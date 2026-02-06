Spazzatrice con aspirazione KM 85/50 R Bp
La KM 85/50 R Bp è una spazzatrice operatore a bordo con aspirazione, molto agile e compatta, facile da usare che dà ottimi risultati e ha una buona resa di superficie.
La spazzatrice con aspirazione a batteria KM 85/50 R Bp è compatta ed agile per pulire al meglio e senza fatica ambienti stretti e ingombri come aree piccole con corridoi stretti e molti angoli. Modello entry level versatile ed efficiente con una buona resa anche su superfici esterne. La manutenzione di questo modello è molto semplice: per pulire il filtro della polvere che trattiene tutte le impurità durante il lavoro, è sufficiente premere l'apposito comando previsto sulla macchina: l'operatore rimane seduto mentre aziona lo scuoti filtro. Non servono strumenti speciali né per sostituire il rullo spazzola principale flottante né per accedere ai componenti interni. Sul carter è presente un indicatore di livello usura tramite il quale è facile capire quando è necessario sostituire i componenti. Non serve regolare costantemente il meccanismo di spazzole e rullo per pulire su superfici accidentate: non lascia residui né su dossi né su buche. La spazzola laterale è autobilanciante e previene danni e guasti, la velocità di rotazione della spazzola laterale è regolabile. Il sistema Home Base integrato serve per avere gli utensili di pulizia a portata di mano in caso di necessità.
Caratteristiche e vantaggi
Vano raccolta intelligenteDue serbatoi facili da smontare per smaltire lo sporco in sicurezza. I vani raccolta non hanno spigoli, quindi lo sporco non rimane bloccato e lo si può smaltire in sicurezza. I vani raccolta sono dotati anche di rotelle per agevolarne il trasporto.
Sistema filtro efficienteFiltro plissettato piatto in poliestere. Il filtro viene pulito con un doppio raschietto, la pulizia si aziona tramite il pulsante dalla postazione di comando. Non servono attrezzi speciali per accedere al vano del filtro, è sufficiente aprire il vano.
Ergonomica e molto comoda per lavorare al meglioGanci e vani porta accessori. Sedile regolabile in altezza senza necessità di attrezzi speciali. Volante regolabile in altezza.
Sistema Home Base e vani porta accessori integrati
- Tutti gli accessori e gli attrezzi per la pulizia manuale trovano spazio sulla macchina.
- Pinze per raccogliere i rifiuti, spazzole, panni e sacchetti trovano tutti spazio sulla macchina.
- Ampio vano accessori nella parte posteriore della macchina.
Indicatore usura per controllare lo stato del rullo spazzola principale
- Si può monitorare dall'esterno.
- Si può individuare quando è necessaria la sostituzione.
Spazzola laterale autobilanciante
- Protegge la spazzola laterale da eventuali danni.
- Design affidabile e robusto.
- Costi di assistenza e manutenzione ridotti.
Design compatto per aumentare l'agilità del modello
- Macchina molto agile.
- Ideale per aree piccole ed ingombre.
- Passa per porte normali da 90 cm di ampiezza.
Regolazione della velocità della spazzola laterale
- La velocità della spazzola laterale è regolabile a seconda della quantità e del tipo di sporco.
- Riduce la dispersione di polvere.
Rullo principale flottante
- Non serve regolare l'altezza del rullo a seconda dell'usura.
- Raccoglie lo sporco anche su ostacoli e buche senza lasciare residui.
Concetto di funzionamento semplice
- Tramite l'apposito pedale si può azionare e disinserire il sistema spazzante.
- Tramite il selettore si possono comodamente regolare i movimenti in avanti e indietro.
- Regolazione del volume d'aspirazione quando si lavora su superfici bagnate.
Specifiche
Dati tecnici
|Guida di trazione
|Motore a corrente continua
|Trazione - Potenza (V/W)
|24 / 1000
|Tipo di trazione
|Elettrico
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|5100
|Massima resa oraria con 2 spazzole laterali (m²/h)
|6510
|Larghezza di lavoro (mm)
|615
|Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)
|850
|Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)
|1085
|Voltaggio batteria (V)
|24
|Durata della batteria (h)
|max. 2,5
|Contenitore per rifiuti (l)
|50
|Capacità di arrampicata (%)
|12
|Velocità di lavoro (km/h)
|6
|Superficie di filtraggio (m²)
|2,3
|Capacità di carico (kg)
|max. 90
|Peso (con accessori) (kg)
|177,5
|Peso, pronto per il funzionamento (kg)
|230
|Peso con imballo (kg)
|179,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1171 x 870 x 1136
Scope of supply
- Ruote pneumatiche
Dotazione
- Pulizia manuale del filtro
- Scuotifiltro meccanico
- Rullo spazzola principale basculante
- Aspirazione regolabile
- Serranda sporco grossolano
- Principio del getto all'indietro
- Trazione, marcia avanti
- Trazione, retromarcia
- Aspiratore
- Uso esterno
- Usi indoor
- Velocità spazzola laterale regolabile
- Indicatore batterie
- Contaore
- Vano raccolta carrellato
- Funzione spazzante (può essere disattivata)
- Spazzola laterale (fuoriuscita automatica)
- La spazzola a rullo si regola automaticamente a seconda del livello di usura
- Schermo multi funzione
- Opzione per kit Home Base
Aree di applicazione
- Ideale per impianti di produzione, magazzini e piccoli ambienti logistici.
- Per la pulizia di manutenzione dei parcheggi
- Adatta anche per ambienti piccoli come officine, cortili scolastici, stazioni di servizio e concessionarie auto.