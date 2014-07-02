Lavatappeti BRC 30/15 C

Macchina compatta per la pulizia dei tappeti con tecnologia spruzzo/estrazione. Idealer per spazi ridotti ma anche per la pulizia di macchie e la pulizia intermedia di tappeti con pre-spruzzatura del detergente iCapsol. Ideale per aree tra 200 e 800 m².

Rullo spazzola con testata lavante oscillante per adeguarsi perfettamente a tutti i tipi di superfici. Estremamente compatta ed agile si presta al lavaggio di superfici medio/piccole anche in ambienti arredati. Particolarmente indicata in ambienti con alto calpestio, come alberghi, centri congressi e uffici. Archetto di spinta regolabile con rivestimento per una presa sicura e tasto dosaggio soluzione. Testata con paraschizzi per proteggere le pareti e i mobili circostanti. Accessorio optional: bocchetta manuale per pulire gradini, sedie e zone non accessibili. Indicata per alberghi, centri congressi e uffici.

Caratteristiche e vantaggi
Elevate prestazioni di pulizia
  • La tecnologia a rullo arriva in profondità
  • Testata oscillante per uniformare il lavoro
  • Ravviva le fibre del tappeto
Dimensioni compatte
  • Ottima per superfici tra i 200 metri quadri e gli 800 metri quadri
  • Ingombro ridotto
  • Trasporto facilitato
Specifiche

Dati tecnici

Resa per area (pulizia di fondo / pulizia di manteni (m²/h) 150
Portata aria (l/s) 46
Aspirazione (mbar/kPa) 300 / 30
Pressione spruzzo, pulizia profonda (bar) 3,5
Portata getto pulizia di fondo (l/min) 1
Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm) 315
Serbatoio acqua pulita/sporca (l) 15 / 17
Potenza turbina (W) 1130
Potenza motore a spazzole (W) 76
Peso senza accessori (kg) 36
Peso con imballo (kg) 35,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 920 x 360 x 750

Scope of supply

  • Nr. Rulli: 1 Pezzo(i)

Dotazione

  • Direzione di marcia: Retromarcia
Videos
Accessori
Detergenti