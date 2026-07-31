Schiuma attiva CP 940, 20l

Shampoo leggermente alcalino che produce una schiuma compatta, delicato sulle superfici e facile da risciacquare, profuma di limone. Da usare negli impianti self service.

Ideale per il lavaggio di veicoli con spazzole negli impianti di lavaggio self-service, ma molto adatto anche per l'uso in idropulitrici con getti di schiuma: l'estremamente economico Active Foam CP 940 di Kärcher per il lavaggio accurato e delicato di auto e veicoli commerciali. Progettata per l'uso come schiuma asciutta e bagnata con una spazzola, la schiuma attiva produce una schiuma brillante e voluminosa che dissolve senza sforzo olio, grasso e contaminazione minerale, aumentando al contempo la capacità di scorrimento della spazzola per una pulizia delicata. Inoltre il coordinamento con successivi prodotti cerosi evita la formazione di striature sulla vernice e riduce lo sporco sulle spazzole. I tensioattivi contenuti nel CP 935 sono biodegradabili secondo l'OCSE, il che lo rende rispettoso dell'ambiente, e separa molto rapidamente olio e acqua nel separatore d'olio.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 20
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 8
Peso (kg) 20,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 22,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 250 x 230 x 410
Prodotto
  • Shampoo schiumogeno intensivo per autolavaggi a spazzole
  • Scioglie olio, grasso e sporco minerale
  • Crea una schiuma voluminosa, compatta e brillante
  • Diminuisce l'attrito delle spazzole sulla carrozzeria. Minor attrito significa più cura.
  • La formula speciale di questo detergente evita che le spazzole si sporchino e si usurino
  • Compatibile con la cera, asciuga senza striature grazie allo strato di nano particelle
  • VDA
  • Veloce saparazione olio/acqua nei separatori d'olio (ASF=facile da separare)
  • Tensioattivi biodegradabili secondo l'OCSE
  • Senza NTA
Schiuma attiva CP 940, 20l
Schiuma attiva CP 940, 20l
Schiuma attiva CP 940, 20l
Schiuma attiva CP 940, 20l
Attenzione
Scheda di sicurezza prevista come da normative europee
  • H315 Provoca irritazione cutanea.
  • H318 Provoca gravi lesioni oculari.
  • P264 Lavare accuratamente dopo l’uso.
  • P280a Indossare guanti / occhiali di protezione / protezione per il viso.
  • P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
  • P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Aree di applicazione
  • Lavaggio di veicoli
  • Lavaggio veicoli commerciali
  • Macchine, veicoli commerciali, biciclette
  • Auto
Accessori