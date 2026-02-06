Spazzatrice con aspirazione KM 75/40 W Bp

Spazzatrice trazionata a batteria. Nessuna emissione di gas di scarico. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

KM 75/40 W Bp è una spazzatrice a batteria, con trazione ed efficiente sistema di aspirazione della polvere. Nessuna emissione di gas di scarico, silenziosa e adatta per la pulizia di aree da 600 mq, ideale per interni. Altri dettagli tecnici: motore in corrente continua da 400 W; regolazione della velocità di lavoro da 0 a 4,5 km/h; sistema spazzante con principio del getto all’indietro; spazzola laterale attivabile e regolabile senza l’ausilio di attrezzi; rullospazzola principale sostituibile e regolabile senza attrezzi; sistema di filtraggio con piatto plissettato in poliestere (superficie filtrante 1,8 m2); sistema scuotifiltro meccanico; sostituzione filtro senza attrezzi; vano raccolta con capacità di 40 litri provvisto di rotelle e maniglia estraibile; display EASY Operation; archetto di spinta regolabile in altezza; attivazione della trazione e della serranda per lo sporco grossolano direttamente sull’archetto di spinta. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.

Caratteristiche e vantaggi
Spazzatrice con aspirazione KM 75/40 W Bp: Il vano raccolta ha un archetto di spinta simile a quello delle valigie trolley
Il vano raccolta ha un archetto di spinta simile a quello delle valigie trolley
Vano raccolta con impugnature per estrarlo e svuotarlo con facilità Tempi di smaltimento rapidi
Spazzatrice con aspirazione KM 75/40 W Bp: Sistema filtrante efficiente con sistema di pulizia meccanico
Sistema filtrante efficiente con sistema di pulizia meccanico
Il filtro ha una superficie filtrante di 1.8 m² che aumenta la durata del lavoro. Lunga durata grazie al materiale in poliestere lavabile. Sistema di pulizia del filtro meccanico
Spazzatrice con aspirazione KM 75/40 W Bp: Gestione intuitiva (EASY Operation)
Gestione intuitiva (EASY Operation)
Funzionamento semplice e comodo grazie alla disposizione logica di tutti gli elementi di controllo. Tutte le spazzatrici Kärcher usano la stessa simbologia.
Molto facile da manutenere
  • Nessun attrezzo necessario per la sostituzione del filtro e del rullo spazzola, consentendo la manutenzione indipendentemente dal luogo.
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Elettrico
Trazione Motore a corrente continua
Trazione - Potenza (V/W) 24 / 400
Max. prestazioni di area (m²/h) 3375
Larghezza di lavoro (mm) 550
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm) 750
Contenitore per rifiuti (l) 40
Capacità di arrampicata (%) 12
Velocità di lavoro (km/h) 4,5
Superficie di filtraggio (m²) 1,8
Durata della batteria (h) max. 2,5
Peso (con accessori) (kg) 78
Peso, pronto per il funzionamento (kg) 125
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 1430 x 780 x 1180

Scope of supply

  • Filtro plissettato piatto: In poliestere

Dotazione

  • Pulizia manuale del filtro
  • Trazione, marcia avanti
  • Rullo spazzola regolabile
  • Vano raccolta carrellato
  • Serranda sporco grossolano
  • Archetto di spinta pieghevole
  • Principio del getto all'indietro
  • Aspiratore
  • Indicatore batterie
  • Aspirazione regolabile
  • Scopa laterale (sollevabile/regolabile)
Spazzatrice con aspirazione KM 75/40 W Bp
Aree di applicazione
  • Per la pulizia di capannoni di produzione, magazzini, capannoni logistici e aree di carico
  • Per la pulizia di parcheggi e stazioni di servizio
  • Per la pulizia di aree come i cortili delle scuole e nell'ambiente comunale
  • Ideale anche per piccole officine e in agricoltura
