CA 30 C, 1l
Detergente per superfici dure concentrato a basso impatto ambientale per la pulizia manuale di superfici dure resistenti all’acqua e all’alcol. Asciuga velocemente senza lasciare aloni.
Versatile e altamente concentrato: SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C eco!perform offre un'efficacia ad ampio spettro contro un'ampia gamma di sporco e in una varietà di campi di applicazione. Per la pulizia di manutenzione di superfici dure, flessibili, resistenti all'acqua e all'alcool, è adatto per la pulizia a umido con il metodo spray/schiuma, nonché per la pulizia a umido con il metodo del secchio. Il detergente rimuove in modo sicuro e affidabile residui di cibo, macchie di grasso, macchie di caffè, lucido da scarpe, impronte e persino depositi di fumo di tabacco, lasciando dietro di sé solo un piacevole profumo di agrumi. L'alto concentrato atossico può essere dosato anche con molta parsimonia, si asciuga rapidamente e non lascia aloni anche su superfici lucide. SurfacePro CA 30 C eco!perform è inoltre certificato secondo il marchio Ecolabel UE ed è stato insignito del marchio Ecolabel austriaco.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|1
|Confezione da (Pezzo(i))
|12
|Valore pH
|11
|Peso (kg)
|1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|1,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|366 x 232 x 298
Prodotto
- Detergente universale per superfici
- Rimuove efficacemente residui di cibo, grasso, depositi di nicotina, macchie di caffè, lucido da scarpe, impronte
- Ottimo potere pulente su tutte le superfici dure ed elastiche resistenti all'acqua e all'alcohol
- Non lascia straiture nemmeno sulle superfici brillanti
- Adatto anche per i pavimenti
- Fragranza al limone, fresca e piacevole
- Marchio Ecolabel europeo
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Aree di applicazione
- Pulizia pavimento e superfici