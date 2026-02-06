Spazzatrice con aspirazione KM 170/600 R D Classic

Spazzatrice industriale KM 170/600 R D Classic, diesel, completamente idraulica, con quattro ruote posteriori sterzanti. Per i settori ad alta intensità di sporco, come le fonderie.

Azionamento diesel economico, prestazioni di superficie eccezionali, design molto robusto: la nostra spazzatrice industriale KM 170/600 R D Classic è stata sviluppata per applicazioni di pulizia pesanti in settori ad alta intensità di sporco come l'edilizia, la lavorazione dei metalli e le fonderie. Lo sporco grossolano, ma anche i rifiuti fini, cadono in modo affidabile nella tramoggia grazie al collaudato principio della paletta. Durante la pulizia, la spazzola a rullo si adatta automaticamente alle irregolarità del terreno e garantisce una pulizia uniforme in tutte le condizioni. Insieme, il sistema di filtri a tasche ad alte prestazioni e la pulizia automatica del filtro garantiscono prestazioni di pulizia costanti. C'è anche l'opzione di un sistema di filtro piatto plissettato facile da usare o di un collaudato sistema di filtro rotondo, come desiderato. La macchina è inoltre progettata per essere facile da usare: l'uso è intuitivo grazie alle leve, i lavori di manutenzione, come la sostituzione del rullo spazzola, possono essere eseguiti in pochissimo tempo e senza attrezzi, e il comodo svuotamento del contenitore dei rifiuti facilita il lavoro.

Caratteristiche e vantaggi
Efficiente filtro a tasche
  • Riduce al minimo la produzione di polvere durante lo spazzamento.
  • Disponibilecome optional, anche con filtro plissettato piatto o filtro cilindrico
  • Pulizia estremamente efficace per una lunga durata.
Facile da usare, manutenere e regolare
  • Funzionamento intuitivo a leve.
  • Il rullo principale e il filtro della spazzatrice possono essere sostituiti facilmente senza attrezzi.
  • Facile accesso a tutti i componenti più importanti
Pulizia automatica del filtro
  • Una pulizia regolare prolunga la durata del filtro.
  • Riduce la produzione di polvere, anche in condizioni esterne estreme.
  • Funziona in modo affidabile con tutti i sistemi di filtraggio disponibili.
Vasta gamma di accessori e kit particolari
  • Adattabile a tutte le esigenze di pulizia
  • Equipaggiamento impressionante (per esempio cabina comfort, aria condizionata, riscaldamento).
  • Disponibile come opzione: Luci di lavoro, sistema di spruzzatura dell'acqua o seconda spazzola laterale.
Design robusto per lavorare in sicurezza
  • Lavora anche in condizioni esterne estreme.
  • Maggiore durata dei componenti e della macchina stessa.
  • Il lampeggiante con cicalino aumenta la sicurezza dell'utente e dell'ambiente.
Principio getto in avanti
  • Ottimi risultati anche con polvere fine.
  • Raccoglie lo sporco grossolano senza fatica.
  • Minore produzione di polvere.
Telaio a quattro ruote
  • Trazione migliorata su superfici scivolose e non omogenee
  • Comfort di guida e sicurezza migliorati
Specifiche

Dati tecnici

Tipo di trazione Diesel
Guida di trazione Motore a quattro tempi
Produttore motore Kubota
Trazione - Potenza (kW) 18,5
Max. prestazioni di area (m²/h) 23800
Larghezza di lavoro (mm) 1350
Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm) 1700
Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm) 2000
Contenitore per rifiuti (l) 600
Capacità di arrampicata (%) 18
Velocità di lavoro (km/h) 14
Superficie di filtraggio (m²) 13
Peso (con accessori) (kg) 1698
Peso, pronto per il funzionamento (kg) 1695
Peso con imballo (kg) 1698
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 2742 x 1904 x 2213

Scope of supply

  • Filtro tasca
  • Ruote pneumatiche

Dotazione

  • Pulizia manuale del filtro
  • Sistema di pulizia filtro automatico
  • Rullo spazzola regolabile
  • Rullo spazzola principale basculante
  • Servosterzo
  • Aspirazione regolabile
  • Principio getto in avanti
  • Trazione, marcia avanti
  • Trazione, retromarcia
  • Aspiratore
  • Sistema di sollevamento idraulico del vano raccolt
  • Uso esterno
  • Contaore
  • Funzione spazzante (può essere disattivata)
  • Spazzola laterale (fuoriuscita automatica)
Aree di applicazione
  • Per l'uso in fonderie, acciaierie e industria pesante
  • Ideale per l'uso in imprese edili e impianti di materie prime, così come nei cantieri edili
  • Per l'uso nell'industria metallurgica e nei capannoni di produzione
  • Adatto per l'uso in spazi esterni e siti di carico
