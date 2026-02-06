Compatta, leggera e potente: nuova Puzzi 2/1 Bp alimentato a batteria offre anche alta flessibilità grazie all'assenza di fli. Ideale per la pulizia e rimozione delle macchie fresche o essiccate su tutti i tessuti e imbottiti, come sedie, divani, sedili e molto altro. Puzzi 2/1 Bp rimuove tutte le macchie in un batter d'occhio grazie alle sue eccezionali prestazioni di aspirazione, che garantiscono anche tempi di asciugatura rapidi. Grazie al design compatto, al peso ridotto e alla maniglia di trasporto ergonomica, la macchina è facile da trasportare con una sola mano. Per ottenere i migliori risultati di rimozione delle macchie, la soluzione detergente viene pressurizzata e spruzzata in profondità nelle fibre tessili prima di essere aspirata insieme allo sporco sciolto. Di serie: bocchetta per tappezzeria, tubo di spruzzatura/aspirazione, contenitori separati per acqua pulita/sporca e vano accessori integrato. Quando si ordina questa macchina, tenere presente che la potente batteria Kärcher Battery Power+ da 36 V e il relativo caricabatterie rapido devono essere ordinati separatamente.6 V e il relativo caricabatterie rapido devono essere ordinati separatamente.eparatamente.