Puzzi 2/1 Bp

Puzzi 2/1 Bp: massima libertà di movimento durante la rimozione delle macchie fino alla fibra su tutti i tipi di tessuti. Potente batteria da 36 V e bocchetta ergonomica per imbottiti.

Compatta, leggera e potente: nuova Puzzi 2/1 Bp alimentato a batteria offre anche alta flessibilità grazie all'assenza di fli. Ideale per la pulizia e rimozione delle macchie fresche o essiccate su tutti i tessuti e imbottiti, come sedie, divani, sedili e molto altro. Puzzi 2/1 Bp rimuove tutte le macchie in un batter d'occhio grazie alle sue eccezionali prestazioni di aspirazione, che garantiscono anche tempi di asciugatura rapidi. Grazie al design compatto, al peso ridotto e alla maniglia di trasporto ergonomica, la macchina è facile da trasportare con una sola mano. Per ottenere i migliori risultati di rimozione delle macchie, la soluzione detergente viene pressurizzata e spruzzata in profondità nelle fibre tessili prima di essere aspirata insieme allo sporco sciolto. Di serie: bocchetta per tappezzeria, tubo di spruzzatura/aspirazione, contenitori separati per acqua pulita/sporca e vano accessori integrato. Quando si ordina questa macchina, tenere presente che la potente batteria Kärcher Battery Power+ da 36 V e il relativo caricabatterie rapido devono essere ordinati separatamente.6 V e il relativo caricabatterie rapido devono essere ordinati separatamente.eparatamente.

Caratteristiche e vantaggi
Puzzi 2/1 Bp: Prestazioni eccezionali
Prestazioni eccezionali
Pulizia eccellente con un chiaro effetto "prima e dopo". Alto vuoto per un'eccellente potenza di aspirazione. Getto estremamente fine e uniforme dall'ugello per imbottiture.
Puzzi 2/1 Bp: Design compatto ed elevata mobilità
Design compatto ed elevata mobilità
Ideale anche per spazi ristretti o luoghi difficili da raggiungere. Libertà di movimento senza fili e utilizzo flessibile. Può essere riposto ovunque grazie al suo design compatto.
Puzzi 2/1 Bp: Qualità professionale: particolarmente robusto e durevole
Qualità professionale: particolarmente robusto e durevole
Turbina efficiente con una durata di 1000 ore. Pompa a membrana molto robusta e resistente. Bocchetta per imbottiti compatta, extra corta e resistente.
Massima flessibilità: piattaforma Kärcher da 36 volt
  • Compatibile: tutte le batterie Kärcher Battery Power+/Power da 36 V.
  • Pratica visualizzazione della durata residua della batteria direttamente sulla stessa.
  • La potente batteria è facile e veloce da sostituire.
Concetto di comando particolarmente user-friendly
  • Pratico interruttore rotativo per accensione/spegnimento.
  • La bocchetta ergonomica per imbottiture può essere azionata con un solo dito.
  • I contenitori possono essere riempiti e svuotati rapidamente.
Bocchetta manuale ergonomica dalle dimensioni ridotte
  • Design robusto adatto per l'uso in spazi ristretti come gli interni dei veicoli.
  • Eccellente ventaglio di spruzzo con ridotto consumo d'acqua.
  • Design ergonomico con comoda impugnatura in due parti.
Portatile
  • Con maniglia di trasporto ergonomica per un maggiore comfort.
  • Progettato per trasportare gradini e scale con una sola mano.
  • Portabilità: ad es. per la pulizia degli interni dei veicoli o delle case vacanza.
Contenitori estraibili
  • I serbatoi dell'acqua dolce e dell'acqua sporca sono facilmente rimovibili.
  • Il riempimento d'acqua è veloce grazie alla chiusura Quick & Easy.
  • Il serbatoio dell'acqua sporca è facile da svuotare e pulire.
Supporto accessori integrato
  • Fissaggio mediante robusto elastico e gancio.
  • Nessun rischio di perdere il tubo di aspirazione e la bocchetta per tappezzeria durante il trasporto.
  • La macchina, compresi gli accessori, può essere riposta facilmente.
Opzione: disponibili detergenti compatibili
  • Riempire il contenitore con acqua dolce come descritto nelle istruzioni.
  • Eccellente rimozione delle macchie su tappezzerie e tessuti.
  • La soluzione detergente viene estratta e aspirata insieme allo sporco.
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma batteria Piattaforma batteria 36 V
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 1,7 / 2,9
Portata aria (l/s) 16
Aspirazione (kPa) 16
Velocità di spruzzo dell'acqua (ml/min) 350
Pressione dello spruzzo dell'acqua (MPa) 0,16 - 0,22
Potenza turbina (W) 350
Potenza della pompa (W) 4
Potenza assorbita (W) 350
Rumorosità (dB(A)) 72
DN ( ) ID 30
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 1
Autonomia per ricarica della batteria (/min) Modalità normale: / 46 (7,5 Ah) Modalità normale: / 37 (6,0 Ah)
Potenza di uscita (A) 6
Alimentazione per caricabatteria (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Colore antracite
Peso senza accessori (kg) 3,7
Peso con imballo (kg) 5,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 410 x 235 x 250

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Tubo spruzzo estrazione (m): 1.9 m
  • Bocchetta corta per tappezzeria con maniglia
  • Serbatoio dell'acqua dolce
  • Serbatoio dell'acqua sporco
  • Detergenti: RM 764 N, 125 ml

Dotazione

  • Blocco del trasporto del tubo
  • Supporto accessori integrato
  • Bocchetta: Bocchetta poltrone, arancione
Puzzi 2/1 Bp
Puzzi 2/1 Bp
Videos
Aree di applicazione
  • Smacchiatura su tappezzerie e mobili imbottiti
  • Trattamento mirato delle macchie sui tappeti
  • Rimozione macchie su sedili di veicoli in tessuto
  • Pulizia di tutte le superfici tessili
Accessori
Detergenti
Tutti i prodotti che puoi usare con la stessa batteria