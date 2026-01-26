Spazzatrice con aspirazione KM 120/250 R D Classic
La KM 120/250 R D Classic è il modello entry level della categoria spazzatrici industriali. Resistente, ridotti consumi di carburante, potente, con trazione idraulica e motore diesel.
La potente spazzatrice industriale KM 120/250 R D Classic è particolarmente adatta a terreni difficili. Il design robusto, un ampio contenitore per rifiuti e un resistente filtro a tasche con scuotifiltro a vibrazione la rendona la scelta ideale per applicazioni gravose in ambienti estremamente polverosi, come quelli nell'industria della costruzione e della lavorazione dei metalli e nelle fonderie. La macchina con motore diesel con trazione posteriore e sistema di spazzamento completamente idraulici è progettata appositamente per le aree esterne e impressiona anche per la sua facilità di utilizzo, manutenzione e assistenza. Grazie al sistema con rullo principale flessibile, le spazzole si adattano perfettamente alla superficie del terreno e, insieme al principio getto in avanti, garantiscono risultati di pulizia eccellenti sia con polveri fini che grossolane. Infine, lo svuotamento idraulico in quota del contenitore, assicura il comodo smaltimento dello sporco raccolto.
Caratteristiche e vantaggi
Design robusto per lavorare in sicurezzaLavora anche in condizioni esterne estreme. Maggiore durata dei componenti e della macchina stessa. Il lampeggiante con cicalino aumenta la sicurezza dell'utente e dell'ambiente.
Filtro a tasca con scuotifiltro a motore vibranteL'ampia superficie filtrante garantisce la totale assenza di polvere. Il filtro si pulisce grazie ad un motorino vibrante. Adatta per la raccolta di grosse quantità di polvere.
Facile da usare, manutenere e regolareTecnologia avanzata ma semplice con componenti testati. Sostituire o riparare il motore è molto più semplice grazie all'accesso rapido all'apposito vano. Non servono attrezzi speciali né per sostituire il filtro a tasca né per sostituire il rullo principale.
Principio getto in avanti
- Ottimi risultati anche con polvere fine.
- Raccoglie lo sporco grossolano senza fatica.
- Minore produzione di polvere.
Regolazione pressione spazzola centrale
- Ottimi risultati.
- Minore usura delle spazzole.
- Le spazzole si adattano ai diversi terreni/superfici.
Sollevamento vano raccolta idraulico
- Il vano raccolta si svuota in totale sicurezza e semplicità.
- Scarico in quota fino a 1,42 metri.
Trazione posteriore con motore idraulico; pneumatici in gomma
- Agilissima e facile da usare anche in spazi piccoli.
- Passa incolume anche sopra oggetti appuntiti di metallo o di vetro.
- Gli pneumatici pieni sono antiforatura.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Diesel
|Guida di trazione
|Motore a quattro tempi
|Produttore motore
|Yanmar
|Trazione - Potenza (kW)
|15,8
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|10800
|Larghezza di lavoro (mm)
|900
|Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)
|1200
|Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)
|1500
|Contenitore per rifiuti (l)
|250
|Capacità di arrampicata (%)
|18
|Velocità di lavoro (km/h)
|9
|Superficie di filtraggio (m²)
|6
|Peso (con accessori) (kg)
|883
|Peso, pronto per il funzionamento (kg)
|800
|Peso con imballo (kg)
|883
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Scope of supply
- Filtro tasca
- Ruote, gomma piena
Dotazione
- Pulizia manuale del filtro
- Rullo spazzola regolabile
- Rullo spazzola principale basculante
- Servosterzo
- Aspirazione regolabile
- Principio getto in avanti
- Trazione, marcia avanti
- Trazione, retromarcia
- Aspiratore
- Sistema di sollevamento idraulico del vano raccolt
- Uso esterno
- Contaore
- Funzione spazzante (può essere disattivata)
- Spazzola laterale (fuoriuscita automatica)
Videos
Aree di applicazione
- Ideale per cantieri edili, industria metallurgica e fonderie
- Ideale per impianti di produzione, magazzini esterni, piattaforme di carico e cantieri edili
- Utilizzabile anche negli spiazzi esterni, magazzini esterni, piattaforme di carico e cantieri edili