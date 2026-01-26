Spazzatrice con aspirazione KM 150/500 BAT

Spazzatrice industriale completamente idraulica a batteria e tre ruote, ruota sterzante posteriore. Filtro plissettato piatto. Per affrontare lavori gravosi come nel settore materiali da costruzione o lavorazione dei metalli, fonderie e altri settori con grossi volumi di sporco da raccogliere.

Resa superficie di 12000 m²/h. Robusto chassis in acciaio con 3 ruote e baricentro basso con un angolo di curva di soli 4,50 metri: agilità, stabilità e maneggevolezza. Sistema di trazione e spazzamento completamente idraulico, motore elettrico per l’aspirazione e per il controllo delle polveri: manutenzione ridotta al minimo. Gestione intuitiva (EASY Operation) del pannello di controllo che garantisce una notevole semplicità nei comandi: display multifunzione con tutte le informazioni relative al funzionamento della macchina. Svuotamento idraulico del vano di raccolta fino ad un'altezza di 1,52 metri, guarnizioni di chiusura del vano di raccolta e serbatoio acqua in acciaio inossidabile. Possibilità di equipaggiare la macchina con seconda e terza spazzola idraulica: larghezza di spazzata aumentata fino a 220 cm con possibilità di operare su diversi livelli e tra gli ostacoli.

Caratteristiche e vantaggi
Alimentazione a batteria
  • Zero emissioni di CO2
  • Utilizzabile sia all'aperto sia al chiuso
  • Bassa rumorosità
Doppio raschietto
  • Sistema di pulizia filtro efficace.
  • Pulsante di accensione
Gestione intuitiva (EASY Operation)
  • Facile da usare
  • Facile da imparare
  • Riduzione del numero di errore nell'uso della macchina
Filtro plissettato piatto
  • Maneggevole e comoda
  • Poliestere lavabile
  • Durevole e robusta
Regolazione pressione spazzola centrale
  • Ottimi risultati
  • Spazzole poco usuranti
  • Adattabile a tutte le superfici
Sollevamento vano raccolta idraulico
  • Vano raccolta ermetico e facile da scaricare
  • Scarico in quota a 1.52 m
Principio getto in avanti
  • Raccoglie sporco fine e grossolano
  • Non crea polvere
Vasta gamma di accessori e kit particolari
  • Regolabile a seconda delle esigenze
  • A richiesta con seconda e terza spazzola laterale.
Trazione completamente idraulica e cinghia di azionamento rullo spazzola e scopa lateale
  • Bassa manutenzione
  • Non soggetta ad usura
  • Durevole e robusta
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Elettrico
Guida di trazione Motore a corrente continua
Trazione - Potenza (V/kW) 48 / 10
Max. prestazioni di area (m²/h) 12000
Larghezza di lavoro (mm) 1200
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm) 1500
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm) 1800
Voltaggio batteria (V) 48
Durata della batteria (h) max. 2,5
Contenitore per rifiuti (l) 500
Capacità di arrampicata (%) 12
Velocità di lavoro (km/h) 8
Superficie di filtraggio (m²) 7
Peso (con accessori) (kg) 1398
Peso, pronto per il funzionamento (kg) 2690
Peso con imballo (kg) 1398
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 2700 x 1720 x 2197

Scope of supply

  • Ruote pneumatiche

Dotazione

  • Pulizia manuale del filtro
  • Rullo spazzola regolabile
  • Servosterzo
  • Aspirazione regolabile
  • Principio getto in avanti
  • Trazione, marcia avanti
  • Trazione, retromarcia
  • Sistema di sollevamento idraulico del vano raccolt
  • Uso esterno
  • Usi indoor
  • Funzione spazzante (può essere disattivata)
  • Spazzola laterale (fuoriuscita automatica)
Spazzatrice con aspirazione KM 150/500 BAT
Aree di applicazione
  • Per l'industria (fonderie, cementifici), logistica e magazzini, parcheggi e parcheggi multipiano, edilizia, aeroporti e porti
Accessori