Spazzatrice KM 70/30 C BP 2SB

KM 70/30 C spazzatrice ideale per la pulizia di superfici interne ed esterne: studiata per ridurre al minimo la formazione di polvere massimizzando le performance.

La spazzatrice manuale KM 70/30 C è una soluzione efficace ed efficiente per la pulizia di superfici dure sia all'interno che all'esterno. Il rullo spazzante, la spazzola laterale e la ventola sono alimentati a batteria e aumentano notevolmente il comfort di lavoro: gli utenti possono spazzare angoli e aree difficili da raggiungere senza sforzo e con una forza notevolmente inferiore. Il filtro plissettato piatto con aspirazione attiva riduce la generazione di polvere anche in caso di rimozione di grandi quantità di polveri sottili e mantiene pulito l'ambiente di lavoro. Il rullo spazzola può essere regolato in sei fasi per adattare le sue prestazioni di pulizia a diverse superfici. Il pratico ripiano per attrezzature aggiuntive, come secchi e raccoglitori di rifiuti, facilita il lavoro. Anche la manutenzione è semplice, senza bisogno di attrezzi per cambiare la spazzola laterale e il filtro. La piattaforma batteria Kärcher Battery Power+ da 36 V fornisce potenza sufficiente in ogni situazione. La batteria sostituibile può essere rimossa per un facile trasporto. La batteria e il caricabatteria non sono compresi nella fornitura.

Caratteristiche e vantaggi
Spazzatrice KM 70/30 C BP 2SB: Batteria agli ioni di litio intercambiabile.
L'autonomia residua della batteria può essere selezionata a seconda dell'area da pulire. Ricarica rapida e intermedia per tempi di funzionamento più lunghi e maggiore produttività. Mostra l'autonomia residua della batteria mentre si spazza.
Spazzatrice KM 70/30 C BP 2SB: Filtro plissettato piatto con aspirazione attiva
Riduce la polvere creata e fornisce un ambiente di lavoro più pulito. Il filtro si sostituisce senza attrezzi speciali Lo scuotifiltro manuale garantisce il miglior risultato di spazzamento, anche con polveri sottili.
Spazzatrice KM 70/30 C BP 2SB: Pratica area di stoccaggio degli accessori.
Si possono trasprtare anche altri utensili per la pulizia a bordo macchina Aumenta l'efficienza e risparmia dalla fatica. Lo sporco è convogliato e contenuto facilmente.
La maniglia di trasporto piò essere aggiustata in 3 posizioni
  • L'impugnatura pieghevole consente di risparmiare spazio.
  • Si aggiusta all'altezza dell'utilizzatore.
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma batteria Piattaforma batteria 36 V
Tipo di trazione manuale
Max. prestazioni di area (m²/h) 3920
Larghezza di lavoro (mm) 480
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm) 700
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm) 980
Capacità serbatoio lorda/netta (l) 45 / 20
Superficie di filtraggio (m²) 0,6
Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio rimovibile
Voltaggio (V) 36
numero di batterie necessarie (Pezzo(i)) 1
Autonomia per ricarica della batteria (h) max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
Colore antracite
Peso (con accessori) (kg) 33,5
Peso compreso l'imballo (kg) 40,2

Scope of supply

  • Variante: Batteria non inclusa
  • Filtro polveri sottili

Dotazione

  • Spazzatrice con trazione elettrica
  • Rullo spazzola regolabile
  • Pulizia manuale del filtro
  • Archetto di spinta pieghevole
  • Principio getto in avanti
  • Aspiratore
  • Uso esterno
  • Usi indoor
  • Scopa laterale pieghevole
  • Spazzola laterale regolabile in qualsiasi altezza
  • Portatile
Spazzatrice KM 70/30 C BP 2SB
Aree di applicazione
  • Per la pulizia di capannoni di produzione, magazzini, capannoni logistici e aree di carico
  • Per la pulizia di parcheggi e stazioni di servizio
  • Per la pulizia di aree come i cortili delle scuole e nell'ambiente comunale
  • Ideale anche per piccole officine e in agricoltura
