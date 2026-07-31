Ideale per il lavaggio di veicoli con spazzole negli impianti di lavaggio self-service, ma molto adatto anche per l'uso in idropulitrici con getti di schiuma: l'estremamente economico Active Foam CP 940 di Kärcher per il lavaggio accurato e delicato di auto e veicoli commerciali. Progettata per l'uso come schiuma asciutta e bagnata con una spazzola, la schiuma attiva produce una schiuma brillante e voluminosa che dissolve senza sforzo olio, grasso e contaminazione minerale, aumentando al contempo la capacità di scorrimento della spazzola per una pulizia delicata. Inoltre il coordinamento con successivi prodotti cerosi evita la formazione di striature sulla vernice e riduce lo sporco sulle spazzole. I tensioattivi contenuti nel CP 935 sono biodegradabili secondo l'OCSE, il che lo rende rispettoso dell'ambiente, e separa molto rapidamente olio e acqua nel separatore d'olio.