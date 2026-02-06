KIRA CV 50
Il robot aspirapolvere KIRA CV 50 assicura una perfetta pulizia delle aree interne rimuovendo grandi quantità di polvere in modalità autonoma.
Il robot aspirapolvere autonomo KIRA CV 50 è la soluzione perfetta per aumentare la produttività e ridurre il carico di lavoro degli operatori di pulizia. La macchina mappa in modo completamente autonomo l’area da pulire e calcola un percorso di pulizia ottimale ed efficiente. Grazie al suo design compatto, alle potenti batterie Kärcher Battery Power+ da 36 V (da ordinare separatamente) e alla sua manovrabilità, KIRA è un assistente ideale per la pulizia di tappeti e pavimenti, sotto i tavoli, negli angoli e fino al muro. Grazie ad un sofisticato concetto multisensore e al preciso rilevamento LiDAR dell'ambiente circostante, la sua navigazione e il suo funzionamento sono così affidabili che è certificato di sicurezza secondo IEC 63327 e approvato per l'uso in aree pubbliche. L'app KIRA Robots associata e un display integrato rendono il funzionamento estremamente semplice, senza che siano necessarie conoscenze specialistiche.
Caratteristiche e vantaggi
Design compatto con la massima flessibilitàL'altezza libera ridotta (32 cm) consente di aspirare sotto mobili e tavoli. Adatto anche per l'uso in spazi ristretti grazie al suo design compatto. Il robot supera con facilità anche spazi ristretti, permettendogli di girare sul posto.
Applicazione KIRA RobotPiena trasparenza con l'app KIRA Robots con gestione della flotta, stato in tempo reale, rapporti dettagliati sulla pulizia e molto altro. Le mappe e i programmi di pulizia sono facili da creare e modificare. Perfettamente collegato in rete grazie alla connessione di rete mobile o wireless 4G/LTE integrata.
Appartiene alla piattaforma con Batteria 36VLe batterie sostituibili consentono una pulizia ininterrotta senza necessità di attendere durante la ricarica. Impiego non limitato dalla posizione, ad esempio utilizzabile su più piani. Kärcher consiglia l'uso di due batterie intercambiabili per una maggiore autonomia. Il funzionamento è possibile anche con una sola batteria.
Facile da usare
- Tutte le funzioni sono facilmente controllabili tramite un display interattivo con pannello di controllo.
- Pronto per l'uso appena estratto dalla scatola, anche senza configurazione iniziale.
Massima efficienza autonoma
- Ampia larghezza di lavoro (350 mm) per un'elevata efficienza e prestazioni teoriche su un'area di 525 m²/h.
- Due spazzole laterali per pulire fino al bordo, senza più ripassare a mano.
- Pianificazione autonoma e sistematica del percorso di pulizia per la massima efficienza di pulizia.
Ergonomico e facile da trasportare
- Maniglia di trasporto estensibile per un'elevata portabilità ed un'ergonomia ottimale.
- Facile trasporto al successivo luogo di utilizzo o di stoccaggio.
- Per una maggiore comodità, le ruote possono essere disaccoppiate durante il trasporto.
Navigazoine robusta e affidabile
- Rilevamento LiDAR a lungo raggio: ideale per il funzionamento in grandi aree e al buio.
- Rilevamento affidabile delle cadute e degli ostacoli.
- Dotato di sensori ad ultrasuoni, di tracciamento delle pareti e di collisione.
Certificato di sicurezza
- Sviluppato per operazioni commerciali, soddisfa tutti gli standard internazionali.
- Certificazione di sicurezza secondo la norma IEC 63327.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Voltaggio (V)
|36
|Aspirazione (kPa)
|19,3
|Portata aria (l/s)
|16
|Rumorosità (dB(A))
|57
|Prestazioni teoriche dell'area, autonomia (m²/h)
|525
|Resa per area (m²/h)
|525
|Autonomia in funzionamento normale (due batterie) (min)
|140
|Tempo di funzionamento in ECO! modalità (due batterie) (min)
|210
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|350
|Potenza nominale di ingresso (W)
|230
|Capacità di arrampicata (%)
|6
|Capacità del contenitore (l)
|4,5
|Velocità, autonomia (km/h)
|1,5
|Larghezza carrabile (mm)
|650
|Altezza libera (mm)
|320
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|2
|Tempo necessario per ricaricare la batteria (min/h)
|58 / 81
|Alimentazione per caricabatteria (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Peso senza accessori (kg)
|15,4
|Peso (con accessori) (kg)
|15,4
|Peso con imballo (kg)
|25,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|578 x 578 x 300
Scope of supply
- Variante: Batterie e caricabatterie non inclusi
- Scopa laterale: 4 Pezzo(i)
- Quantità di spazzole a rullo: 1 Pezzo(i)
- Inizia i segni
- Filtro EPA
Dotazione
- pulizia autonoma
- Ampio display touch ad alta definizione
- rilevamento ostacoli e incidenti
- Sensori ad alte prestazioni
- sterzata autonoma all'incontro di ostacoli
- Sicurezza certificata per le aree pubbliche
- creazione di rapporti di pulizia
- Notifiche su dispositivi mobili
- Colore e concetto operativo Kärcher
- funzionamento tramite app
Videos
Aree di applicazione
- Altamente raccomandato per la pulizia di uffici e stabili e negli hotel
- Ideale per ampi spazi aperti come corridoi, ingressi o sale conferenze
- Consigliato per l'uso in spazi pubblici
- Può essere utilizzato dove lo spazio è limitato così come in spazi aperti