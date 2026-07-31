Attrezzatura complementare Compressore a colonna AT

Compressore a colonna: per controllare e regolare la pressione delle gomme.

Grazie a questo apparecchio che completa la dotazione dell'impianto di lavaggio, avrete la possibilità di offrire ai vostri clienti un servizio in più: quello di controllare ed eventualmente regolare la pressione delle gomme (fino a 8 bar). Il compressore a colonna AT monta una gettoniera elettronica programmabile, che accetta sia monete sia gettoni e può essere azionata per cicli fino a 7 minuti. Si può regolare a seconda delle esigenze del sito e delle preferenze dei clienti.

Caratteristiche e vantaggi
Attrezzatura complementare Compressore a colonna AT: Indicatore di pressione delle gomme digitale - Max. 8 Bar
Indicatore di pressione delle gomme digitale - Max. 8 Bar
Regola la pressione delle gomme in modo preciso Facile da usare, utile per tutti i clienti
Attrezzatura complementare Compressore a colonna AT: Gettoniera elettronica
Gettoniera elettronica
Personalizzabile e facile da programmare La gettoniera accetta tutti i gettoni e la maggior parte delle monete
Attrezzatura complementare Compressore a colonna AT: Tempi di funzionamento programmabili
Tempi di funzionamento programmabili
I tempi di funzionamento si regolano fino ad un massimo di 7 minuti. Personalizzabile e programmabile a seconda delle esigenze del sito
Specifiche

Dati tecnici

Classe di protezione IP44
Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 230
Frequenza (Hz) 50
Potenza assorbita (kW) 0,45
Aree di applicazione
  • Compressore a colonna per controllare e regolare la pressione delle gomme