Grazie a questo apparecchio che completa la dotazione dell'impianto di lavaggio, avrete la possibilità di offrire ai vostri clienti un servizio in più: quello di controllare ed eventualmente regolare la pressione delle gomme (fino a 8 bar). Il compressore a colonna AT monta una gettoniera elettronica programmabile, che accetta sia monete sia gettoni e può essere azionata per cicli fino a 7 minuti. Si può regolare a seconda delle esigenze del sito e delle preferenze dei clienti.