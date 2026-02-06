Spazzatrice con aspirazione KM 105/180 R Bp Classic
La nostra spazzatrice industriale KM 105/180 R Bp Classic alimentata a batteria e completamente idraulica è robusta ma compatta ed è adatta sia per interni che per esterni.
Componenti di alta qualità, ruote in gomma piena e motori completamente idraulici per l'avanzamento, la spazzola centrale e quelle laterali, assicurano che la spazzatrice industriale KM 105/180 R Bp Classic Pack, sia molto robusta e durevole. Dotata di filtro a tasche ad alte prestazioni integrato da un'efficace pulizia automatica del filtro, la macchina affronta senza fatica anche condizioni estremamente polverose. In alternativa può essere installato il sistema di filtraggio con filtro plissettato piatto o di un affidabile sistema di filtraggio rotondo. KM 105/180 R Bp Classic Pack raccoglie anche lo sporco grossolano, design compatto, facile da usare grazie al sistema a leve, al comodo svuotamento in quota del contenitore e al semplice concetto di manutenzione.
Caratteristiche e vantaggi
Design robusto per lavorare in sicurezza
- Completamente idraulica, rullo principale, spazzola laterale e trazione.
- Maggiore durata dei componenti e della macchina stessa.
- Il lampeggiante con cicalino aumenta la sicurezza dell'utente e dell'ambiente.
Principio getto in avanti
- Ottimi risultati anche con polvere fine.
- Raccoglie lo sporco grossolano senza fatica.
- Minore produzione di polvere.
Facile da usare, manutenere e regolare
- Funzionamento intuitivo a leve.
- Il rullo principale e il filtro della spazzatrice possono essere sostituiti facilmente senza attrezzi.
- Facile accesso a tutti i componenti più importanti
Efficiente filtro a tasche
- Riduce al minimo la produzione di polvere durante lo spazzamento.
- Disponibilecome optional, anche con filtro plissettato piatto o filtro cilindrico
- Pulizia estremamente efficace per una lunga durata.
Pulizia automatica del filtro
- Una pulizia regolare prolunga la durata del filtro.
- Riduce la produzione di polvere, anche in condizioni esterne estreme.
- Funziona in modo affidabile con tutti i sistemi di filtraggio disponibili.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Elettrico
|Guida di trazione
|Motore a corrente continua
|Trazione - Potenza (V/kW)
|36 / 2,5
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|6300
|Larghezza di lavoro (mm)
|780
|Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)
|1050
|Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)
|1300
|Capacità batteria (Ah)
|240
|Voltaggio batteria (V)
|36
|Durata della batteria (h)
|max. 2,5
|Contenitore per rifiuti (l)
|180
|Capacità di arrampicata (%)
|14
|Velocità di lavoro (km/h)
|6
|Superficie di filtraggio (m²)
|5,2
|Peso (con accessori) (kg)
|530
|Peso, pronto per il funzionamento (kg)
|850
|Peso con imballo (kg)
|530
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Scope of supply
- Filtro tasca
- Ruote, gomma piena
Dotazione
- Pulizia manuale del filtro
- Sistema di pulizia filtro automatico
- Rullo spazzola regolabile
- Rullo spazzola principale basculante
- Aspirazione regolabile
- Principio getto in avanti
- Trazione, marcia avanti
- Trazione, retromarcia
- Aspiratore
- Sistema di sollevamento idraulico del vano raccolt
- Uso esterno
- Usi indoor
- Indicatore batterie
- Contaore
- Funzione spazzante (può essere disattivata)
- Spazzola laterale (fuoriuscita automatica)
Aree di applicazione
- Ideale per l'utilizzo in aree di produzione (aperte), magazzini ed edifici logistici
- Adatto per l'utilizzo in spazi esterni, aree di carico e cantieri
- Per l'uso nell'industria metallurgica e delle costruzioni, nonché nell'industria pesante