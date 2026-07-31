Attrezzatura complementare AWT Compressore a colonna con aggiunta d'acqua
Compressore a colonna con aggiunta di acqua: per controllare e regolare la pressione delle gomme ed aggiungere acqua per i tergicristalli.
Grazie a questo apparecchio che completa la dotazione dell'impianto di lavaggio, avrete la possibilità di offrire ai vostri clienti due servizi in più: quello di controllare ed eventualmente regolare la pressione delle gomme (fino a 8 bar) e quello di aggiungere l'acqua per i tergicristalli in qualunque momento. La vostra clientela beneficerà di servizi aggiuntivi e di un impianto ordinato e pratico. Il compressore a colonna AWT monta una gettoniera elettronica programmabile, che accetta sia monete sia gettoni e può essere azionata per cicli fino a 7 minuti. Si può regolare a seconda delle esigenze del sito e delle preferenze dei clienti.
Caratteristiche e vantaggi
Erogatore di acqua incorporatoFacile da usare senza fatica L'impianto di lavaggio risulta ordinato dato che non ci sono più barili e container d'acqua in giro.
Gettoniera elettronicaPersonalizzabile e facile da programmare La gettoniera accetta tutti i gettoni e la maggior parte delle monete
Tempi di funzionamento programmabiliI tempi di funzionamento si regolano fino ad un massimo di 7 minuti. Personalizzabile e programmabile a seconda delle esigenze del sito
Specifiche
Dati tecnici
|Classe di protezione
|IP44
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Potenza assorbita (kW)
|0,45
Aree di applicazione
- Compressore a colonna con erogatore d'acqua integrato per controllare e regolare la pressione delle gomme