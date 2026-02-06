La spazzatrice manuale KM 70/30 C è una soluzione efficace ed efficiente per la pulizia di superfici dure sia all'interno che all'esterno. Il rullo spazzante, la spazzola laterale e la ventola sono alimentati a batteria e aumentano notevolmente il comfort di lavoro: gli utenti possono spazzare angoli e aree difficili da raggiungere senza sforzo e con una forza notevolmente inferiore. Il filtro plissettato piatto con aspirazione attiva riduce la generazione di polvere anche in caso di rimozione di grandi quantità di polveri sottili e mantiene pulito l'ambiente di lavoro. Il rullo spazzola può essere regolato in sei fasi per adattare le sue prestazioni di pulizia a diverse superfici. Il pratico ripiano per attrezzature aggiuntive, come secchi e raccoglitori di rifiuti, facilita il lavoro. Anche la manutenzione è semplice, senza bisogno di attrezzi per cambiare la spazzola laterale e il filtro. La piattaforma batteria Kärcher Battery Power+ da 36 V fornisce potenza sufficiente in ogni situazione. La batteria sostituibile può essere rimossa per un facile trasporto. La batteria e il caricabatteria non sono compresi nella fornitura.