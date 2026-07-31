Idropulitrice ad altissima pressione HD 9/100 Classic
L'dropulitrice HD 9 / 100-4 Cage Classic si distingue grazie alla pressione di 1000 bar, una portata oraria di 900 l e una pistola a innesco bypass. Rimuove anche lo sporco più ostinato.
Ideale per l'uso universale nel settore edile e in altre applicazioni industriali:la nostra versatile idropulitrice HD 9 / 100-4 Cage Classic della classe compatta UHP. Il cuore della macchina è una pompa industriale WOMA ad alta pressione estremamente potente ad alta efficienza volumetrica. Dotata di una pistola a innesco bypass, l'HD 9 / 100-4 ha una pressione di 1000 bar e una portata di 900 l di acqua all'ora, riuscendo così ad eliminare anche lo sporco più ostinato in modo rapido e affidabile.
Caratteristiche e vantaggi
Potente pompa industriale ad alta pressione
Pistola a innesto WOMA
Durevole e robusta
Mobilità eccezionale
Specifiche
Dati tecnici
|Pressione di lavoro (bar/MPa)
|1000 / 100
|Portata (l/h)
|980
|Temperatura ingresso acqua (°C)
|45
|Combustibile
|Elettrico
|Potenza motore (kW)
|35
|Numero di fasi attuali (Ph)
|3
|Voltaggio (V)
|380 - 415
|Frequenza (Hz)
|50
|Tipo di pompa
|Albero a gomiti
|Peso senza accessori (kg)
|378
|Peso (con accessori) (kg)
|392
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|395,5
|Dimensioni (L × P × A) ( )
|1395 x 789 x 1088
Scope of supply
- Pistola: Pistola industriale con scarico continuo
- Lancia in acciaio INOX: 750 mm
- Ugello a getto piatto
Dotazione
- Lunghezza del tubo ad alta pressione: 20 m
- Valvola di sicurezza
- Contaore
Videos
Aree di applicazione
- Edilizia
- Industria
- Trasporti