Schiuma attiva CP 940, 20l
Shampoo leggermente alcalino che produce una schiuma compatta, delicato sulle superfici e facile da risciacquare, profuma di limone. Da usare negli impianti self service.
Ideale per il lavaggio di veicoli con spazzole negli impianti di lavaggio self-service, ma molto adatto anche per l'uso in idropulitrici con getti di schiuma: l'estremamente economico Active Foam CP 940 di Kärcher per il lavaggio accurato e delicato di auto e veicoli commerciali. Progettata per l'uso come schiuma asciutta e bagnata con una spazzola, la schiuma attiva produce una schiuma brillante e voluminosa che dissolve senza sforzo olio, grasso e contaminazione minerale, aumentando al contempo la capacità di scorrimento della spazzola per una pulizia delicata. Inoltre il coordinamento con successivi prodotti cerosi evita la formazione di striature sulla vernice e riduce lo sporco sulle spazzole. I tensioattivi contenuti nel CP 935 sono biodegradabili secondo l'OCSE, il che lo rende rispettoso dell'ambiente, e separa molto rapidamente olio e acqua nel separatore d'olio.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|20
|Confezione da (Pezzo(i))
|1
|Valore pH
|8
|Peso (kg)
|20,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|22,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|250 x 230 x 410
Prodotto
- Shampoo schiumogeno intensivo per autolavaggi a spazzole
- Scioglie olio, grasso e sporco minerale
- Crea una schiuma voluminosa, compatta e brillante
- Diminuisce l'attrito delle spazzole sulla carrozzeria. Minor attrito significa più cura.
- La formula speciale di questo detergente evita che le spazzole si sporchino e si usurino
- Compatibile con la cera, asciuga senza striature grazie allo strato di nano particelle
- VDA
- Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
- Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
- Senza NTA
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
- H315 Provoca irritazione cutanea.
- H318 Provoca gravi lesioni oculari.
- P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
- P280a Indossare guanti / occhiali di protezione / protezione per il viso.
- P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
- P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Aree di applicazione
- Lavaggio di veicoli
- Lavaggio veicoli commerciali
- Macchine, veicoli commerciali, biciclette
- Auto