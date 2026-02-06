Spazzatrice con aspirazione KM 150/500 R D Classic

Spazzatrice KM 150/500 R Classic con operatore a bordo, ampio filtro a tasche, motore diesel, ampio contenitore di raccolta con scarico in quota, robusto telaio in acciaio, azionamento funzioni con leve, trazione posteriore idraulica e regolazione pressione spazzola centrale.

PLUS DI PRODOTTO: Rullo spazzola centrale, posto sull’asse ruote posteriore, sostituibile senza utensili, ispezionabile semplicemente rimuovendo il contenitore rifiuti, con controllo automatico pressione a terra, riduce l’usura del rullo Pulizia angolo in 1 SOLO passaggio con la terza spazzola (optional) Ottima manovrabilità, raggio di sterzata inferiore a 2 metri TACT, scuotifi ltro automatico, lavoro senza interruzioni e senza calo di prestazioni Disponibile in diverse configurazioni per soddisfare ogni esigenza

Caratteristiche e vantaggi
Spazzatrice con aspirazione KM 150/500 R D Classic: Trazione idraulica posteriore sulle ruote in gomma
Trazione idraulica posteriore sulle ruote in gomma
Ottima manovrabilità anche in spazi stretti Le gomme sono anti foratura, perciò la si può usare ovunque
Spazzatrice con aspirazione KM 150/500 R D Classic: Filtro a tasca con scuotifiltro a motore vibrante
Filtro a tasca con scuotifiltro a motore vibrante
Il filtro ampio permette di lavorare senza creare polvere Si pulisce con le vibrazioni del motore
Spazzatrice con aspirazione KM 150/500 R D Classic: Telaio robusto e anti corrosione
Telaio robusto e anti corrosione
Per lavori pesanti Macchina robusta
Facile da manutenere.
  • Tecnologia avanzata a ma semplice, con componenti testati: trazione completamente idraulica, elettrica e non elettronica.
  • Si accede facilmente a tutti i componenti
Sollevamento vano raccolta idraulico
  • Il vano raccolta è svuotabile in totale sicurezza
  • Il vano raccolta si svuota in quota a 1.52 m.
Principio getto in avanti
  • Raccoglie sporco fine e grossolano
  • Non crea polvere
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Diesel
Guida di trazione Motore a quattro tempi
Produttore motore Yanmar
Trazione - Potenza (kW) 15,8
Max. prestazioni di area (m²/h) 18000
Larghezza di lavoro (mm) 1200
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm) 1500
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm) 1800
Contenitore per rifiuti (l) 500
Capacità di arrampicata (%) 18
Velocità di lavoro (km/h) 12
Superficie di filtraggio (m²) 10,5
Peso (con accessori) (kg) 1400
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 2442 x 1570 x 1640

Scope of supply

  • Filtro tasca
  • Ruote, gomma piena

Dotazione

  • Pulizia manuale del filtro
  • Rullo spazzola regolabile
  • Servosterzo
  • Principio getto in avanti
  • Trazione, marcia avanti
  • Trazione, retromarcia
  • Aspiratore
  • Sistema di sollevamento idraulico del vano raccolt
  • Uso esterno
  • Contaore
  • Funzione spazzante (può essere disattivata)
Aree di applicazione
  • Impianti di produzione e cantieri
  • Impianti metallurgici
  • Industrie
  • Magazzini
  • Utilizzabili nei cantieri edili
  • Industri metallurgiche
  • Impianti di lavorazione metalli
