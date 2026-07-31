Ideale per l'uso universale nel settore edile e in altre applicazioni industriali:la nostra versatile idropulitrice HD 9 / 100-4 Cage Classic della classe compatta UHP. Il cuore della macchina è una pompa industriale WOMA ad alta pressione estremamente potente ad alta efficienza volumetrica. Dotata di una pistola a innesco bypass, l'HD 9 / 100-4 ha una pressione di 1000 bar e una portata di 900 l di acqua all'ora, riuscendo così ad eliminare anche lo sporco più ostinato in modo rapido e affidabile.