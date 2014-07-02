Lavatappeti BRC 30/15 C
Macchina compatta per la pulizia dei tappeti con tecnologia spruzzo/estrazione. Idealer per spazi ridotti ma anche per la pulizia di macchie e la pulizia intermedia di tappeti con pre-spruzzatura del detergente iCapsol. Ideale per aree tra 200 e 800 m².
Rullo spazzola con testata lavante oscillante per adeguarsi perfettamente a tutti i tipi di superfici. Estremamente compatta ed agile si presta al lavaggio di superfici medio/piccole anche in ambienti arredati. Particolarmente indicata in ambienti con alto calpestio, come alberghi, centri congressi e uffici. Archetto di spinta regolabile con rivestimento per una presa sicura e tasto dosaggio soluzione. Testata con paraschizzi per proteggere le pareti e i mobili circostanti. Accessorio optional: bocchetta manuale per pulire gradini, sedie e zone non accessibili. Indicata per alberghi, centri congressi e uffici.
Caratteristiche e vantaggi
Elevate prestazioni di pulizia
- La tecnologia a rullo arriva in profondità
- Testata oscillante per uniformare il lavoro
- Ravviva le fibre del tappeto
Dimensioni compatte
- Ottima per superfici tra i 200 metri quadri e gli 800 metri quadri
- Ingombro ridotto
- Trasporto facilitato
Specifiche
Dati tecnici
|Resa per area (pulizia di fondo / pulizia di manteni (m²/h)
|150
|Portata aria (l/s)
|46
|Aspirazione (mbar/kPa)
|300 / 30
|Pressione spruzzo, pulizia profonda (bar)
|3,5
|Portata getto pulizia di fondo (l/min)
|1
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|315
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|15 / 17
|Potenza turbina (W)
|1130
|Potenza motore a spazzole (W)
|76
|Peso senza accessori (kg)
|36
|Peso con imballo (kg)
|35,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|920 x 360 x 750
Scope of supply
- Nr. Rulli: 1 Pezzo(i)
Dotazione
- Direzione di marcia: Retromarcia