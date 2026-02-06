Azionamento diesel economico, prestazioni di superficie eccezionali, design molto robusto: la nostra spazzatrice industriale KM 170/600 R D Classic è stata sviluppata per applicazioni di pulizia pesanti in settori ad alta intensità di sporco come l'edilizia, la lavorazione dei metalli e le fonderie. Lo sporco grossolano, ma anche i rifiuti fini, cadono in modo affidabile nella tramoggia grazie al collaudato principio della paletta. Durante la pulizia, la spazzola a rullo si adatta automaticamente alle irregolarità del terreno e garantisce una pulizia uniforme in tutte le condizioni. Insieme, il sistema di filtri a tasche ad alte prestazioni e la pulizia automatica del filtro garantiscono prestazioni di pulizia costanti. C'è anche l'opzione di un sistema di filtro piatto plissettato facile da usare o di un collaudato sistema di filtro rotondo, come desiderato. La macchina è inoltre progettata per essere facile da usare: l'uso è intuitivo grazie alle leve, i lavori di manutenzione, come la sostituzione del rullo spazzola, possono essere eseguiti in pochissimo tempo e senza attrezzi, e il comodo svuotamento del contenitore dei rifiuti facilita il lavoro.