Lavapavimenti professionale BD 50/55 C Classic Bp
Lavasciuga BD 50/55 C Classic Bp: compatta e alimentata a batteria. Garantisce eccellenti prestazioni di pulizia e grazie al sistema a 4 ruote è semplice da utilizzare.
La nostra lavasciuga pavimenti a batteria BD 50/55 C Classic Bp garantisce eccellenti prestazione di pulizia, grazie alla testa della spazzola a disco in alluminio di alta qualità e al tergipavimento curvo di 850 mm. Con un'ampiezza di lavoro di 51 cm e un serbatoio da 55 litri, la macchina rende possibile una prestazione di superficie fino a 2000 m²/h. La robusta BD 50/55 C Classic Bp convince anche per l'elevata facilità d'uso e un concetto operativo particolarmente semplice grazie al comodo sistema a quattro ruote.
Caratteristiche e vantaggi
Testa della spazzola in alluminio rialzabile
- Materiale di alta qualità per una lunga durata.
- Design estremamente robusto.
Comodo sistema a quattro ruote
- Ideale per applicazioni lunghe e senza fatica.
- Aumenta la facilità d'uso e riduce notevolmente lo sforzo fisico.
Funzionamento autoesplicativo
- Gli errori di comando sono quasi esclusi grazie al concetto autoesplicativo.
- Riduce la necessità di formazione e accorcia le fasi di familiarizzazione.
Design ergonomico
- Consente una maggiore produttività durante le applicazioni di pulizia.
- Aumenta il comfort operativo.
Robusto telaio standard
- Riduce gli sforzi e i costi di manutenzione.
- Aumenta l'affidabilità.
Sistema di aspirazione con design unico
- Aumenta la facilità d'uso.
- Riduce il rumore di funzionamento.
Serbatoio dell'acqua sporca separato
- Pulizia molto facile.
- Aumenta l'igiene.
Tappo dell'acqua pulita con dosaggio del detergente
- Per un dosaggio comodo e preciso dei detergenti.
- Riduce il consumo di detergente e i costi.
Pratica Home Base
- Per trasportare vari accessori.
- Gli utensili per la pulizia manuale sono sempre a portata di mano.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Guida di trazione
|Motore a spazzole
|Ampiezza lavaggio (mm)
|510
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|900
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|55 / 55
|Resa teorica (m²/h)
|max. 2550
|Resa pratica (m²/h)
|1530
|Batteria (V)
|24
|Durata della batteria (h)
|max. 3
|Velocità della spazzola (rpm)
|180
|Pressione di contatto della spazzola (kg)
|27
|Rumorosità (dB(A))
|65,2
|Peso totale consentito (kg)
|240
|Peso senza accessori (kg)
|84
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Scope of supply
- Spazzola a disco: 1 Pezzo(i)
- Tergipavimento, a forma di "V"
Dotazione
- Sistema a doppio serbatoio
- Colore e concetto operativo Kärcher
- possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili
- selettore Easy Operation
Videos
Aree di applicazione
- Ideale per le imprese di servizi edili, per l'uso in edifici pubblici o uffici.
- Ideale per lavorare in aree sensibili al rumore, anche di notte
- Adatto anche per applicazioni di pulizia nel settore della vendita al dettaglio, mense o uffici
- Per l'uso in hotel e nel settore della ristorazione, nel commercio al dettaglio e nelle concessionarie d'auto
- Al dettaglio
- Per la pulizia nel settore sanitario, nel settore dei trasporti e nell'industria
- Industria
- Automotive
- Uffici