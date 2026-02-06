Spazzatrice con aspirazione KM 150/500 R D Classic
Spazzatrice KM 150/500 R Classic con operatore a bordo, ampio filtro a tasche, motore diesel, ampio contenitore di raccolta con scarico in quota, robusto telaio in acciaio, azionamento funzioni con leve, trazione posteriore idraulica e regolazione pressione spazzola centrale.
PLUS DI PRODOTTO: Rullo spazzola centrale, posto sull’asse ruote posteriore, sostituibile senza utensili, ispezionabile semplicemente rimuovendo il contenitore rifiuti, con controllo automatico pressione a terra, riduce l’usura del rullo Pulizia angolo in 1 SOLO passaggio con la terza spazzola (optional) Ottima manovrabilità, raggio di sterzata inferiore a 2 metri TACT, scuotifi ltro automatico, lavoro senza interruzioni e senza calo di prestazioni Disponibile in diverse configurazioni per soddisfare ogni esigenza
Caratteristiche e vantaggi
Trazione idraulica posteriore sulle ruote in gommaOttima manovrabilità anche in spazi stretti Le gomme sono anti foratura, perciò la si può usare ovunque
Filtro a tasca con scuotifiltro a motore vibranteIl filtro ampio permette di lavorare senza creare polvere Si pulisce con le vibrazioni del motore
Telaio robusto e anti corrosionePer lavori pesanti Macchina robusta
Facile da manutenere.
- Tecnologia avanzata a ma semplice, con componenti testati: trazione completamente idraulica, elettrica e non elettronica.
- Si accede facilmente a tutti i componenti
Sollevamento vano raccolta idraulico
- Il vano raccolta è svuotabile in totale sicurezza
- Il vano raccolta si svuota in quota a 1.52 m.
Principio getto in avanti
- Raccoglie sporco fine e grossolano
- Non crea polvere
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Diesel
|Guida di trazione
|Motore a quattro tempi
|Produttore motore
|Yanmar
|Trazione - Potenza (kW)
|15,8
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|18000
|Larghezza di lavoro (mm)
|1200
|Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)
|1500
|Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)
|1800
|Contenitore per rifiuti (l)
|500
|Capacità di arrampicata (%)
|18
|Velocità di lavoro (km/h)
|12
|Superficie di filtraggio (m²)
|10,5
|Peso (con accessori) (kg)
|1400
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Scope of supply
- Filtro tasca
- Ruote, gomma piena
Dotazione
- Pulizia manuale del filtro
- Rullo spazzola regolabile
- Servosterzo
- Principio getto in avanti
- Trazione, marcia avanti
- Trazione, retromarcia
- Aspiratore
- Sistema di sollevamento idraulico del vano raccolt
- Uso esterno
- Contaore
- Funzione spazzante (può essere disattivata)
Videos
Aree di applicazione
- Impianti di produzione e cantieri
- Impianti metallurgici
- Industrie
- Magazzini
- Utilizzabili nei cantieri edili
- Industri metallurgiche
- Impianti di lavorazione metalli