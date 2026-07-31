Pensata per un'ampia varietà di applicazioni, agilissima e compatta, garantisce ottimi risultati di puliza: l'HD 18/50-4 Cage Classic amplia la classe compatta della categoria UHP (altissima pressione). Consuma 30 kW e per questo è l'idropulitrice più potente della sezione "Cage" della categoria UHP (altissima pressione). La pressione di lavoro è di 500 bar e la portata di 30 l/min, grazie a queste caratteristiche anche lo sporco più ostinato viene eliminato velocemente. L'HD 18/50-4 Cage è pensata per essere utlizzata nel settore industriale, nell'edilizia e nei trasporti. E' un modello moltro facile ed intuitivo da usare dato che ha un selettore girevole e pochissima elettronica. E' molto leggera, ha quattro ruote, un gancio per gru e altri dettagli ergonomici che ne agevolano il trasporto e lo spostamento anche su terreni accidentati. Quando e dove è necessario questo modello si può trasportare anche con il muletto. Agilità e flessibilità di uso e applicazione sono le sue caratteristiche fondamentali.