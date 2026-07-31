Gli SB MB sono impianti preassemblati in fabbrica e pertanto pronti all'uso. Necessitano solo di essere collegati alla rete idrica ed elettrica. La loro avanzata tecnologia ed i sistemi di dosaggio detergente assicurano ottimi risultati di pulizia ed efficienza del sistema. Design compatto che contiene tutti i componenti necessari al funzionamento e all'uso. Manutenzione facilitata e consumo energetico ridotto. La pompa raffreddata ad acqua consuma meno e riduce i costi. Minor consumo di acqua: grazie all'utilizzo di schiuma asciutta, emulsionata con aria, si riduce il consumo di acqua salvaguardando l'ambiente. Grazie a una doppia serratura, si può accedere all'impianto di manutenzione, senza però accedere alle cassette di raccolta dei gettoni, garantendo così anche la massima sicurezza nei confronti di tentativi di scasso o atti vandalici. Grazie alla loro flessibilità gli impianti self service possono avere fino ad 11 diversi programmi di lavaggio. L'utilizzo dei detergenti concentrati Kärcher riduce i consumi ed i costi operativi. La pompa di dosaggio garantisce affidabilità e assicura che l'impianto funzioni al meglio anche nei periodi di maggiore utilizzo.