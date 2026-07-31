Attrezzatura complementare Compressore a colonna AT
Compressore a colonna: per controllare e regolare la pressione delle gomme.
Grazie a questo apparecchio che completa la dotazione dell'impianto di lavaggio, avrete la possibilità di offrire ai vostri clienti un servizio in più: quello di controllare ed eventualmente regolare la pressione delle gomme (fino a 8 bar). Il compressore a colonna AT monta una gettoniera elettronica programmabile, che accetta sia monete sia gettoni e può essere azionata per cicli fino a 7 minuti. Si può regolare a seconda delle esigenze del sito e delle preferenze dei clienti.
Caratteristiche e vantaggi
Indicatore di pressione delle gomme digitale - Max. 8 BarRegola la pressione delle gomme in modo preciso Facile da usare, utile per tutti i clienti
Gettoniera elettronicaPersonalizzabile e facile da programmare La gettoniera accetta tutti i gettoni e la maggior parte delle monete
Tempi di funzionamento programmabiliI tempi di funzionamento si regolano fino ad un massimo di 7 minuti. Personalizzabile e programmabile a seconda delle esigenze del sito
Specifiche
Dati tecnici
|Classe di protezione
|IP44
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|230
|Frequenza (Hz)
|50
|Potenza assorbita (kW)
|0,45
Aree di applicazione
- Compressore a colonna per controllare e regolare la pressione delle gomme