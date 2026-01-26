Spazzatrice con aspirazione KM 150/500 BAT
Spazzatrice industriale completamente idraulica a batteria e tre ruote, ruota sterzante posteriore. Filtro plissettato piatto. Per affrontare lavori gravosi come nel settore materiali da costruzione o lavorazione dei metalli, fonderie e altri settori con grossi volumi di sporco da raccogliere.
Resa superficie di 12000 m²/h. Robusto chassis in acciaio con 3 ruote e baricentro basso con un angolo di curva di soli 4,50 metri: agilità, stabilità e maneggevolezza. Sistema di trazione e spazzamento completamente idraulico, motore elettrico per l’aspirazione e per il controllo delle polveri: manutenzione ridotta al minimo. Gestione intuitiva (EASY Operation) del pannello di controllo che garantisce una notevole semplicità nei comandi: display multifunzione con tutte le informazioni relative al funzionamento della macchina. Svuotamento idraulico del vano di raccolta fino ad un'altezza di 1,52 metri, guarnizioni di chiusura del vano di raccolta e serbatoio acqua in acciaio inossidabile. Possibilità di equipaggiare la macchina con seconda e terza spazzola idraulica: larghezza di spazzata aumentata fino a 220 cm con possibilità di operare su diversi livelli e tra gli ostacoli.
Caratteristiche e vantaggi
Alimentazione a batteria
- Zero emissioni di CO2
- Utilizzabile sia all'aperto sia al chiuso
- Bassa rumorosità
Doppio raschietto
- Sistema di pulizia filtro efficace.
- Pulsante di accensione
Gestione intuitiva (EASY Operation)
- Facile da usare
- Facile da imparare
- Riduzione del numero di errore nell'uso della macchina
Filtro plissettato piatto
- Maneggevole e comoda
- Poliestere lavabile
- Durevole e robusta
Regolazione pressione spazzola centrale
- Ottimi risultati
- Spazzole poco usuranti
- Adattabile a tutte le superfici
Sollevamento vano raccolta idraulico
- Vano raccolta ermetico e facile da scaricare
- Scarico in quota a 1.52 m
Principio getto in avanti
- Raccoglie sporco fine e grossolano
- Non crea polvere
Vasta gamma di accessori e kit particolari
- Regolabile a seconda delle esigenze
- A richiesta con seconda e terza spazzola laterale.
Trazione completamente idraulica e cinghia di azionamento rullo spazzola e scopa lateale
- Bassa manutenzione
- Non soggetta ad usura
- Durevole e robusta
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Elettrico
|Guida di trazione
|Motore a corrente continua
|Trazione - Potenza (V/kW)
|48 / 10
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|12000
|Larghezza di lavoro (mm)
|1200
|Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)
|1500
|Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)
|1800
|Voltaggio batteria (V)
|48
|Durata della batteria (h)
|max. 2,5
|Contenitore per rifiuti (l)
|500
|Capacità di arrampicata (%)
|12
|Velocità di lavoro (km/h)
|8
|Superficie di filtraggio (m²)
|7
|Peso (con accessori) (kg)
|1398
|Peso, pronto per il funzionamento (kg)
|2690
|Peso con imballo (kg)
|1398
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|2700 x 1720 x 2197
Scope of supply
- Ruote pneumatiche
Dotazione
- Pulizia manuale del filtro
- Rullo spazzola regolabile
- Servosterzo
- Aspirazione regolabile
- Principio getto in avanti
- Trazione, marcia avanti
- Trazione, retromarcia
- Sistema di sollevamento idraulico del vano raccolt
- Uso esterno
- Usi indoor
- Funzione spazzante (può essere disattivata)
- Spazzola laterale (fuoriuscita automatica)
Videos
Aree di applicazione
- Per l'industria (fonderie, cementifici), logistica e magazzini, parcheggi e parcheggi multipiano, edilizia, aeroporti e porti