Idropulitrice ad altissima pressione HD 9/100 Cage Adv
Rimuove anche lo sporco più ostinato: la versatile idropulitrice HD 9 / 100-4 Cage Adv con pistola a grilletto UHP, pressione 1000 bar e un basso consumo d'acqua pari a 900 l/h.
Equipaggiata con una pratica pistola ad innesco UHP, la nostra idropulitrice HD 9 / 100-4 Cage Adv della classe UHP compatta pulisce fino in fondo anche lo sporco più ostinato, come quello presente nell'industria edile o in altre applicazioni industriali. Al suo centro è la pompa industriale ad alta pressione estremamente potente di WOMA ad alta efficacia volumetrica. Garantisce i migliori risultati di pulizia con una pressione di esercizio di 1000 bar e consumando solo 900 l di acqua all'ora.
Caratteristiche e vantaggi
Potente pompa industriale ad alta pressioneStantuffo in carburo per una lunga durata. Design di facile manutenzione che facilita la sostituzione di parti soggette ad usura quali valvole, guarnizioni e pistoni Design della valvola centrale per un'elevata efficienza volumetrica.
Pistola egonomicaLeggero con impugnatura ergonomica per un facile utilizzo. Forze di innesco ridotte per lavorare senza sforzo.
Valvola di scarico della pressioneLa valvola di scarico della pressione riduce la pressione nel tubo di modo che rimanga flessibile quando la pistola è chiusa. Evita contraccolpi per l'utente quando la pressione aumenta a pistola aperta.
Mobilità eccezionale
- Le ruote grandi e il baricentro basso rendono la macchina molto agile nonostante le misure.
- Il gancio per gru agevola il trasporto della macchina anche sui terreni accidentati
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|1000 / 100
|Portata (l/h)
|978
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|45
|Combustibile
|Elettrico
|Potenza motore (kW)
|35
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|380 - 415
|Frequenza (Hz)
|50
|Tipo di pompa
|Albero a gomiti
|Peso senza accessori (kg)
|385
|Peso (con accessori) (kg)
|376,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|380
|Dimensioni (L × P × A) ( )
|1385 x 790 x 1090
Scope of supply
- Pistola: Pistola ad innseco UHP (Dry Shut)
- Lancia in acciaio INOX: 750 mm
- Ugello a getto piatto
Dotazione
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 20 m
- Valvola di sicurezza
- Contaore