Resa superficie di 12000 m²/h. Robusto chassis in acciaio con 3 ruote e baricentro basso con un angolo di curva di soli 4,50 metri: agilità, stabilità e maneggevolezza. Sistema di trazione e spazzamento completamente idraulico, motore elettrico per l’aspirazione e per il controllo delle polveri: manutenzione ridotta al minimo. Gestione intuitiva (EASY Operation) del pannello di controllo che garantisce una notevole semplicità nei comandi: display multifunzione con tutte le informazioni relative al funzionamento della macchina. Svuotamento idraulico del vano di raccolta fino ad un'altezza di 1,52 metri, guarnizioni di chiusura del vano di raccolta e serbatoio acqua in acciaio inossidabile. Possibilità di equipaggiare la macchina con seconda e terza spazzola idraulica: larghezza di spazzata aumentata fino a 220 cm con possibilità di operare su diversi livelli e tra gli ostacoli.