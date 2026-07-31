CA 10 C, 5l
Disincrostante acido concentrato per bagni, per la pulizia delle superfici dure resistenti agli acidi.
Grazie alla sua consistenza viscosa, SanitPro WC e Deep Cleaner CA 10 C eco!perform di Kärcher aderisce bene anche alle superfici verticali di WC e orinatoi, garantendo tempi di contatto più lunghi e migliori risultati di pulizia. Il concentrato detergente viene utilizzato non diluito per la pulizia manuale di manutenzione in WC e orinatoi e in forma diluita su pavimenti e superfici. Il funzionale tappo ne facilita l'utilizzo, l'acido citrico attivo pulente è altamente efficace e lascia un gradevole profumo di agrumi. Rimuove lo sporco minerale come residui di calcare, sapone di calcare, incrostazioni di urina e lo sporco organico tipico nei WC, nonché residui di grasso e sapone in modo rapido, affidabile e, grazie alla sua formula sostenibile, in modo estremamente ecologico. Inoltre il SanitPro WC e Deep Cleaner CA 10 C eco!perform è certificato secondo i severi requisiti del marchio Ecolabel UE e ha ottenuto il marchio Ecolabel austriaco.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|5
|Confezione da (Pezzo(i))
|2
|Valore pH
|2
|Peso (kg)
|5,3
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|5,7
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|192 x 145 x 248
Aree di applicazione
- Strutture sanitarie