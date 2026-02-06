La spazzatrice manuale KM 70/20 C 2SB pulisce con 2 spazzole laterali e un rullo spazzante. In combinazione con la guida manuale, la pulizia degli spazi interni ed esterni diventa semplice ed efficiente: le prestazioni dell'area del KM 70/20 C 2SB sono 9 volte superiori rispetto a quelle di una scopa. Il rullo di spazzamento può essere regolato in 6 passaggi e, in combinazione con le spazzole laterali a variazione continua, ottiene un risultato di pulizia ottimale su diversi piani. Il filtro utilizzato rende lo spazzamento praticamente privo di polvere. Una maniglia regolabile in altezza e il sistema Home Base per il trasporto di attrezzature aggiuntive come benne e raccoglitori di rifiuti garantiscono un funzionamento ergonomico. Ciò significa che i rifiuti possono essere smaltiti insieme a polvere e sporcizia in un unico passaggio. Quando il lavoro è terminato il KM 70/20 C 2SB può essere riposto in modo salvaspazio nella sua posizione di parcheggio.