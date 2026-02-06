Spazzatrice KM 70/30 C BP 2SB
KM 70/30 C spazzatrice ideale per la pulizia di superfici interne ed esterne: studiata per ridurre al minimo la formazione di polvere massimizzando le performance.
La spazzatrice manuale KM 70/30 C è una soluzione efficace ed efficiente per la pulizia di superfici dure sia all'interno che all'esterno. Il rullo spazzante, la spazzola laterale e la ventola sono alimentati a batteria e aumentano notevolmente il comfort di lavoro: gli utenti possono spazzare angoli e aree difficili da raggiungere senza sforzo e con una forza notevolmente inferiore. Il filtro plissettato piatto con aspirazione attiva riduce la generazione di polvere anche in caso di rimozione di grandi quantità di polveri sottili e mantiene pulito l'ambiente di lavoro. Il rullo spazzola può essere regolato in sei fasi per adattare le sue prestazioni di pulizia a diverse superfici. Il pratico ripiano per attrezzature aggiuntive, come secchi e raccoglitori di rifiuti, facilita il lavoro. Anche la manutenzione è semplice, senza bisogno di attrezzi per cambiare la spazzola laterale e il filtro. La piattaforma batteria Kärcher Battery Power+ da 36 V fornisce potenza sufficiente in ogni situazione. La batteria sostituibile può essere rimossa per un facile trasporto. La batteria e il caricabatteria non sono compresi nella fornitura.
Caratteristiche e vantaggi
Batteria agli ioni di litio intercambiabile.L'autonomia residua della batteria può essere selezionata a seconda dell'area da pulire. Ricarica rapida e intermedia per tempi di funzionamento più lunghi e maggiore produttività. Mostra l'autonomia residua della batteria mentre si spazza.
Filtro plissettato piatto con aspirazione attivaRiduce la polvere creata e fornisce un ambiente di lavoro più pulito. Il filtro si sostituisce senza attrezzi speciali Lo scuotifiltro manuale garantisce il miglior risultato di spazzamento, anche con polveri sottili.
Pratica area di stoccaggio degli accessori.Si possono trasprtare anche altri utensili per la pulizia a bordo macchina Aumenta l'efficienza e risparmia dalla fatica. Lo sporco è convogliato e contenuto facilmente.
La maniglia di trasporto piò essere aggiustata in 3 posizioni
- L'impugnatura pieghevole consente di risparmiare spazio.
- Si aggiusta all'altezza dell'utilizzatore.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma batteria
|Piattaforma batteria 36 V
|Tipo di trazione
|manuale
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|3920
|Larghezza di lavoro (mm)
|480
|Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)
|700
|Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)
|980
|Capacità serbatoio lorda/netta (l)
|45 / 20
|Superficie di filtraggio (m²)
|0,6
|Tipo di batteria
|Batteria agli ioni di litio rimovibile
|Voltaggio (V)
|36
|numero di batterie necessarie (Pezzo(i))
|1
|Autonomia per ricarica della batteria (h)
|max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
|Colore
|antracite
|Peso (con accessori) (kg)
|33,5
|Peso compreso l'imballo (kg)
|40,2
Scope of supply
- Variante: Batteria non inclusa
- Filtro polveri sottili
Dotazione
- Spazzatrice con trazione elettrica
- Rullo spazzola regolabile
- Pulizia manuale del filtro
- Archetto di spinta pieghevole
- Principio getto in avanti
- Aspiratore
- Uso esterno
- Usi indoor
- Scopa laterale pieghevole
- Spazzola laterale regolabile in qualsiasi altezza
- Portatile
Videos
Aree di applicazione
- Per la pulizia di capannoni di produzione, magazzini, capannoni logistici e aree di carico
- Per la pulizia di parcheggi e stazioni di servizio
- Per la pulizia di aree come i cortili delle scuole e nell'ambiente comunale
- Ideale anche per piccole officine e in agricoltura