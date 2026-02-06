Puzzi 2/1 Bp
Puzzi 2/1 Bp: massima libertà di movimento durante la rimozione delle macchie fino alla fibra su tutti i tipi di tessuti. Potente batteria da 36 V e bocchetta ergonomica per imbottiti.
Compatta, leggera e potente: nuova Puzzi 2/1 Bp alimentato a batteria offre anche alta flessibilità grazie all'assenza di fli. Ideale per la pulizia e rimozione delle macchie fresche o essiccate su tutti i tessuti e imbottiti, come sedie, divani, sedili e molto altro. Puzzi 2/1 Bp rimuove tutte le macchie in un batter d'occhio grazie alle sue eccezionali prestazioni di aspirazione, che garantiscono anche tempi di asciugatura rapidi. Grazie al design compatto, al peso ridotto e alla maniglia di trasporto ergonomica, la macchina è facile da trasportare con una sola mano. Per ottenere i migliori risultati di rimozione delle macchie, la soluzione detergente viene pressurizzata e spruzzata in profondità nelle fibre tessili prima di essere aspirata insieme allo sporco sciolto. Di serie: bocchetta per tappezzeria, tubo di spruzzatura/aspirazione, contenitori separati per acqua pulita/sporca e vano accessori integrato. Quando si ordina questa macchina, tenere presente che la potente batteria Kärcher Battery Power+ da 36 V e il relativo caricabatterie rapido devono essere ordinati separatamente.6 V e il relativo caricabatterie rapido devono essere ordinati separatamente.eparatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Prestazioni eccezionaliPulizia eccellente con un chiaro effetto "prima e dopo". Alto vuoto per un'eccellente potenza di aspirazione. Getto estremamente fine e uniforme dall'ugello per imbottiture.
Design compatto ed elevata mobilitàIdeale anche per spazi ristretti o luoghi difficili da raggiungere. Libertà di movimento senza fili e utilizzo flessibile. Può essere riposto ovunque grazie al suo design compatto.
Qualità professionale: particolarmente robusto e durevoleTurbina efficiente con una durata di 1000 ore. Pompa a membrana molto robusta e resistente. Bocchetta per imbottiti compatta, extra corta e resistente.
Massima flessibilità: piattaforma Kärcher da 36 volt
- Compatibile: tutte le batterie Kärcher Battery Power+/Power da 36 V.
- Pratica visualizzazione della durata residua della batteria direttamente sulla stessa.
- La potente batteria è facile e veloce da sostituire.
Concetto di comando particolarmente user-friendly
- Pratico interruttore rotativo per accensione/spegnimento.
- La bocchetta ergonomica per imbottiture può essere azionata con un solo dito.
- I contenitori possono essere riempiti e svuotati rapidamente.
Bocchetta manuale ergonomica dalle dimensioni ridotte
- Design robusto adatto per l'uso in spazi ristretti come gli interni dei veicoli.
- Eccellente ventaglio di spruzzo con ridotto consumo d'acqua.
- Design ergonomico con comoda impugnatura in due parti.
Portatile
- Con maniglia di trasporto ergonomica per un maggiore comfort.
- Progettato per trasportare gradini e scale con una sola mano.
- Portabilità: ad es. per la pulizia degli interni dei veicoli o delle case vacanza.
Contenitori estraibili
- I serbatoi dell'acqua dolce e dell'acqua sporca sono facilmente rimovibili.
- Il riempimento d'acqua è veloce grazie alla chiusura Quick & Easy.
- Il serbatoio dell'acqua sporca è facile da svuotare e pulire.
Supporto accessori integrato
- Fissaggio mediante robusto elastico e gancio.
- Nessun rischio di perdere il tubo di aspirazione e la bocchetta per tappezzeria durante il trasporto.
- La macchina, compresi gli accessori, può essere riposta facilmente.
Opzione: disponibili detergenti compatibili
- Riempire il contenitore con acqua dolce come descritto nelle istruzioni.
- Eccellente rimozione delle macchie su tappezzerie e tessuti.
- La soluzione detergente viene estratta e aspirata insieme allo sporco.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|1,7 / 2,9
|Portata aria (l/s)
|16
|Aspirazione (kPa)
|16
|Velocità di spruzzo dell'acqua (ml/min)
|350
|Pressione dello spruzzo dell'acqua (MPa)
|0,16 - 0,22
|Potenza turbina (W)
|350
|Potenza della pompa (W)
|4
|Potenza assorbita (W)
|350
|Rumorosità (dB(A))
|72
|DN ( )
|ID 30
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Autonomia per ricarica della batteria (/min)
|Modalità normale: / 46 (7,5 Ah) Modalità normale: / 37 (6,0 Ah)
|Potenza di uscita (A)
|6
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Colore
|antracite
|Peso senza accessori (kg)
|3,7
|Peso con imballo (kg)
|5,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|410 x 235 x 250
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Tubo spruzzo estrazione (m): 1.9 m
- Bocchetta corta per tappezzeria con maniglia
- Serbatoio dell'acqua dolce
- Serbatoio dell'acqua sporco
- Detergenti: RM 764 N, 125 ml
Dotazione
- Blocco del trasporto del tubo
- Supporto accessori integrato
- Bocchetta: Bocchetta poltrone, arancione
Aree di applicazione
- Smacchiatura su tappezzerie e mobili imbottiti
- Trattamento mirato delle macchie sui tappeti
- Rimozione macchie su sedili di veicoli in tessuto
- Pulizia di tutte le superfici tessili