco più ostinato viene eliminato velocemente. L'HD 18/50-4 Cage è pensata per essere utlizzata nel settore industriale, nell'edilizia e nei trasporti. E' un modello moltro facile ed intuitivo da usare dato che ha un selettore girevole e pochissima elettronica. E' molto leggera, ha quattro ruote, un gancio per gru e altri dettagli ergonomici che ne agevolano il trasporto e lo spostamento anche su terreni accidentati. Quando e dove è necessario questo modello si può trasportare anche con il muletto. Agilità e flessibilità di uso e applicazione sono le sue caratteristiche fondamentali.

Caratteristiche e vantaggi
Grande filtro per l'acqua integrato
  • Costi di assistenza e manutenzione ridotti.
  • Garantisce una lunga durata di tutti i componenti ad alta pressione.
Mobilità eccezionale
  • Le ruote grandi e il baricentro basso rendono la macchina molto agile nonostante le misure.
  • Il gancio per gru agevola il trasporto della macchina anche sui terreni accidentati
Specifiche

Dati tecnici

Pressione di lavoro (bar/MPa) max. 500 / max. 50
Portata (l/h) 1800
Temperatura ingresso acqua (°C) max. 60
Combustibile Elettrico
Potenza motore (kW) 30
Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 380 - 415
Frequenza (Hz) 50
Tipo di pompa Albero a gomiti
Peso senza accessori (kg) 307
Peso (con accessori) (kg) 321
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 331,5
Dimensioni (L × P × A) (mm) 747 x 1317 x 1093

Scope of supply

  • Pistola: Pistola industriale
  • Lancia in acciaio INOX: 700 mm
  • Ugello a getto piatto

Dotazione

  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 20 m
  • Tipo di tubo ad alta pressione: Lavori pesanti
  • Valvola di sicurezza
  • Contaore
Idropulitrice ad altissima pressione HD 18/50-4 Cage Classic
Idropulitrice ad altissima pressione HD 18/50-4 Cage Classic
Idropulitrice ad altissima pressione HD 18/50-4 Cage Classic
Videos
Aree di applicazione
  • Elimina vernice e ruggine dal metallo
  • Elimina alghe, molluschi, incrostazioni, depositi di calcare dalle navi
  • Lava i ponti delle navi e le rampe di carico e i container
  • Toglie i depositi di pneumatici dalle piste degli aeroporti
  • Pulisce condutture, serbatoi e cisterne negli impianti di trivellazione
  • Lava le cisterne e le condutture degli scambiatori di calore
  • Lava le cisterne dei camion e i cassoni e i veicoli e i macchinari
  • Lava le cabine di verniciatura, le grate, e i componenti delle macchine
  • Lava i macchinari da costruzione ed i loro componenti interni come catene, alberi rotanti e serbatoi
  • Lava materiali edili come impalcature e strutture e anche i macchinari
Accessori