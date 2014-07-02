Rullo spazzola con testata lavante oscillante per adeguarsi perfettamente a tutti i tipi di superfici. Estremamente compatta ed agile si presta al lavaggio di superfici medio/piccole anche in ambienti arredati. Particolarmente indicata in ambienti con alto calpestio, come alberghi, centri congressi e uffici. Archetto di spinta regolabile con rivestimento per una presa sicura e tasto dosaggio soluzione. Testata con paraschizzi per proteggere le pareti e i mobili circostanti. Accessorio optional: bocchetta manuale per pulire gradini, sedie e zone non accessibili. Indicata per alberghi, centri congressi e uffici.