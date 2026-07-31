Idropulitrice ad altissima pressione HD 9/100 Classic

L'dropulitrice HD 9 / 100-4 Cage Classic si distingue grazie alla pressione di 1000 bar, una portata oraria di 900 l e una pistola a innesco bypass. Rimuove anche lo sporco più ostinato.

Ideale per l'uso universale nel settore edile e in altre applicazioni industriali:la nostra versatile idropulitrice HD 9 / 100-4 Cage Classic della classe compatta UHP. Il cuore della macchina è una pompa industriale WOMA ad alta pressione estremamente potente ad alta efficienza volumetrica. Dotata di una pistola a innesco bypass, l'HD 9 / 100-4 ha una pressione di 1000 bar e una portata di 900 l di acqua all'ora, riuscendo così ad eliminare anche lo sporco più ostinato in modo rapido e affidabile.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice ad altissima pressione HD 9/100 Classic: Potente pompa industriale ad alta pressione
Potente pompa industriale ad alta pressione
Idropulitrice ad altissima pressione HD 9/100 Classic: Pistola a innesto WOMA
Pistola a innesto WOMA
Idropulitrice ad altissima pressione HD 9/100 Classic: Durevole e robusta
Durevole e robusta
Mobilità eccezionale
Specifiche

Dati tecnici

Pressione di lavoro (bar/MPa) 1000 / 100
Portata (l/h) 980
Temperatura ingresso acqua (°C) 45
Combustibile Elettrico
Potenza motore (kW) 35
Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 380 - 415
Frequenza (Hz) 50
Tipo di pompa Albero a gomiti
Peso senza accessori (kg) 378
Peso (con accessori) (kg) 392
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 395,5
Dimensioni (L × P × A) ( ) 1395 x 789 x 1088

Scope of supply

  • Pistola: Pistola industriale con scarico continuo
  • Lancia in acciaio INOX: 750 mm
  • Ugello a getto piatto

Dotazione

  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 20 m
  • Valvola di sicurezza
  • Contaore
Idropulitrice ad altissima pressione HD 9/100 Classic
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Aree di applicazione
  • Edilizia
  • Industria
  • Trasporti
Accessori