KM 75/40 W Bp è una spazzatrice a batteria, con trazione ed efficiente sistema di aspirazione della polvere. Nessuna emissione di gas di scarico, silenziosa e adatta per la pulizia di aree da 600 mq, ideale per interni. Altri dettagli tecnici: motore in corrente continua da 400 W; regolazione della velocità di lavoro da 0 a 4,5 km/h; sistema spazzante con principio del getto all’indietro; spazzola laterale attivabile e regolabile senza l’ausilio di attrezzi; rullospazzola principale sostituibile e regolabile senza attrezzi; sistema di filtraggio con piatto plissettato in poliestere (superficie filtrante 1,8 m2); sistema scuotifiltro meccanico; sostituzione filtro senza attrezzi; vano raccolta con capacità di 40 litri provvisto di rotelle e maniglia estraibile; display EASY Operation; archetto di spinta regolabile in altezza; attivazione della trazione e della serranda per lo sporco grossolano direttamente sull’archetto di spinta. Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.