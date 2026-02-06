Lavapavimenti professionale BD 50/55 C Classic Bp

Lavasciuga BD 50/55 C Classic Bp: compatta e alimentata a batteria. Garantisce eccellenti prestazioni di pulizia e grazie al sistema a 4 ruote è semplice da utilizzare.

La nostra lavasciuga pavimenti a batteria BD 50/55 C Classic Bp garantisce eccellenti prestazione di pulizia, grazie alla testa della spazzola a disco in alluminio di alta qualità e al tergipavimento curvo di 850 mm. Con un'ampiezza di lavoro di 51 cm e un serbatoio da 55 litri, la macchina rende possibile una prestazione di superficie fino a 2000 m²/h. La robusta BD 50/55 C Classic Bp convince anche per l'elevata facilità d'uso e un concetto operativo particolarmente semplice grazie al comodo sistema a quattro ruote.

Caratteristiche e vantaggi
Testa della spazzola in alluminio rialzabile
  • Materiale di alta qualità per una lunga durata.
  • Design estremamente robusto.
Comodo sistema a quattro ruote
  • Ideale per applicazioni lunghe e senza fatica.
  • Aumenta la facilità d'uso e riduce notevolmente lo sforzo fisico.
Funzionamento autoesplicativo
  • Gli errori di comando sono quasi esclusi grazie al concetto autoesplicativo.
  • Riduce la necessità di formazione e accorcia le fasi di familiarizzazione.
Design ergonomico
  • Consente una maggiore produttività durante le applicazioni di pulizia.
  • Aumenta il comfort operativo.
Robusto telaio standard
  • Riduce gli sforzi e i costi di manutenzione.
  • Aumenta l'affidabilità.
Sistema di aspirazione con design unico
  • Aumenta la facilità d'uso.
  • Riduce il rumore di funzionamento.
Serbatoio dell'acqua sporca separato
  • Pulizia molto facile.
  • Aumenta l'igiene.
Tappo dell'acqua pulita con dosaggio del detergente
  • Per un dosaggio comodo e preciso dei detergenti.
  • Riduce il consumo di detergente e i costi.
Pratica Home Base
  • Per trasportare vari accessori.
  • Gli utensili per la pulizia manuale sono sempre a portata di mano.
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Batteria
Guida di trazione Motore a spazzole
Ampiezza lavaggio (mm) 510
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 900
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 55 / 55
Resa teorica (m²/h) max. 2550
Resa pratica (m²/h) 1530
Batteria (V) 24
Durata della batteria (h) max. 3
Velocità della spazzola (rpm) 180
Pressione di contatto della spazzola (kg) 27
Rumorosità (dB(A)) 65,2
Peso totale consentito (kg) 240
Peso senza accessori (kg) 84
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1328 x 610 x 1073

Scope of supply

  • Spazzola a disco: 1 Pezzo(i)
  • Tergipavimento, a forma di "V"

Dotazione

  • Sistema a doppio serbatoio
  • Colore e concetto operativo Kärcher
  • possibilità di fissaggio Home Base per mop o simili
  • selettore Easy Operation
Lavapavimenti professionale BD 50/55 C Classic Bp
Aree di applicazione
  • Ideale per le imprese di servizi edili, per l'uso in edifici pubblici o uffici.
  • Ideale per lavorare in aree sensibili al rumore, anche di notte
  • Adatto anche per applicazioni di pulizia nel settore della vendita al dettaglio, mense o uffici
  • Per l'uso in hotel e nel settore della ristorazione, nel commercio al dettaglio e nelle concessionarie d'auto
  • Al dettaglio
  • Per la pulizia nel settore sanitario, nel settore dei trasporti e nell'industria
  • Industria
  • Automotive
  • Uffici
