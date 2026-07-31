CA 30 C, 1l

Detergente per superfici dure concentrato a basso impatto ambientale per la pulizia manuale di superfici dure resistenti all’acqua e all’alcol. Asciuga velocemente senza lasciare aloni.

Versatile e altamente concentrato: SurfacePro Surface Cleaner CA 30 C eco!perform offre un'efficacia ad ampio spettro contro un'ampia gamma di sporco e in una varietà di campi di applicazione. Per la pulizia di manutenzione di superfici dure, flessibili, resistenti all'acqua e all'alcool, è adatto per la pulizia a umido con il metodo spray/schiuma, nonché per la pulizia a umido con il metodo del secchio. Il detergente rimuove in modo sicuro e affidabile residui di cibo, macchie di grasso, macchie di caffè, lucido da scarpe, impronte e persino depositi di fumo di tabacco, lasciando dietro di sé solo un piacevole profumo di agrumi. L'alto concentrato atossico può essere dosato anche con molta parsimonia, si asciuga rapidamente e non lascia aloni anche su superfici lucide. SurfacePro CA 30 C eco!perform è inoltre certificato secondo il marchio Ecolabel UE ed è stato insignito del marchio Ecolabel austriaco.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 1
Confezione da (Pezzo(i)) 12
Valore pH 11
Peso (kg) 1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 366 x 232 x 298
Prodotto
  • Detergente universale per superfici
  • Rimuove efficacemente residui di cibo, grasso, depositi di nicotina, macchie di caffè, lucido da scarpe, impronte
  • Ottimo potere pulente su tutte le superfici dure ed elastiche resistenti all'acqua e all'alcohol
  • Non lascia straiture nemmeno sulle superfici brillanti
  • Adatto anche per i pavimenti
  • Fragranza al limone, fresca e piacevole
  • Marchio Ecolabel europeo
CA 30 C, 1l
CA 30 C, 1l
CA 30 C, 1l
CA 30 C, 1l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • EUH 210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Aree di applicazione
  • Pulizia pavimento e superfici
Accessori