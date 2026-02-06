Componenti di alta qualità, ruote in gomma piena e motori completamente idraulici per l'avanzamento, la spazzola centrale e quelle laterali, assicurano che la spazzatrice industriale KM 105/180 R Bp Classic Pack, sia molto robusta e durevole. Dotata di filtro a tasche ad alte prestazioni integrato da un'efficace pulizia automatica del filtro, la macchina affronta senza fatica anche condizioni estremamente polverose. In alternativa può essere installato il sistema di filtraggio con filtro plissettato piatto o di un affidabile sistema di filtraggio rotondo. KM 105/180 R Bp Classic Pack raccoglie anche lo sporco grossolano, design compatto, facile da usare grazie al sistema a leve, al comodo svuotamento in quota del contenitore e al semplice concetto di manutenzione.