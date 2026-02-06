Spazzatrice con aspirazione KM 170/600 R D Classic
Spazzatrice industriale KM 170/600 R D Classic, diesel, completamente idraulica, con quattro ruote posteriori sterzanti. Per i settori ad alta intensità di sporco, come le fonderie.
Azionamento diesel economico, prestazioni di superficie eccezionali, design molto robusto: la nostra spazzatrice industriale KM 170/600 R D Classic è stata sviluppata per applicazioni di pulizia pesanti in settori ad alta intensità di sporco come l'edilizia, la lavorazione dei metalli e le fonderie. Lo sporco grossolano, ma anche i rifiuti fini, cadono in modo affidabile nella tramoggia grazie al collaudato principio della paletta. Durante la pulizia, la spazzola a rullo si adatta automaticamente alle irregolarità del terreno e garantisce una pulizia uniforme in tutte le condizioni. Insieme, il sistema di filtri a tasche ad alte prestazioni e la pulizia automatica del filtro garantiscono prestazioni di pulizia costanti. C'è anche l'opzione di un sistema di filtro piatto plissettato facile da usare o di un collaudato sistema di filtro rotondo, come desiderato. La macchina è inoltre progettata per essere facile da usare: l'uso è intuitivo grazie alle leve, i lavori di manutenzione, come la sostituzione del rullo spazzola, possono essere eseguiti in pochissimo tempo e senza attrezzi, e il comodo svuotamento del contenitore dei rifiuti facilita il lavoro.
Caratteristiche e vantaggi
Efficiente filtro a tasche
- Riduce al minimo la produzione di polvere durante lo spazzamento.
- Disponibilecome optional, anche con filtro plissettato piatto o filtro cilindrico
- Pulizia estremamente efficace per una lunga durata.
Facile da usare, manutenere e regolare
- Funzionamento intuitivo a leve.
- Il rullo principale e il filtro della spazzatrice possono essere sostituiti facilmente senza attrezzi.
- Facile accesso a tutti i componenti più importanti
Pulizia automatica del filtro
- Una pulizia regolare prolunga la durata del filtro.
- Riduce la produzione di polvere, anche in condizioni esterne estreme.
- Funziona in modo affidabile con tutti i sistemi di filtraggio disponibili.
Vasta gamma di accessori e kit particolari
- Adattabile a tutte le esigenze di pulizia
- Equipaggiamento impressionante (per esempio cabina comfort, aria condizionata, riscaldamento).
- Disponibile come opzione: Luci di lavoro, sistema di spruzzatura dell'acqua o seconda spazzola laterale.
Design robusto per lavorare in sicurezza
- Lavora anche in condizioni esterne estreme.
- Maggiore durata dei componenti e della macchina stessa.
- Il lampeggiante con cicalino aumenta la sicurezza dell'utente e dell'ambiente.
Principio getto in avanti
- Ottimi risultati anche con polvere fine.
- Raccoglie lo sporco grossolano senza fatica.
- Minore produzione di polvere.
Telaio a quattro ruote
- Trazione migliorata su superfici scivolose e non omogenee
- Comfort di guida e sicurezza migliorati
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Diesel
|Guida di trazione
|Motore a quattro tempi
|Produttore motore
|Kubota
|Trazione - Potenza (kW)
|18,5
|Max. prestazioni di area (m²/h)
|23800
|Larghezza di lavoro (mm)
|1350
|Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale (mm)
|1700
|Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali (mm)
|2000
|Contenitore per rifiuti (l)
|600
|Capacità di arrampicata (%)
|18
|Velocità di lavoro (km/h)
|14
|Superficie di filtraggio (m²)
|13
|Peso (con accessori) (kg)
|1698
|Peso, pronto per il funzionamento (kg)
|1695
|Peso con imballo (kg)
|1698
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|2742 x 1904 x 2213
Scope of supply
- Filtro tasca
- Ruote pneumatiche
Dotazione
- Pulizia manuale del filtro
- Sistema di pulizia filtro automatico
- Rullo spazzola regolabile
- Rullo spazzola principale basculante
- Servosterzo
- Aspirazione regolabile
- Principio getto in avanti
- Trazione, marcia avanti
- Trazione, retromarcia
- Aspiratore
- Sistema di sollevamento idraulico del vano raccolt
- Uso esterno
- Contaore
- Funzione spazzante (può essere disattivata)
- Spazzola laterale (fuoriuscita automatica)
Videos
Aree di applicazione
- Per l'uso in fonderie, acciaierie e industria pesante
- Ideale per l'uso in imprese edili e impianti di materie prime, così come nei cantieri edili
- Per l'uso nell'industria metallurgica e nei capannoni di produzione
- Adatto per l'uso in spazi esterni e siti di carico