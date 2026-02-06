Il robot aspirapolvere autonomo KIRA CV 50 è la soluzione perfetta per aumentare la produttività e ridurre il carico di lavoro degli operatori di pulizia. La macchina mappa in modo completamente autonomo l’area da pulire e calcola un percorso di pulizia ottimale ed efficiente. Grazie al suo design compatto, alle potenti batterie Kärcher Battery Power+ da 36 V (da ordinare separatamente) e alla sua manovrabilità, KIRA è un assistente ideale per la pulizia di tappeti e pavimenti, sotto i tavoli, negli angoli e fino al muro. Grazie ad un sofisticato concetto multisensore e al preciso rilevamento LiDAR dell'ambiente circostante, la sua navigazione e il suo funzionamento sono così affidabili che è certificato di sicurezza secondo IEC 63327 e approvato per l'uso in aree pubbliche. L'app KIRA Robots associata e un display integrato rendono il funzionamento estremamente semplice, senza che siano necessarie conoscenze specialistiche.