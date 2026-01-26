La potente spazzatrice industriale KM 120/250 R D Classic è particolarmente adatta a terreni difficili. Il design robusto, un ampio contenitore per rifiuti e un resistente filtro a tasche con scuotifiltro a vibrazione la rendona la scelta ideale per applicazioni gravose in ambienti estremamente polverosi, come quelli nell'industria della costruzione e della lavorazione dei metalli e nelle fonderie. La macchina con motore diesel con trazione posteriore e sistema di spazzamento completamente idraulici è progettata appositamente per le aree esterne e impressiona anche per la sua facilità di utilizzo, manutenzione e assistenza. Grazie al sistema con rullo principale flessibile, le spazzole si adattano perfettamente alla superficie del terreno e, insieme al principio getto in avanti, garantiscono risultati di pulizia eccellenti sia con polveri fini che grossolane. Infine, lo svuotamento idraulico in quota del contenitore, assicura il comodo smaltimento dello sporco raccolto.