La spazzatrice con aspirazione a batteria KM 85/50 R Bp è compatta ed agile per pulire al meglio e senza fatica ambienti stretti e ingombri come aree piccole con corridoi stretti e molti angoli. Modello entry level versatile ed efficiente con una buona resa anche su superfici esterne. La manutenzione di questo modello è molto semplice: per pulire il filtro della polvere che trattiene tutte le impurità durante il lavoro, è sufficiente premere l'apposito comando previsto sulla macchina: l'operatore rimane seduto mentre aziona lo scuoti filtro. Non servono strumenti speciali né per sostituire il rullo spazzola principale flottante né per accedere ai componenti interni. Sul carter è presente un indicatore di livello usura tramite il quale è facile capire quando è necessario sostituire i componenti. Non serve regolare costantemente il meccanismo di spazzole e rullo per pulire su superfici accidentate: non lascia residui né su dossi né su buche. La spazzola laterale è autobilanciante e previene danni e guasti, la velocità di rotazione della spazzola laterale è regolabile. Il sistema Home Base integrato serve per avere gli utensili di pulizia a portata di mano in caso di necessità.