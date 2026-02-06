Spazzatrice con aspirazione KM 75/40 W Bp
Spazzatrice trazionata a batteria. Nessuna emissione di gas di scarico. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
KM 75/40 W Bp è una spazzatrice a batteria, con trazione ed efficiente sistema di aspirazione della polvere. Nessuna emissione di gas di scarico, silenziosa e adatta per la pulizia di aree da 600 mq, ideale per interni. Altri dettagli tecnici: motore in corrente continua da 400 W; regolazione della velocità di lavoro da 0 a 4,5 km/h; sistema spazzante con principio del getto all’indietro; spazzola laterale attivabile e regolabile senza l’ausilio di attrezzi; rullospazzola principale sostituibile e regolabile senza attrezzi; sistema di filtraggio con piatto plissettato in poliestere (superficie filtrante 1,8 m2); sistema scuotifiltro meccanico; sostituzione filtro senza attrezzi; vano raccolta con capacità di 40 litri provvisto di rotelle e maniglia estraibile; display EASY Operation; archetto di spinta regolabile in altezza; attivazione della trazione e della serranda per lo sporco grossolano direttamente sull’archetto di spinta. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche e vantaggi
Il vano raccolta ha un archetto di spinta simile a quello delle valigie trolleyVano raccolta con impugnature per estrarlo e svuotarlo con facilità Tempi di smaltimento rapidi
Sistema filtrante efficiente con sistema di pulizia meccanicoIl filtro ha una superficie filtrante di 1.8 m² che aumenta la durata del lavoro. Lunga durata grazie al materiale in poliestere lavabile. Sistema di pulizia del filtro meccanico
Gestione intuitiva (EASY Operation)Funzionamento semplice e comodo grazie alla disposizione logica di tutti gli elementi di controllo. Tutte le spazzatrici Kärcher usano la stessa simbologia.
Molto facile da manutenere
- Nessun attrezzo necessario per la sostituzione del filtro e del rullo spazzola, consentendo la manutenzione indipendentemente dal luogo.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Elettrico
|Trazione
|Motore a corrente continua
|Trazione - Potenza (V/W)
|24 / 400
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|3375
|Larghezza di lavoro (mm)
|550
|Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)
|750
|Contenitore per rifiuti (l)
|40
|Capacità di arrampicata (%)
|12
|Velocità di lavoro (km/h)
|4,5
|Superficie di filtraggio (m²)
|1,8
|Durata della batteria (h)
|max. 2,5
|Peso (con accessori) (kg)
|78
|Peso, pronto per il funzionamento (kg)
|125
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1430 x 780 x 1180
Scope of supply
- Filtro plissettato piatto: In poliestere
Dotazione
- Pulizia manuale del filtro
- Trazione, marcia avanti
- Rullo spazzola regolabile
- Vano raccolta carrellato
- Serranda sporco grossolano
- Archetto di spinta pieghevole
- Principio del getto all'indietro
- Aspiratore
- Indicatore batterie
- Aspirazione regolabile
- Scopa laterale (sollevabile/regolabile)
Videos
Aree di applicazione
- Per la pulizia di capannoni di produzione, magazzini, capannoni logistici e aree di carico
- Per la pulizia di parcheggi e stazioni di servizio
- Per la pulizia di aree come i cortili delle scuole e nell'ambiente comunale
- Ideale anche per piccole officine e in agricoltura