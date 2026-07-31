Idropulitrice a gettone SB MB

Gli impianti di lavaggio self service Kärcher sono versatili e si adattano alle esigenze dei clienti e dell'operatore. Sono modulari e si possono espandere fino a 8 postazioni.

Gli SB MB sono impianti preassemblati in fabbrica e pertanto pronti all'uso. Necessitano solo di essere collegati alla rete idrica ed elettrica. La loro avanzata tecnologia ed i sistemi di dosaggio detergente assicurano ottimi risultati di pulizia ed efficienza del sistema. Design compatto che contiene tutti i componenti necessari al funzionamento e all'uso. Manutenzione facilitata e consumo energetico ridotto. La pompa raffreddata ad acqua consuma meno e riduce i costi. Minor consumo di acqua: grazie all'utilizzo di schiuma asciutta, emulsionata con aria, si riduce il consumo di acqua salvaguardando l'ambiente. Grazie a una doppia serratura, si può accedere all'impianto di manutenzione, senza però accedere alle cassette di raccolta dei gettoni, garantendo così anche la massima sicurezza nei confronti di tentativi di scasso o atti vandalici. Grazie alla loro flessibilità gli impianti self service possono avere fino ad 11 diversi programmi di lavaggio. L'utilizzo dei detergenti concentrati Kärcher riduce i consumi ed i costi operativi. La pompa di dosaggio garantisce affidabilità e assicura che l'impianto funzioni al meglio anche nei periodi di maggiore utilizzo.

Caratteristiche e vantaggi
Idropulitrice a gettone SB MB: Dosaggio detergente appropriato
Dosaggio detergente appropriato
Idropulitrice a gettone SB MB: Lavaggio con ottimo rapporto qualità prezzo
Lavaggio con ottimo rapporto qualità prezzo
Idropulitrice a gettone SB MB: Manutenzione facilitata
Manutenzione facilitata
Antifurto
Risparmio delle risorse
Lavaggio cerchioni
Lucidatura
Specifiche

Dati tecnici

Temperatura acqua calda (°C) max. 60
Pressione di lavoro (bar) 100 - 120
Numero di fasi attuali (Ph) 3
Voltaggio (V) 400
Frequenza (Hz) 50
Portata (l/h) 500
Aggiornamenti software disponibili fino a 2031-01-01

Dotazione

  • Stazioni self service: 2, 4
  • Programmi di lavaggio: 11 Pezzo(i)
  • Pompe dosatrici pneumatiche
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Detergenti